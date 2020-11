STOLT: Lørdag ble det klart – Joe Bidens er USAs neste president. Og med det blir Kamala Harris visepresident. Foto: JIM WATSON / AFP

Kamala Harris’ vei til Det hvite hus

Kamala Harris blir den første kvinnelige visepresidenten i USAs historie. Hun blir også den første svarte amerikaneren som inntar denne rollen.

På lørdag ble Kamala Harris (56) historisk:

Hun ble USAs første kvinnelige visepresident.

Hun ble også den første kvinnelige visepresidenten med innvandrerbakgrunn.

Mange spår nå at hun, om noen år, kanskje også blir USAs første kvinnelige president, dersom hun fortsetter i politikken.

Joe Biden vil med sine 78 år være USAs eldste president ved innsettelse i januar. Muligheten for Harris-overtagelse på et senere tidspunkt har derfor vært et tema i valgkampen.

Kamala Harris var ute og gikk tur med sin mann, advokat Doug Emhoff (56), da Joe Bidens seier ble klar, viser en video hun selv har lagt ut på Twitter:

– Vi gjorde det, vi gjorde det, Joe, sier hun i videoklippet.

Noen timer senere sto Harris på scenen og hyllet president Joe Biden og kampanjen. Hun hyllet også amerikanske kvinner:

– Kvinner har kjempet og ofret så mye for likestilling, frihet og rettferdighet for alle, inkludert svarte kvinner, som så ofte blir oversett, men som også ofte viser seg å være ryggraden i vårt demokrati, sa Harris.

Videre sa Harris at selv om hun er den første kvinnen i sin rolle, så vil hun ikke være den siste:

– Hver eneste lille jente som ser dette i kveld vet at dette er et land med muligheter. Vårt land har sendt en klar melding til alle barn, uansett kjønn. Ha ambisiøse drømmer, vær overbevist i ditt lederskap, og se deg selv slik andre kanskje ikke ser deg, fordi de aldri har sett det før, sa Harris i talen sin.

– Hun trodde så inderlig på USA

I over 200 år har USAs topp-politikere i hovedsak vært hvite menn. Harris hyllet president Joe Biden for at han turte å satse på en kvinne.

Fremfor alt hyllet Harris sin mor, Shymala Gopalan Harris, som flyttet til USA fra India som 19-åring.

– Hun kunne kanskje aldri ha forestilt seg dette øyeblikket, sa Harris.

– Men hun trodde så inderlig på USA.

Barn av innvandrerforeldre

Kamalas vei til Det hvite hus har vært lang.

Det var ingen selvfølge at hun skulle bli USAs første, kvinnelige visepresident. I flere år har hun jobbet, og samtidig klatret, i politikken.

Kamalas mor, Shymala Gopalan Harris, flyttet til USA fra India for å studere. I studietiden møtte hun Donald J. Harris. Han kom fra Jamaica, og skulle senere bli både økonom og professor.

Moren til Kamala var en aktiv menneskerettsaktivist. Hun ble også kreftforsker, og forsket blant annet på brystkreft.

De to giftet seg og fikk døtrene Kamala og Maya. Ekteskapet varte i åtte år.

SMILENDE: Kamala Harris ble født i Oakland, California, i 1964. Hun vokste opp i USA og Canada. Foto: Kamala Harris campaign

I selvbiografien «The Truths We Hold» skriver Kamala Harris at moren hennes var fast bestemt på at hun og søsteren skulle vokse opp til å bli selvsikre svarte kvinner.

Hun har flere ganger uttalt at moren var et viktig forbilde for henne og søsteren.

I 2009 døde Shymala Gopalan av kreft.

HYLLET MOREN: Kamala Harris har flere ganger sagt at moren har vært en viktig støttespiller for henne. Foto: Kamala Harris campaign

Historisk flere ganger

Da foreldrene skilte seg, var Harris syv år. Hun og søsteren bodde i Canada i mange år, før de flyttet hjem til USA.

Tilbake i USA tok Harris juseksamen ved Universitetet i California.

Og derfra begynte hun å jobbe seg oppover:

Harris fikk advokatbevillingen i 1990, og begynte samme år som assisterende statsadvokat i Alameda County i California.

Fra 1990 til 1998 jobbet hun ved San Franciscos statsadvokatembete.

Kamala Harris har også tidligere opplevd å være «først» i flere posisjoner:

Hun var den første kvinnen som ble valg som statsadvokat i San Francisco, en jobb hun hadde fra 2004–2011.

Hun var også den første svarte kvinnen som ble valgt til delstatsjustisminister i California.

Stilte som presidentkandidat

Harris har flere ganger utpekt seg, også i nasjonal politikk. Spesielt for sin tøffe forhørsstil under høringer i Senatet i 2018, i nominasjonsprosessen til høyesterett.

I 2019 bestemte Kamala Harris seg for å stille som presidentkandidat i 2020-valget. Kampanjen hadde suksess i starten, men nådde ikke helt opp:

– Hennes presidentkampanje hadde helt klart vanskelig med å finne sin egen stemme, og det ble derfor vanskelig å finne en posisjon blant 20 demokratiske kolleger, sa Mark Leno, en tidligere kollega av Harris til Financial Times.

Harris trakk seg fra valgkampen i desember 2019. Hun erklærte samtidig sin støtte til Biden-kampanjen.

Ble utpekt som visepresident

I august 2020 erklærte Joe Biden at han ville gjøre Kamala Harris til sin visepresidentkandidat.

Biden har tidligere uttalt at han ville ha en person han kunne stole på, som var politisk nær, og som han hadde kjemi med.

Han ville også ha en visepresident som kunne motsi han, og komme med selvstendige råd.

Under kampanjen har Harris flere ganger snakket om sin bakgrunn som innvandrer-datter.

Hun har også snakket om sin kjærlighet til matlaging og sin rolle som stemor til ektemannens barn – Cole og Ella.

Harris giftet seg først i voksen alder, og har ikke egne barn.

– Cole og Ella kunne ikke vært mer velkomne. De er briljante, talentfulle, rolige barn som har vokst opp til å bli enestående voksne, skrev Harris i en kronikk i Elle i fjor.

