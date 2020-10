Kraftig jordskjelv mellom Hellas og Tyrkia

Et kraftig jordskjelv har ført til store ødeleggelser i flere byer i både Tyrkia og Hellas. Den tyrkiske Izmir-provinsen er hardtest rammet. Også på den greske øya Samos er bygninger rast sammen.

Jordskjelvet fant sted i Egeerhavet i Middelhavet mellom den greske øya Samos og det tyrkiske fastlandet, omtrent 24 kilometer nordøst for Samos og rundt 17 kilometer fra byen Izmir. Skjelvet er registrert med en dybde på rundt 16 kilometer.

Det europeiske seismologiske senteret EMSC melder at skjelvet er målt til 7 på deres skala. Det regnes som kraftig.

Viseordfører i Østre Samos, Michalis Solis sier til det greske mediet ANT1 at jordskjelvet var veldig kraftig – og mente det varte lenger enn det store jordskjelvet i Athen i 1991.

Ifølge avisen sier han videre at de har fått rapporter om bygninger som har kollapset og store bølger nær kysten i de første minuttene etter skjelvet.

fullskjerm neste RASTE SAMMEN: BYgninger i Izmir i Tyrkia har rast sammen. Mange leter i ruinene.

Fanget i ruiner

De materielle ødeleggelsene ser foreløpig ut til å være størst i distriktene Bayrakli og Bornoa i Izmir-provinsen, der flere boligblokker har rast sammen og redningsmannskaper nå leter i ruinene.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu er et ukjent antall mennesker fanget under sammenraste bygninger, og en mindre tsunami har også forårsaket høy vannstand og oversvømmelser flere steder lengst kysten av Tyrkia.

Øyenvitner forteller også at det stiger opp røyk flere steder i Izmir, som har drøyt 4 millioner innbyggere og er Tyrkias tredje største by.

Izmirs ordfører Tunc Soyer opplyser til CNN Turk at rundt 20 bygninger raste sammen under skjelvet. Det meldes også om mindre ødeleggelser på bygninger i seks andre tyrkiske provinser, ifølge NTB.

Izmir: Folk prøver å komme seg ut av byen

Baris Yacan bor i jordskjelvrammede Izmir og jobber som barneskolelærer. Han har tidligere bodd i Norge i 20 år.

Han var på jobb på skolen da skjelvet traff.

– Vi måtte ta barna ut og måtte holde oss utendørs. Det er panikk blant folk, alle står ute på gaten og i parker for å være trygge, forteller Yacan på telefon til VG.

– Mange bygninger har kollapset, og nødetatene er på stedet for å prøve å redde folk ut.

Bygningene som raste ned var alt fra arbeidssteder, kontorer, kafeer og restauranter, forteller læreren. Yacan sier at de er vant med jordskjelv i byen, men at dette er det kraftigste han har opplevd.

Han forteller videre at store folkemengder nå forsøker å flykte ut av sentrum og byen.

– Det er helt kaos i trafikken her. Folk prøver å komme seg ut av byen.

LÆRER I IZMIR: Baris Yacan var inne på barneskolen med elevene sine da jordskjelvet rammet den tyrkiske byen Izmir. Han og elevene måtte umiddelbart evakuere fra skolebygningen da skjelvet traff. Foto: Privat

Kunne kjennes i Istanbul

Det tyrkiske innenriksministeriet melder om at minst seks bygninger i Izmir er blitt skadet i jordskjelvet, men at det ikke meldes om dødsfall foreløpig. Det melder den tyrkiske kanalen TRT World i sin direktesending.

Jordskjelvet var så kraftig at det kunne føles helt til storbyen Istanbul. Det kraftige skjelvet ble også merket på Kreta og i den greske hovedstaden Aten

Mini-tsunami på Samos

Det meldes rundt klokken 14 om en mini-tsunami på Samos.

De 45.000 innbyggerne på Samos er bedt om å holde seg unna kysten, sa leder for Hellas’ organisasjon for anti-seismisk planlegging til den greske TV-stasjonen, Eftyhmios Lekkas, TIL Skai TV.

– Det var et veldig stort jordskjelv, det er vanskelig å ha et større, sa Lekkas.

Ifølge det greske nyhetsmediet SKAI er fire personer på Samos fraktet til sykehus.

SKREMT: Ane Hagen bor og jobber på Samos i Hellas. Hun satt på terrassen og hadde hjemmekontor da jordskjelvet kom. Foto: Privat

Norske Ane: – Litt panikk her nå

Norske Ane Hagen er bosatt på den greske øyen Samos og forteller om dramatikken:

– Det er litt panikk her nå. Vi har jo opplevd jordskjelv før, men denne gangen varte det så utrolig lenge. Det føltes som om bygningen hadde lyst til å dele seg opp. Folk løp rundt og ropte på ungene sine. Strømmen gikk med en gang, og mange kom seg ikke gjennom på mobilnett.

Hun sier at jordskjelvet fortsatt merkes, 20 minutter senere.

– Hjertet banker fortsatt, det var en utrolig skremmende opplevelse. Foreløpig virker det ikke som om det er noen store skader enda, men det ryktes om at gamlebyen har fått noe ødeleggelser.

UTENDØRS: Innbyggerne i Izmir venter ute på gaten i frykt for nye jordskjelv. Foto: Ismail Gokmen, AP

Var innestengt

Norske Helge på Chios: Ble innestengt

Helge Fossheim Andersen er bosatt på Chios i Hellas. Han ble innestengt i første etasje da jordskjelvet rammet byen.



– Jeg trodde jeg skulle dø. Jeg har opplevd mange jordskjelv opp gjennom årene, men dette var det verste jeg har opplevd, forteller Andersen på telefon til VG.

-Jeg var i første etasje i huset. Plutselig begynte det å riste helt grusomt. Jeg løp mot døren og oppdaget da at døren var låst. Det var ingen fluktmulighet, jeg bare sto der lamslått og tenkte at nå faller hele huset skulle falle over meg. Det var fryktelig.

Da det roet seg, greide Andersen å ta seg ut av huset. Like etterpå tikket det inn en tsunamivarsel på telefonen hans.

– Da kastet jeg meg i bilen og kjørte opp på en høyde.

EVAKUERER: Norske Helge Fossheim Andersen står på en høyde utenfor byen Chios i Hellas. Han ble innestengt i første etasje i huset sitt da jordskjelvet traff. Foto: Privat

