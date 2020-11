STO FREM: Sofie Linde på scenen under prisutdelingen Zulu Comedy Gala i september. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Faren overbeviste Sofie Linde om å stå frem: − Nå var scenen min

Moren advarte henne mot å holde talen. Nå snakker Sofie Linde for første gang ut om talen som rystet Danmark.

Nå nettopp

– Jeg var rasende bevisst på at dette ville være første gang i min karriere at jeg ville få en mikrofon, og i høy grad selv kunne bestemme hva jeg gjerne ville si, forteller Linde om da hun ble tilbudt å være vert for Zulu Comedy Galla.

– Nå var scenen min.

Det sier Sofie Linde, som er kjent blant annet som programleder for danske X­Faktor i en takketale etter å ha vunnet pris «Årets tale» i Danmark.

Prisen får Linde etter at hun i september foran full sal fortalte om hvordan hun tidlig i karrieren ble seksuelt trakassert av en eldre mannlig TV-profil.

Se hele talen i videoen under.

Nå snakker hun for første gang ut om talen.

– Talen står for meg som et symbol på at man kan endre noe ved å ødelegge «den gode stemning». Den står i høy grad sammen med masse kvinner som ønsker å brolegge en sti som vil være lettere for kvinner å gå på.

Støtte fra foreldre

I den nye takketalen åpner hun nå opp om motivasjonen for å stå frem med sin historie – og om hvordan foreldrene forberedte henne på forhånd.

Dagen før showet var hun i tvil, og var usikker på om hun turte fortelle om opplevelsene. Da ringte hun til faren.

– Han sa: «Når man reelt har muligheten for å endre noe til det bedre, så har man en forpliktelse. Den skal man være bevisst og ta seriøst. Hvis du kan ta et slag for at andre kvinner med litt mer ro i magen kan si ifra, so be it. Det har du da styrken til? Det kan også være at det ikke skjer en skit, men da prøvde du».

I tiden før talen, snakket hun mange ganger med sine foreldre. Moren hennes var mer bekymret.

– Du har rett til å si hva du mener, men du skal vite at man ikke kan snakke om disse tingene uten å få et slag tilbake, advarte moren om reaksjonene som skulle komme.

Gigantiske etterspill

Likevel bestemte Linde seg for å holde talen slik hun hadde tenkt.

– Jeg var fullstendig uvitende om det gigantiske etterspillet den ville ha – det skjedde en skit. Jeg fikk en scene hvor jeg ante at loftet var endeløst høyt.

les også Åtte dansker på gaten: Dette sier de om MeToo-bølgen

Talen fikk i september massiv oppmerksomhet i Danmark. 1615 danske kvinner i mediebransjen signerte et opprop hvor de støttet Linde.

Videre gjennom høsten fortsatte Metoo-ballen å rulle gjennom Danmark. Overborgermester i København, Frank Jensen, måtte gå av etter en rekke anklager om trakassering fra yngre partifeller.

Det fikk også statsminister Mette Frederiksen til å ta ordet i et innlegg på Facebook.

– Det er ikke rettferdig at Sofie Linde startet denne prosessen i Sosialdemokratene. Jeg burde ha gjort det selv, skrev hun.

– Jeg har ikke gjort min oppgave som leder godt nok.

Publisert: 11.11.20 kl. 09:34

Les også