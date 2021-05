NYTT TILTAK: Ohio-guvernør Mike DeWine avbildet 24. mars. Foto: Tony Dejak / AP

Ohio innfører vaksinelotteri

Guvernøren i Ohio lokker med at fem heldige vaksinerte voksne i delstaten kan vinne én million dollar hver. Vaksinerte tenåringer kan vinne universitetsstipend.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Guvernør Mike DeWine kunngjorde det spesielle programmet på Twitter natt til torsdag norsk tid.

Fra 26. mai vil Ohio Lottery trekke én vinner ukentlig i fem uker som mottar drøyt 8,3 millioner kroner hvert fra føderale coronastøtte-penger.

Ifølge Politico må man være over 18 år og ha tatt minst én vaksinedose før trekningen for å være kvalifisert.

«Jeg vet noen kanskje sier ’DeWine, du er gal! Denne millionlotteri-ideen din er bortkastede penger’. Men helt ærlig, det mest bortkastede i denne pandemien på dette tidspunktet – når vaksiner er tilgjengelig for alle som ønsker det – er å miste liv til covid-19», skriver han på Twitter.

Guvernøren har også en gulrot for dem under 18 år. Vaksinerte i aldersgruppen 12 til 17 år kan registrere seg for å vinne et fireårig stipend til et offentlig universitet i Ohio. Det skal inkludere semesteravgift, losji og bøker.

DeWine oppfordrer også private selskaper i delstaten om å opprette incentiver for å få flere innbyggere vaksinert.

Tidligere har ulike delstater i USA prøvd tiltak som gratis øl med vaksine, betalt fri fra jobb og gratis skyss med for eksempel Uber for å få flere til å ta coronavaksine.