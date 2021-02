JOURNALIST: Lucy Kassa tror angrepet var politisk motivert. Foto: Behre Web

Korrespondent skal ha blitt angrepet og truet i eget hjem: − Jeg er veldig redd

Mandag skal tre bevæpnede menn i sivilt tøy ha tatt seg inn i leiligheten til Bistandsaktuelt korrespondent, Lucy Kassa (29), i Addis Abeba.

Publisert: Nå nettopp

Kassa har vært Bistandsaktuelts korrespondent i to år. Hun sier til VG at hun først ikke forsto hva mennene lette etter da de snudde leiligheten hennes på hodet.

– Så fant de bildene jeg har fått tak ifra en kilde i Adigrat i Tigray. Bildene skulle støtte oppunder en sak jeg jobber med for LA Times. Noen lette og noen avhørte meg, sier hun.

Saken omhandler en kvinne som skal ha blitt bortført, holdt fanget i over 15 dager og gjengvoldtatt av eritreiske soldater.

– Grunnet etnisiteten min antok de at jeg støtter TPLF, og at jeg skriver om situasjonen fordi jeg er fra Tigray. Jeg sa at jeg skriver om situasjonen fordi jeg er journalist, ikke fordi jeg er fra Tigray. Jeg ble ikke trodd. De sa ting ville bli vanskelig for meg om jeg fortsatte og at det neste gang ville det få større konsekvenser. De truet meg på livet, sier Kassa.

Dette er konflikten i Tigray-regionen i Etiopia:

Tigray-konflikten: Massakrer, massevoldtekter og sult * Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) kom til makten i Etiopia da den daværende militærjuntaen og diktatoren Mengistu Haile Mariam ble styrtet i 1991. * TPLF og tigrayene, som utgjør 6–7 prosent av Etiopias befolkning, tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen, noe de hadde helt fram til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018. * Abiy, som tilhører oromofolket, den største folkegruppen i Etiopia, anklaget TPLF for omfattende korrupsjon og overgrep og skiftet ut en rekke sivile og militære ledere. * TPLFs ledere har siden styrt Tigray som en stat i staten, og i september trosset de Abiys forbud mot å holde valg i regionen. * I begynnelsen av november tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter og missiler. * Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen. Det er ikke kjent hvor mange som ble drept i offensiven, som endte med at regjeringsstyrker tok kontroll over regionhovedstaden Mekele i desember. * Flere TPLF-ledere er siden drept, mens andre er på frifot og truer med å føre geriljakrig mot regjeringsstyrkene. * Nærmere 60.000 sivile flyktet over grensa til nabolandet Sudan, og Tigray-regionen har siden i stor grad vært avsperret. * Det har kommet meldinger om massakrer og massevoldtekter fra området, og FN og menneskerettsorganisasjoner har gitt uttrykk for stor bekymring. (NTB) Vis mer

FLYKTER: Flyktninger fra Tigray ankommer Sudan i desember, 2020. Foto: Nariman El-Mofty / AP

Trosser frykten

Kassa sier hun ikke vil slutte å skrive og at hun vil fortsette sitt arbeid med å formidle sannheten.

– Jeg vil ikke slutte å skrive, spesielt ikke historien jeg nå har skrevet for LA Times. Ingen skal få hindre at den skal publiseres, sier hun – men legger til at hendelsen har skremt henne:

– Jeg er veldig redd, det er første gang jeg møter slik trakassering og trusler. Natt til tirsdag var jeg våken hele natten og jeg frykter for familien min. Jeg ikke vet om de vil komme tilbake eller vil gjøre meg noe i fremtiden. Det er usikkert, jeg vet ikke om de kan komme til å fengsle meg eller drepe meg.

LADESTASJON: Flyktninger fra Tigray står i kø for å lade smarttelefonene sine på en flyktningleir i Sudan. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Ekstremt dramatisk

Redaktør i Bistandsaktuelt, Gunnar Zachrisen, sier til VG at det er ekstremt dramatisk når man blir oppsøkt i sitt eget hjem av tre væpnede menn.

– Vi har diskutert situasjonen i landet og hun er klar over risikoen. Etiopia har en avansert etterretningstjeneste og det er en fare for at hun har blitt overvåket når hun har kommunisert med kilder om situasjonen i Tigray, sier han.

Les også: – Det største omdømmetrampet for Fredsprisen noen gang

Zachrisen forklarer at Kassa også har fått kritikk fra enkeltpersoner i det norsk-etiopiske miljøet, både for sine kritiske artikler om regjeringen og om TPLF.

– Hun er enig i at hun bør ligge lavt en stund, men er helt klar på at de som står bak ikke skal få bringe henne til taushet. Det er viktig å rapportere om situasjoner i krig og konflikt hvor det begås overgrep mot sivilbefolkningen.

Klikk for å aktivere kartet

– Lurt å ligge lavt

Bistandsaktuelt har informert Utenriksdepartementet, den norske ambassaden i Addis Abeba og internasjonal seksjon i Norsk Journalistlag (NJ) om saken.

Les også: Frykter hundretusener skal dø

Prosjektleder Eva Stabell i NJ opplyser at de vil ta saken videre til International Federation of Journalists (IFJ).

Stabell forteller VG at målet er å få ut en internasjonal pressemelding og fortelle om situasjonen slik at myndighetene i Etiopia kanskje tar tak.

– Kassa vil fortsette å jobbe, hun er tøff, men det kan hende det er lurt å ligge lavt en stund nå. Ingen reportasje er verdt å dø for, sier hun.