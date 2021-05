forrige





FEIRER VÅPENHVILEN: Palestinere feirer i gatene i Gaza by kort tid etter at våpenhvilen trådte i kraft.

Våpenhvile mellom Israel og Hamas: − Redde for å håpe på for mye

JERUSALEM (VG) Israel og Hamas går inn for en gjensidig våpenhvile. Men det betyr ikke varig fred, mener eksperter på Midtøsten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Like etter midnatt sa USAs president Joe Biden at Israels statsminister Benjamin Netanyahu har forsikret ham om at våpenhvilen vil tre i kraft om «mindre enn to timer».

Klokken 01 norsk tid melder nyhetsbyrået Reuters og Times of Israel at våpenhvilen er trådt i kraft – ifølge tidspunktet Hamas har gått ut med. Minutter etterpå trakk folk ut i gatene på Gazastripen for å feire, skriver Reuters.

Avtalen om våpenhvile mellom Israel og Hamas er fremforhandlet gjennom egyptiske myndigheter og gjelder begge parter.

– Jeg tror vi har en reell mulighet til å gjøre fremgang, og jeg er forpliktet til å jobbe for det, sier Biden i en tale fra Det hvite hus torsdag kveld.

Han sier USA har forpliktet seg til å hjelpe Israel med å etterfylle missiler til landets rakettforsvaret Iron Dome, og til å jobbe sammen med palestinske myndigheter – ikke Hamas – om å sikre nødhjelp til Gazastripen, skriver NTB.







TORSDAG: Samme dag som våpenhvilen kom på plass, fortsatte angrepene mot Gaza.

Egypts representant i FN Mohamed Idris sier til Al Jazeera at landet vil hjelpe til med gjenoppbyggingen av Gaza.

– Vi håper den vil vare, sier han om våpenhvilen.

Flere angrep torsdag

VGs team landet torsdag formiddag i Israel. Gjennom hele dagen har det kommet hyppige varsler om innkommende raketter fra Gaza. Ifølge Times of Israel skytes det raketter mot flere lokalsamfunn nær den israelske grensen like før våpenhvilen ifølge Hamas skal tre i kraft.

Samtidig melder Norsk Folkehjelp i en pressemelding rundt klokken 22.00 torsdag kveld at de får inn rapporter om angrep vest for Gaza by.

Våpenhvilen kommer på plass etter elleve dager med blodig konflikt.

232 palestinere har ifølge Gazas helsemyndigheter blitt drept i angrepene så langt. Blant disse er 65 barn og 39 kvinner. 12 israelere er ifølge den israelske avisen Haaretz drept av Hamas-raketter. Over 4000 raketter har blitt avfyrt siden 10. mai.

RAKETTILD: Hamas skyter torsdag raketter mot Israel fra Gaza by.

– Mareritt

– Det er virkelig en lettelse å høre nyheter om våpenhvile. Jeg håper dette vil vare. Den tøffe eskaleringen har vært et mareritt å gjennomleve, sier Nidal Hamdouna, som jobber for Kirkens Nødhjelp i Gaza til VG.

Khaled Mohammed Ibrahim (30), som også bor på Gaza, beskriver overfor VG våpenhvilen som nødvendig for «å stoppe alle drapene på sivile og barn.»

– Vil en fredsavtale hjelpe sivile på Gaza?

– Vi i Gaza søker fred og stabilitet, et demokrati og frie valg, som Israel har nektet i Jerusalem. Staten Israel har ødelagt nok. Vi ønsker legitime rettigheter, vi ønsker staten Palestina, vi vil ha slutt på okkupasjonen og vi vil at hele Gaza skal kunne utvikle seg, svarer Ibrahim.

– Vil styrke Hamas

– De fleste vil si at dette har vi opplevd flere ganger tidligere: at det har oppstått en krig mellom israelerne og palestinerne, og at man får en våpenhvile som Egypt gjerne har bistått med å få frem, sier professor emeritus og Midtøsten-spesialist Nils Butenschøn ved Norsk senter for Menneskerettigheter.

– Ingen av de underliggende problemene løses gjennom en slik avtale. Det eneste som vil skje er at det vil styrke Hamas ganske sterkt politisk, fortsetter han.

Dette skyldes ifølge Butenschøn at Hamas’ konkurrenter i Den palestinske frigjøringsbevegelsen (PLO) har vist seg «helt maktesløse» og «nøytralisert» i den pågående konflikten rundt Jerusalem.

– Den etniske rensingen israelerne skritt for skritt forsøker å få til, skaper dyp frustrasjon blant palestinerne. Da får man situasjoner som ved al-Aqsa-moskeen, mener Midtøsten-eksperten.

Israelsk opprørspoliti barket forrige torsdag sammen med palestinere samlet ved al-Aqsa moskeen. Politiet skjøt med gummikuler, da de ble møtt med steinkasting fra de rasende palestinerne.

– Også sender de svermer av hjemmelagede raketter. Det er den handlingen Hamas kan ta, for å vise at det er de som på palestinsk side representerer motstandsviljen. De vet at det betyr bombing og Gaza og en stor pris å betale, men de styrker seg politisk i palestinsk og arabisk sammenheng, forklarer Butenschøn.

Mindre akutt lidelse

I pressemeldinger sendt til VG skriver både Norsk Folkehjelp og Røde Kors torsdag at de mottar nyhetene om våpenhvile med «forsiktig optimisme».

– Dette er et viktig steg for å beskytte sivile, og gir mulighet for å få inn livsviktig nødhjelp, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin.

– Etter 11 dager i helvete forteller våre kolleger i Gaza at de er redde for å håpe på for mye, men at de er forsiktige optimister. Vi håper nå våre ansatte og partnere kan arbeide uten frykt for å bli rammet av missiler, raketter eller eksplosjoner, sier hun.

– At partene nå bekrefter at de inngår en våpenhvile er bra. Så lenge kampene raser, er det ekstremt vanskelig for sivilbefolkningen, og det er også vanskelig å komme til med humanitær hjelp, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Assisterende direktør Marte Heian-Engdal ved NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning sier til VG at avtalen om våpenhvile betyr mindre av den akutte lidelsen for palestinerne. Den gir økt sikkerhet for sivilbefolkningen, og mer rom for å komme til med humanitær hjelp.

– Vi har har ingen indikasjon på politisk vilje til å ta fatt på problemene konflikten grunner i: Hvordan landet skal deles mellom to folk og hvordan de skal leve side om side, sier Heian-Engdal.

Også hun mener Hamas vil kunne erklære seier på å ha skremt israelere ned ibomberom, og ha vist palestinerne at de er tilstede for å støtte opp mot det de anser som en negativ utvikling i Jerusalem.

Men Heian-Engdal er også tydelig på at mange av nabolandene i regionen har notert seg at Israel har demonstrert sin vilje til å slå tilbake.

– Den har vært ganske formidabel. De slår hardt tilbake for å vise nestemann som ønsker å prøve seg at det er dette de kan forvente – eller verre.

Ingen løsning i sikte

Verken Butenschøn eller Heian-Engdal har tro på at konflikten vil la seg løse i nær fremtid.

– Jeg begynte å jobbe med dette for 49 år siden, og har fulgt konflikten ganske nært. Noen «quick fix» var det ikke den gangen, og det er det fortsatt ikke. En stabilisering og politisk ordning partene kan slå seg til to med, virker å være veldig langt frem, sier Butenschøn.

– Jo lengre konflikten varer, jo vanskeligere blir det å få med seg folk. Selv med modig og fremgangsrike ledere på begge sider, ville det vært en kjempejobb etter tiår på tiår med konflikt. Og per nå har ingen av partene den typen lederskap, mener Heian-Engdal.