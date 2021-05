I TRØBBEL: Republikaneren Matt Gaetz fra Florida er under etterforskning for lovbrudd. Foto: Graeme Jennings/Pool via REUTERS/File Photo

Dette kan bety trøbbel for det republikanske stjerneskuddet

Fremtiden til republikaneren Matt Gaetz ser ikke lysere ut etter at en sentral person i etterforskningen mot ham har valgt å erklære seg skyldig.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Kongressmedlem Matt Gaetz fra Florida, som var en av Donald Trumps viktigste støttespillere i Kongressen, er under etterforskning av Justisdepartementet for å skulle ha betalt flere kvinner for seksuelle tjenester.

Også etikkomiteen i Representantenes hus etterforsker republikaneren. Nå kan en tidligere venn av ham være hans undergang.

I april ble det kjent at Joel Greenberg, en tidligere skatteoppkrever i Florida og venn av Matt Gaetz, var i forhandlinger med påtalemyndigheten om en tilståelsesavtale.

I samtaler med påtalemyndigheten skal Greenberg ha forelagt dem hvordan han og Gaetz betalte kvinner for sex. Dette har Gaetz nektet for.

Torsdag melder The Washington Post at det kan se ut som at Greenbergs tilståelsesavtale nå er i boks.

les også Kongressen åpner gransking av Matt Gaetz

Han har risikert en fengselsstraff på flere tiår etter å ha blitt tiltalt for til sammen 33 forhold, som blant annet inkluderer identitetstyveri og sex-trafficking av en mindreårig.

Resultatet av avtalen kan bety at Greenberg kommer til å vitne i en eventuell straffesak mot Gaetz.

Det kan være begynnelsen på slutten for republikaneren. Blant lovbruddene Gaetz nå blir etterforsket for er om hvorvidt han for to år siden hadde et forhold til en da 17 år gammel jente, og om han har betalt henne for å reise med ham. Dette bryter i så fall med de føderale reglene for menneskehandel

les også Etterforskes av justisdepartementet: Nekter for at han skal ha bedt Trump om benådning

Hintet om dårlig nytt

Under en rettshøring forrige måned, der det ifølge The Washington Post ble avslørt at påtalemyndigheten og Greenbergs advokater diskuterte en avtale, hintet hans advokat om at dette var dårlige nyheter for Gaetz.

– Jeg er sikker på at Matt Gaetz ikke føler seg veldig komfortabel i dag, sa Fritz Scheller, Greenbergs forsvarer.

Avisen skriver videre at Greenberg kan være et sentralt vitne i saken mot Gaetz, men at han kan fremstå som lite troverdig.

Årsaken til det er at Greenberg i utgangspunktet ble siktet for å forfalske bevis og anklager mot en konkurrent da han sto til valg for å bli skatteinnkrever.