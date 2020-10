President Donald Trump sier han synes Sacha Baron Cohen, komikeren bak Borat-filmene, er en «ekkel fyr». Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Trump om Sacha Baron Cohen: «Ekkel fyr»

NTB-AP

I den nye filmen til Baron Cohen, «Borat Subsequent Moviefilm», avsløres Trumps advokat Rudy Giuliani på et hotellrom med hånden i buksen sammen med en ung skuespiller som spiller journalist.

Trump sa fredag kveld om bord på Air Force One at han ikke visste hva som skjedde med Giuliani.

– Men du vet, for noen år siden prøvde han å lure meg. Og jeg var den eneste som sa «denne fyren er en falsk fyr», sa Trump.

– Jeg synes ikke han er morsom. For meg er han en ekkel fyr, sa presidenten videre.

Trump var å se på HBOs «Da Ali G Show» i 2003, men forlot intervjuet med Baron Cohens Ali G-karakter etter noen minutter.

Den nye Borat-filmen inkluderer en sekvens der Giuliani ligger på en seng mens hans stapper skjorten ned i buksen, etter at en den ung kvinnen har hjulpet han med å fjerne en mikrofon. Giuliani omtaler scenen som et angrep og sier han innså at han ble forsøkt lurt.

Publisert: 24.10.20 kl. 07:53