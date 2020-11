PASSES PÅ: Joe Biden har siden valgstarten tirsdag hatt en rekke Secret Service-agenter rundt seg. Dersom han blir president vil dette forsterkes ytterligere. Foto: Christopher Dolan / The Times-Tribune

Washington Post: Sender Secret Service-forsterkninger til Joe Biden

Sikkerhetstjenesten forbereder seg nå på at Joe Biden kan erklære seg som president og sender forsterkninger til Wilmington.

Nå nettopp

Det er The Washington Post som melder at Secret Service fredag sender forsterkninger til Wilmington i Delaware der Joe Biden oppholder seg.

Årsaken er at den føderale politietaten antar at Joe Biden snart kan ville erklære seg som vinner av presidentvalget, ifølge to anonyme kilder som er kjent med planene.

Det er Bidens kampanje som har varslet sikkerhetstjenesten om at presidentkandidaten kan komme til å holde en slik tale fra et konferansesenter i Wilmington allerede fredag, ifølge avisens kilder.

Presidentvalget er ennå ikke avgjort, men det kan stå om resultatet i vippestaten Pennsylvania, som har 20 valgmenn. Dersom Biden vinner denne, runder han 270 valgmenn og vinner presidentvalget.

VAKTHOLD: En Secret Service-agent holder vakt utenfor inngangen til stedet den potensielt kommende presidentkandidaten Joe Biden og visepresidentkandidat Kamala Harris er ventet å feire en seier. Foto: LEAH MILLIS / REUTERS

Secret Service og Biden-kampanjen tause

Secret Service er underlagt en streng taushetsplikt når det kommer til opplysninger om hvem som vil erklære seg som president.

Flere titalls Secret Service-agenter har ivaretatt sikkerheten til Biden siden valgstarten tirsdag, men beskyttelsen er gjerne enda større for den valgte presidenten.

Ifølge Washington Post vil de ikke gi ham den samme beskyttelsen nå som om han faktisk var valgt, men opptrappingen fredag er et skritt i «den retningen»

Catherine Milhoan, talsperson i Secret Service, ønsker imidlertid ikke å kommentere saken overfor avisen, med forklaring om at det er fast praksis å i kommentere slikt til mediene. Heller ikke en talsperson fra Biden-kampanjen har ønsket å kommentere saken overfor Washington Post.

Publisert: 06.11.20 kl. 08:52

