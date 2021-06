forrige







fullskjerm neste I PROTEST: Folk i Causeway Bay i Hongkong holder lys under en markering for å minnes massakren ved Den himmelske freds plass i Beijing. Den årlige demonstrasjonen i Hongkongs Victoria Park ble i år forbudt for andre år på rad.

Hongkong: Der demonstranter må være som vann

Det siste året har Kina strammet grepet om Hongkong. Demonstranter risikerer mange år i fengsel. Opposisjonens svar? «Vær som vann».

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert:

200 politifolk troppet opp på kontorene til den prodemokratiske Hongkong-avisen Apple Daily, tidlig torsdag morgen lokal tid.

Fem personer er arrestert i den store politirazziaen, meldte avisen selv.

De pågrepne mistenkes for «sammensvergelser med fremmede makter», melder South China Morning Post. Alle fem er pågrepet på grunnlag av den omstridte sikkerhetsloven som ble innført i Hongkong i slutten av juni i fjor.

– Det var veldig spesielt det hele. Lovutkastet ble holdt hemmelig inntil det ble vedtatt – og det skjedde i den nasjonale folkekongressen i Beijing, ikke i Hongkong, forteller forfatter og Kina-ekspert Torbjørn Færøvik.

Blant de fem er direktører og redaktører i Apple Daily og avisens eierselskap Next Digital. Avisens sjefsredaktør Ryan Law er blant disse.

RAZZIA: Sjefsredaktør Ryan Law i Apple Daily pågripes og føres vekk i håndjern. Foto: AP

I august i fjor ble ti personer i samme mediehus pågrepet, deriblant Apple Daily-grunnleggeren Jimmy Lai, som er en kjent demokratiforkjemper i Hongkong. Han har vært kritisk til sikkerhetsloven, som har innskrenket Hongkongs selvstyre.

Etter at loven var innført, ble flere folkevalgte utestengt fra den lovgivende forsamlingen i Hongkong. I dag består forsamlingen i hovedsak av representanter fra kinavennlige partier, forklarer Kina-ekspert Færøvik.

Dessuten må alle kandidater granskes grundig og forhåndsgodkjennes av en komité.

– Demokratiet Hongkong tross alt hadde, er nå mer eller mindre eliminert. Det er ingen opposisjon lenger å snakke om, sier Torbjørn Færøvik.

«Be like water»

I starten på juni samlet hundrevis av personer seg i Hongkong – til tross for at de risikerte mange år i fengsel ved å gjøre det. De markerte at det 4. juni var 32 år siden massakren ved Den himmelske freds plass i Beijing.

For andre år på rad, ble markeringene forbudt. Også i år var begrunnelsen frykt for spredning av coronaviruset.

fullskjerm neste FORSIDE: En kvinne holder en kopi av en avisfremside fra 1989, etter massakren på Den himmelske freds plass.

Demokratiforkjempere, advokater og mediefolk er blant de som har blitt pågrepet og fengslet, sett seg nødt til å forlate den politiske arenaen, eller reist fra Hongkong for å leve i eksil.

– Det er ikke lenger det Hongkong jeg kjenner til. Jeg er noen ganger redd for å snakke med mine venner som fremdeles bor der, redd for å stille dem spørsmål om sikkerhetsloven, forteller Jessica Chiu, som er leder av Hongkong-komitéen i Norge.

– Hvis samtalen blir funnet tilbake til, frykter jeg det kan brukes mot dem. Da kan de bli meldt inn, og de kan få fengselsstraff, sier hun.

BEKYMRET: Leder for Hongkong-komitéen i Norge, Jessica Chiu. Fotografert under en demonstrasjon utenfor Kinas ambassade i Oslo i 2020. Foto: Håkon Kvam Lyngstad, VG

Chiu og organisasjonen hun leder, markerer motstand mot utviklingen i Hongkong gjennom demonstrasjoner og arrangement i Norge.

– Det er ikke lenger rom for opposisjonen i Hongkong. Jeg tenker rett og slett at Beijing er redd for demokrati, sier hun.

Samtidig mener hun det alltid er håp.

– Når det er press, skapes kreativitet. «Be like water» – «vær som vann». Hongkongere må være fleksible og finne måter å gå videre, forklarer hun.

En demning som kan briste

Uttrykket «Vær som vann» stammer egentlig fra et sitat av Bruce Lee. Nå har opposisjonelle i Hongkong tatt det til seg som et mantra for å vise at de må tilpasse seg situasjonen.

– Det er et godt uttrykk. Vann er noe glidende, og vanskelig å få tak i. Det kiler seg inn de fleste steder, beskriver Kina-ekspert Torbjørn Færøvik.

Selv om demonstrasjonene i Victoria Park denne måneden var forbudt, fant folk andre måter å markere massakren på Den himmelske fredsplass.

Noen tente lys hjemme, andre skrev tallene 4 og 6 – sifrene i datoen 4. juni – på lysbryterne, slik at bare å skru av lyset hjemme i seg selv var en demonstrasjon. Bokhandlere solgte bøker med 64 prosent rabatt.

forrige





fullskjerm neste TENTE LYS: Flammene skinner i vinduene ved USAs konsulatbygning i Hongkong.

– Vannet kan være ingen steder, og det kan være over alt. Det siste året har det vært påfallende stille og rolig i Hongkong, delvis fordi det er veldig vanskelig å få tillatelse til å demonstrere, forklarer Færøvik.

– Men vannet kan veldig fort komme tilbake. Kanskje trenger man bare en liten demning som kan briste. Det blir veldig spennende å følge utviklingen, sier han.

Krefter i folkedypet

Ifølge Torbjørn Færøvik er det ikke tilfeldig at Kina har strammet grepet om Hongkong. Etter hvert som pro-demokratiske krefter begynte å tale med brodd styresmaktene i Beijing, bestemte partiformann Xi Jingping seg for å slå tilbake.

– De var redde for at dette skulle balle på seg. Og det som skjedde under demonstrasjonene i fjor og året før, da to av Hongkongs åtte millioner innbyggere tok til gatene i dmeonstrasjoner, skremte dem enda mer, sier forfatteren.

En del av demonstrantene gikk over streken, og begynte å knuse og ødelegge eiendommer i byen. Men de aller fleste var fredfulle demonstranter, understreker Færøvik.

Slik så det ut da politiet grep inn i demonstrasjoner i Hongkong i fjor:

Samtidig mener han myndighetene nok så paralleller til nettopp demonstrasjonene i Beijing i 1989 – som altså ledet til massakren demonstrantene forrige uke mintes i Hongkong.

– De visste ikke hvilke krefter som fantes i folkedypet. Slike regimer vet aldri hvilke krefter som skjuler seg der, i fraværet av frie valg og meningsmålinger. Hva mener egentlig folk i Hongkong? Det kan ikke det kinesiske kommunistpartiet være sikre på.

Prisen for Hongkong

Selv om Beijing tilsynelatende har fått ro i en by som i fjor var preget av uro og misnøye, har det kostet.

– Det som har skjedd i Hongkong, har svekket Kinas omdømme internasjonalt og i regionen. Det er lavere enn på lenge, lenge, lenge, sier Færøvik.

I undersøkelser fra instituttet Pew Research Center har Kina aldri hatt lavere omdømme.

– Det har det også styrket Taiwans posisjon, i den forstand at mange nå ser at det er viktigere enn noen sinne å stå opp for Taiwan, som må forsvare seg mot Kina, forklarer han.

OPPRUSTER: Det kinesiske hangarskipet Liaoning til sjøs i 2018. Skipet er del av Kinas militære opprustning i Østkinahavet. Foto: STR / AFP

Dette gjør også at Beijing vil ha vanskelig for å feste det samme grepet om øyterritoriet de selv mener de har krav på.

Taiwans forsvarsdepartement sa tirsdag at 28 kinesiske militære luftfartøy tok seg inn i taiwansk luftrom tirsdag.

Myndighetene i Beijing har ved tidligere episoder poengtert at denne typen oppdrag er nødvendig for å beskytte Kinas egenråderett, og for å møte det de beskriver som «sammensvergelser» mellom USA og Taiwan.

Under dragefestivalen i Taiwan er det andre ting enn kampfly å spore på himmelen. Likevel ble det dramatikk da en 3-åring fløy opp i lufta:

Det siste året har Taiwan meldt om en rekke lignende hendelser.

Men selv om Folkerepublikken Kina den siste tiden har rustet opp militært i Taiwanstredet, mener Færøvik det skal mye til før det blir konflikt mellom Taiwan og Beijing.

– Taiwan har et sterkt forsvar. Og under Biden har det kommet nye løfter om at amerikanerne vil stå last og brast med Taiwan. Så lenge de har USA i ryggen, tror jeg ikke Kina våger å gå løs på Taiwan.