Demonstrasjoner i Rio: Anklager politiet for brutale henrettelser

Videoer viser brutale scener fra politiaksjonen der minst 25 personer ble drept. Rasende demonstranter kaller hendelsen «en massakre».

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

– Folk døde sittende, de døde inne i husene. Det var henrettelse, det var drap, sier favelabeboeren Milena Santos til nyhetsbyrået Reuters. Han er en av mange som fredag har tatt til gatene i Rio de Janeiro.

Hun mener videoer fra en politiaksjon i Jacarezinho-slummen nord for Rio de Janeiro dagen i forveien tydelig viser at det ikke var noen skuddveksling mellom mange av de påståtte narkotikasmuglerne og politiet.

25 personer ble drept i politiaksjonen. En av disse var en politimann, som ble skutt i hodet. Resten tilhørte en gruppe politiet mener består av narkotikasmuglere, en gruppe politiet mener rekrutterte barn til å jobbe for seg.

forrige





fullskjerm neste AKSJON: En politimann løper bevæpnet gjennom favelaen.

FNs høykommissær for menneskerettigheter krever en gransking av hendelsen, og beskriver aksjonen som del av en langvarig trend med «unødvendige og uforholdsmessige» politiaksjoner.

Rio de Janeiro sliter med mye kriminalitet og vold, og store områder er under kontroll av kriminelle bander – mange med tilknytning til narkotikahandelen.

les også Minst 25 drept i politiaksjon i Rio de Janeiro

– En massakre

Under aksjonen forsøkte flere å flykte fra området via taktoppene. Politiet rykket inn med pansrede kjøretøy og helikoptre, og tok seg inn i private leiligheter.

En video fra aksjonen viser hvordan politiet tar seg inn i en bolig, og dreper en mann som ligger skadet på et blodig gulv. Inne i leiligheten avfyrer politiet totalt ti skudd – ni av disse på kloss hold rettet mot hodet til mannen.

Statsadvokaten skal granske videoen og undersøke «dens autentisitet», melder den brasilianske avisen O Globo.

– Det var en massakre. Dette er del av folkemordet som er i gang i landet vårt, og særlig i vår stat, sier studenten Giovanna Almeida til det brasilianske nyhetsbyrået EFE.

Hun bor selv i Jacarezinho-favelaen.

forrige











fullskjerm neste MISTET SØNNEN: Denne kvinnen mistet ifølge Reuters sin 23 år gamle sønn i politiaksjonen i Rio torsdag. Dagen etter markerte hun sorg og raseri i gatene.

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty sier de har mottatt meldinger og bilder som skal tyde på at politiet torsdag drepte personer som ikke utgjorde noen trussel.

– Det er totalt uakseptabelt. Selv om ofrene var mistenkt for kriminalitet – noe som ikke er bevist – er henrettelser som disse helt uforsvarlige, sier leder for Amnesty International Brasil, Jurema Werneck i en pressemelding.

les også Brasil: Tømmer graver for å få plass til nye coronaofre

Torsdagens politiaksjon var ifølge BBC den dødeligste i Rio på 16 år, men den er på ingen måte unik i brasiliansk sammenheng. Bare i Rio de Janeiro mistet hele 404 personer livet i politiaksjoner i en tremånedersperiode fra januar til mars i år.

De fleste razziaene blir gjennomført i områder av byen med stor fattigdom og en høy andel svarte beboere.

Brasils president Jair Bolsonaro har så langt ikke kommentert hendelsen i Rio. Han er en av politiets mest uttalte støttespillere, og er for lovendringer som skal beskytte politiet mot straffeforfølgelse dersom de dreper mistenkte. Han har også tidligere uttalt at «en god kriminell, er en død kriminell».

Demonstranter fra favelaen Jacarezinho samlet seg sent fredag kveld ved politiets hovedkvarter i Rio de Janeiro. Foto: Antonio Lacerda / EFE

Forsvarer politiet

Brasils visepresident Hamilton Mourão kommenterer saken i et intervju med CNN Brasil fredag. Der sier han at alle de døde, med unntak av politimannen, var kriminelle.

– Narkogeriljaene kontrollerer praktisk talt viktige områder, og gjør det umulig for myndighetene å komme seg inn. Så lenge vi ikke får løst problemene, kommer situasjoner som denne til å oppstå. Lar vi narkogeriljaene vokse seg sterkere, vil ikke staten makte å kontrollere hele området, sier Mourão.

Politioverbetjent i Rio de Janeiro, Rodrigo Oliveira, har også forsvart politiets handlinger.

– Den eneste som ble henrettet, var politibetjenten, sa Oliveira på en pressekonferanse, hvor han ifølge BBC viste frem noe av det beslaglagte materialet.

Blant annet hadde de lagt beslag på seks automatrifler, og et halvautomatisk våpen.

Fredag skal den drepte politimannen gravlegges. 350 politibiler kjørte i kolonne gjennom Rio de Janeiro på vei til begravelsen.

forrige







fullskjerm neste KONVOI: Flere hundre politibiler på vei til begravelsen av en av sine kolleger i Rio de Janeiro.

Politiet har også begrunnet aksjonene med at de hadde arrestordre på 21 personer, med bakgrunn i at de mistenkte blant annet skal ha rekruttert barn til gjengene sine.

Sosiologiprofessor Ignacio Cano ved avdelingen ved Universitetet i Rio som driver med voldsanalyse, avviste torsdag politiets forklaring på hvorfor de aksjonerte.

– Å si at narkolangere rekrutterer barn og ungdommer til å handle med narkotika er nesten latterlig siden alle vet at disse gjengene har mindreårige som jobber for dem. Å si at du skal ha en stort raid fordi du har oppdaget at narkolangere rekrutterer barn, er en vits, sa han ifølge BBC.