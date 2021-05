VIL HJEM TIL JOBB: Men må i karantenehotell, som enhver annen fra land utenfor EØS. – For studenter som ikke har råd til hotellet, kan dette bli alvorlig, sier Vibeke Vigdal Øren, som studerer i Storbritannia. Her på ferie i Sogndal, sommeren 2019. Foto: Privat

Ber regjeringen betale karantenehotell for studenter

ANSA ber regjeringen dekke utgiften til karantenehotell for studenter. Med fredagens regler må norske studenter som skal hjem, i karantenehotell – selv om de er fullvaksinerte eller kan vise til to negative tester.

Endringen i karantenereglene kan bli utgiften som tømmer lommeboken til norske studenter i utlandet, mener studentorganisasjonen ANSA.

– En tredjedel av studentene i utlandet oppgir til oss at de ikke vil ha råd til en uventet utgift på over 5000 kroner. Det er akkurat hva ti dager på karantenehotell koster, sier Morgan Alangeh, president i ANSA, til VG.

Fredag ble reglene for innreise fra land utenfor EØS-området endret. Da besluttet regjeringen at reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS eller Schengen-området, skal på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig om reisen har vært nødvendig eller ikke.

Det er registrert 3000 norske studenter i Storbritannia, og 1300 i USA og Canada.

VANSKELIG SITUASJON: Vibeke Vigdal Øren studerer teater og musikk i Brighton. Hjemme venter jobb på sommerskole som musikalleder. Bildet er fra fjorårets oppsetning. Foto: Privat

I Brighton i Storbritannia sitter Vigdis Vigdal Øren (26) og gruer seg til hjemreisen. Med dagens regler må hun ti dager i karantenehotell. Det er en utgift som hun ikke er forberedt på. Og med ti dager på karantenehotell, ryker kanskje også sommerjobben.

– Dette er urettferdig for at alle studenter skal hjem i juni. Det er ikke alle oss som har penger til å betale ti dager på karantenehotell, etter dette året hvor mange av oss har sittet på rommet, sier hun.

Vigdal Øren studerer musikk og teater ved Universitetet i Brighton i England, og er blant de heldige: Hun har hatt fysisk undervisning. Det har ført til at hun har god kontroll på sin egen smittesituasjon.

– Vi må alle teste oss to ganger i uka. Jeg sitter her med en boks med covidtester som jeg tar.

DÅRLIG RÅD: – Jeg legger meg ikke opp i smittevernstiltakene, men mange av studentene har rett og slett ikke råd til dette, sier president for studentorganisasjonen ANSA Morgan Alangeh. Foto: ANSA

For studenter er 5000 kroner en stor utgift, spesielt på slutten av semesteret, sier ANSA-president Alangeh.

– Vi vet at studenter ikke har mye penger på slutten av semesteret. Mange har ikke reist hjem i feriene for å jobbe, og mulighetene for en jobb samtidig med studiene er blitt dårligere under coronaen, sier han.

Derfor ber han regjeringen om å betale utgiftene til karantenehotell for utenlandsstudenter som kommer hjem til sommeren.

– Jeg legger meg ikke opp i smittevernstiltakene, men mange av dem har rett og slett ikke råd til dette, sier Alangeh.

Ved hjemreise må alle vise til to negative coronatester - en tatt i avreiselandet og en tatt ved Gardermoen. Men selv med to negative tester, vil de måtte ta ti dager i karantenehotell. Det samme gjelder om de er vaksinerte - slik det gjelder for enhver tilreisende fra land utenfor EØS.

FULLVAKSINERT: Men USA-student Andreas Carlsen Johnsen må likevel på karantenehotell. Foto: Privat

– Jeg synes det har helt av, nå. Det er ikke lenger likevekt mellom gjerning og tiltak.

Det sier Annette Carlsen (50). Sønnen Andreas Carlsen Johnsen (22) studerer i Florida, hvor klokken er grytidlig når VG snakker med moren.

Johnsen er fullvaksinert i USA, men må likevel på karantenehotell.

– Dette er studenter som har vært borte så lenge, og like før de skal hjem, så endrer myndighetene reglene, sier Annette Carlsen.

Hun forteller at hun har fulgt coronatiltakene nøye, men hun nå ikke forstår det som er bestemt.

– Nå er Norge i en posisjon hvor man kan differensiere tiltakene. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være forskjeller når de studerer utenfor EØS, og ihvertfall ikke når de er fullvaksinerte, sier hun.

CORONATRYGGE STUDENTER: - Vi er langt tryggere å ha i Norge enn russen, for eksempel, mener Vibeke Vigdal Øren. Foto: Privat

Lørdag fortalte Storbritannia at coronaviruset kan være utryddet i øynasjonen i løpet av august.

– Når du ser på smitteutviklingen her i Storbritannia, er dette et trygt land å komme fra. Her er de i ferd med å gjenåpne. Vi er langt tryggere å ha i Norge enn russen, for eksempel, sier Vigdal Øren.

I sommer er planen å være leder for musikallinje ved en sommerskole. Hva som skjer med den nå, vet hun ikke.

– Alle vi som studerer her, trenger å jobbe i sommerferien, for det er dyrt å studere i utlandet. Det burde være mulig å lage et unntak for studenter som har to negative tester, mener hun.

– Ligger ikke an til å gi studentene fritak

Statssekretær Lars Jacob Hiim forteller til VG at bakgrunnen for de siste innstrammingene er iverksatt for å redusere risikoen for at den indiske virusvarianten og andre muterte varianter skal få fotfeste i Norge.

– Selv med to negative tester, en i Storbritannia og en ved ankomst, må studentene i karantenehotell. Borgere i Norge som viser til to negative tester etter å ha vært i kontakt med koronasmittet, kan bevege seg fritt. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen?

– Dette skillet bygger på vurderinger fra helsemyndighetene. Bakgrunnen er at det ved innreise vurderes å være større risiko for introduksjon av nye virusvarianter som kan ha betydning for effekten av vaksiner og utviklingen av epidemien. Det vurderes derfor som spesielt viktig nå å redusere mobiliteten over landegrensene, sier Hiim til VG.

HÅPER: Statssekretær Lars Jacob Hiim har forståelse for at studentene skulle vært foruten karanteneutgiften. Han håper studenter som ønsker seg hjem til Norge får gjennomført planene sine. Foto: Torbjørn Tandberg

Fremover vil myndighetene løpende vurdere hvilke regler som bør gjelde. Hiim forteller at det er for tidlig å si noe om det vil kunne bli aktuelt å la studentene gjennomføre innreisekarantene hjemme.

Han tror ikke det vil bli aktuelt for regjeringen å ta regningen for studentenes karanteneopphold.

– Myndighetene vurderer løpende smittesituasjonen og hvilke regler som bør gjelde, inkludert karantenehotellordningen. Det ligger ikke nå an til å gi studenter fritak for egenandel på karantenehotell, sier statssekretæren.