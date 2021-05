OVERBELASTET: Sykehusene har ikke kapasitet nok til å ta imot alle som trenger hjelp. Flere steder i landet må pasienter vente utenfor sykehusene for en ledig seng. Foto: DIVYAKANT SOLANKI / EPA

India setter ny dødsrekord – over 4000 på ett døgn

I India forverrer krisen seg dag for dag. For første gang er det registrert over 4000 døde av coronaviruset på én dag.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De siste 24 timene er 4187 mennesker døde av viruset. Det opplyser indiske myndighetene lørdag.

Dermed er det totale dødstallet kommet opp i 238.270 siden pandemien brøt ut i fjor vår. Lørdag ble det også registrert 401.078 nye smittede. Til sammen er dermed 21,9 millioner indere smittet hittil.

LES OGSÅ: India frykter mutert virus – stålsetter seg for en tredje bølge.

Ekspertene mener imidlertid at det er store mørketall, og at det virkelige tallet på smittede og døde kan være fra fem til ti ganger så stort.

Mens smitten har begynt å flate ut i storbyer som New Delhi og Mumbai, sprer viruset seg raskt i Sør-India og på landsbygda, og også i Vest-Bengal med storbyen Kolkata.

Se hvordan den registrerte smitten i India skjøt fart fra begynnelsen av mars og utover:

Press om å stenge ned

Indias statsminister Narendra Modi er under stadig sterkere press for å innføre en streng, landsomfattende nedstengning, til tross for de økonomiske vanskene dette ville føre med seg.

Helseeksperter, opposisjonsledere og høyesterettsdommere i landet er samstemt i kravet om nasjonale restriksjoner. De sier lappverket av lokale tiltak ikke er nok til å bremse utbruddene.

forrige









fullskjerm neste

Situasjonen er blitt så ille at selv kjøpmenn som vet at deres virksomheter vil rammes, nå ber om full nedstengning. Heller ikke de ser noen annen løsning.

– Bare hvis helsen er god, kan vi tjene penger, sier Aruna Ramjee, som eier en blomsterbutikk i Bengaluru.

LES OGSÅ: Hylles som helt i India: Solgte konas smykker for å lage ambulanse

Venter utenfor sykehusene

Indisk TV sender bilder av folk som ligger på bårer utenfor sykehus mens de venter på å bli innlagt. Både senger og oksygen er mangelvare på sykehusene.

KAMP OM PLASSEN: Flere alvorlig syke må vente utenfor sykehusene fordi det ikke er nok senger til alle. Foto: DIVYAKANT SOLANKI / EPA

LES OGSÅ: Utslitte helsearbeidere i India til VG: − Situasjonen er grusom

På landsbygda blir syke behandlet på improviserte lasaretter i friluft, med iv-drypp hengende fra trær. Krematorier og gravlunder er så overarbeidet og overfylt at folk må vente i timevis med likene av sine kjære før de slipper til.

Over hele landet står folk timevis i kø for å fylle oksygen-sylinderen til sine covidsyke familiemedlemmer:

STOR TRENGSEL: Her venter folk timevis for å fylle opp oksygentankene for å hjelpe covidrammede familiemedlemmer. Foto: PRAKASH SINGH / AFP

Hele verden ser mot India

Den dramatiske situasjonen har satt en støkk i myndighetene i mange andre land med mangelfulle helsesystemer og dårlig tilgang på vaksiner.

I Afrika ser de mer gru på utsiktene, ikke minst fordi India er en betydelig vaksineprodusent og nå må bruke alt på sin egen befolkning.

LES OGSÅ: Frykter Nepal vil bli «det neste India»: − Situasjonen blir verre dag for dag

Smittesituasjonen begynte å utvikle seg i gal retning i februar, delvis på grunn av nye virusvarianter, men minst like mye fordi politikerne åpnet for store religiøse og politiske samlinger.