MASSESLAKT: Det er anslått at det er et sted mellom 15 og 17 millioner mink i Danmark. Alle skal avlives. Foto: Morten Stricker, Jysk Fynske Medier

Kilometerlange minkmassegraver i Danmark: − Folk er rystet

Alle mink i Danmark skal avlives av smittevernhensyn, krevde den danske regjeringen i forrige uke. Nå innrømmer de at de ikke hadde gjort hjemme(l)-leksen sin.

I forrige uke fikk alle danske minkavlere beskjed om at alle mink i landet må avlives etter at et mutert coronavirus har begynte å spre seg hos mink i Nordjylland.

Problemet var bare at den danske regjeringen ikke hadde lovhjemmel for beordre avliving av friske dyr.

Den danske regjeringen sendte tirsdag ut et nytt brev der den endrer formulering fra at den beordrer massedrap av mink, til at den ber om det. Samtidig jobbes det med mulige lovendringer som kan gjøre at regjeringen får hjemmel til å kreve det.

BEGRAVES: Etter at de er avlivet blir minkene gravd ned ved et av den danske hærens øvelsesterreng ved Holstebro. Foto: Morten Stricker, Jysk Fynske Medier

Danske minkavlere sier imidlertid det ikke er noen vei tilbake, og at bransjen vil fortsette avlivningen.

– Det er en skrekkelig og vanskelig situasjon, at en bransje med ett nedlegges. Men det er ingen vei tilbake. Ledelsen i vår organisasjon er helt enig om det, sier leder Tage Pedersen i Danske Minkavlere.

Avlivingen er i full gang. Fordi den skal skje så raskt har det nå blitt gravd flere kilometer lange massegraver på et militært treningsområdet i Holstebro, skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Hver grav er 3 meter bred, 2,5 meter dyp og 2,5 kilometer lang. I bunnen legges 25 centimeter kalk for å fjerne smitterisikoen. Deretter legges et metertykt lag av døde mink som skal råtne opp. Dyrene dekkes igjen med kalk, før graven dekkes med én meter jord, skriver avisen.

MASSIV JOBB: Det er Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet som sammen med ISS står for avlivingen. Foto: Morten Stricker, Jysk Fynske Medier

Nedgravingen skjer tett på et lokalt badevann og søndag demonstrerte omkring 200 mennesker og holdt ett minutt stillhet for badevannet.

– Folk er rystet og sinte. De spør hvor demokratiet er blitt av. Det er som om dette har skjedd i nattens mulm og mørke. Jeg fatter ikke at en stat kan arbeide sånn, sier Per E. Østgaard som er medlem at Nørre Felding borgerforening til dansk TV 2.

Danske myndigheter beklager tirsdag overfor minkavlerne at det ble sendt ut ordre om avlivning også av friske dyr, når det bare var lovhjemmel for å sende ut en oppfordring om dette.

Frykten er at det muterte viruset skal spre seg. Det er tidligere beregnet at avliving av samtlige minkbestander kan koste opp mot 5 milliarder danske kroner.

