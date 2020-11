SKILLER LAG: Tidligere forsvarsminister Mark Esper og president Donald Trump. Foto: Alex Brandon / AP

Sparket forsvarsminister: − Gud hjelpe oss

Mark Esper frykter hvem som overtar hans rolle som USAs forsvarsminister etter at han mandag fikk sparken av president Trump.

Etter flere uenigheter dem imellom bestemte Trump seg for å sparke Esper mandag. Samtidig som han takket Esper for sine tjenester, offentliggjorde han at Christopher C. Miller midlertidig trer inn i rollen som forsvarsminister.

I et intervju med Military Times legger ikke Esper skjul på at det ved flere anledninger har vært uenigheter mellom ham og Det hvite hus.

– Har du noen gang sett meg på en scene si: «Under det eksepsjonelle lederskapet av bla-bla-bla, vi har bla-bla-bla»?, sier han i intervjuet, og legger til at han er frustrert over at ingen andre av de 18 kabinettmedlemmene i regjeringen tør å si imot presidenten.

Han forklarer at Trump er en svært bestemt mann.

– Jeg kan bare kontrollere det jeg gjør. Presidenten er veldig tydelig på hva han mener. Jeg prøver ikke å bare gjøre alle fornøyde. Det jeg prøver på er å oppfylle hans ønsker, han er valgt som den øverste lederen, og gjøre det beste ut av det.

Esper påpeker at det handler om å velge sine kamper, og at det er mye han kunne kranglet med presidenten om.

– Hvem som kommer til å overta for meg? Det kommer til å være et skikkelig ja-menneske, og da: Gud hjelpe oss, sier han.

Spekulasjonene om at Esper kunne komme til å få sparken har versert over lengre tid. Flere ansatte i forsvarsdepartementet bekreftet overfor CNN at Esper lenge har hatt et oppsigelsesbrev klart, og at han forventet at Trump ville rette oppmerksomheten mot ham etter at valget var over.

På direkte spørsmål om han vurderte å sparke Esper, svarte Trump i august:

– Jeg vurderer alltid å sparke alle. På et eller annet tidspunkt er det som skjer.

Og det er det liten tvil om. Siden Trump ble president har AP laget en oversikt over 58 personer som i høye stillinger som har fått sparken av presidenten:

Publisert: 10.11.20 kl. 07:22