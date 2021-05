SAMMENSTØT: Mandag kveld i hovedstaden Bogotá i Colombia – store politistyrker er satt ut i gatene for å kontrollere demonstranter og opptøyer. Foto: Fernando Vergara / AP

Colombia vil ikke slippe inn menneskerettighets-observatører nå

Dødstallet knyttet til demonstrasjonene i Colombia har steget til 17. Menneskerettighetsgrupper har bedt om å få tilgang for å etterforske påstander om menneskerettighetsbrudd.

Av Sindre Camilo Lode

Etter nesten fire uker med massive demonstrasjoner landet rundt mot regjeringen og den høyreorienterte presidenten, Iván Duque, i Colombia, har det offisielle tallet på døde knyttet til demonstrasjonene steget.

Det bekreftet riksadvokaten mandag, som oppgir 17 dødsfall knyttet til demonstrasjonene. Det melder Reuters.

Den lokale menneskerettighetsgruppen Temblores mener imidlertid at de kan dokumentere over 40 drap på demonstranter som skal ha blitt utført av sikkerhetsstyrker.

Det har blant annet også blitt rapportert om flere mulige menneskerettsbrudd i forbindelse med demonstrasjonene – blant annet forsvinninger, utstrakt bruk av vold og tilfeldige arrestasjoner av demonstranter og at politiet skal ha forgrepet seg på kvinner og jenter.

Lørdag ba Den interamerikanske kommisjonen for menneskerettigheter (IACHR) formelt om tilgang til Colombia for å etterforske påstandene om menneskerettsbrudd. Svaret fra den colombianske regjeringen kom mandag:

– Vi har fått forespørselen fra IACHR og fra generalsekretær Almagro selv. Vi ha sagt at alle besøk er velkomne, men på det nåværende tidspunktet mener vi at vi må vente på at kontrollorganene – påtalemyndigheten, riksadvokaten og ombudsmannens kontor – gjør oppgaven sin og etterforsker hvert enkelttilfelle.

Det sa den colombianske utenriksministeren Martha Lucía Ramírez etter et møte med generalsekretær Luis Almagro i Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) som IACHR er underlagt.

Riksadvokaten i Colombia oppgir også at 129 personer som er forsvunnet, fremdeles blir søkt etter. Men også her mener menneskerettsgrupper at tallet på personer som er forsvunnet siden protestene brøt ut 28. april, er langt høyere enn det myndighetene oppgir.

Demonstrasjonene i landet ble utløst av et skattereformforslag lagt frem av president Duque. Forslaget ble trukket tilbake, uten at det dempet demonstrasjonene, som har vært preget av vold utført av både politiet og sivile, skriver Reuters. Landet er hardt rammet av pandemien, både økonomisk og helsemessig.

Også onsdag har colombianere tatt til gatene for å protestere, kravene til demonstrantene inkluderer nå blant annet også minstelønn, bedre muligheter for unge personer og slutt på politivold. Den nasjonale streikekomiteen har ifølge Reuters onsdag kommet til enighet med regjeringen om forhåndsavtaler, noe regjeringen sier de håper vil føre til reelle samtaler om å avslutte demonstrasjonene.