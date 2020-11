Terroristen i Wien skal ha lurt avradikaliseringsprogram

Den drepte terroristen i Wien gjennomførte angrepet etter å ha vært i et avradikaliseringsprogram da han sonet terrordom i 2019. Norske eksperter mener at slike program ikke er mislykkede.

Det var en 20 år gammel østerriksk statsborger med nordmakedonske røtter som sto bak terrorangrepet i Wien mandag kveld. Fire er bekreftet drept og 22 såret etter angrepet.

I april 2019 ble han dømt til 22 måneder fengsel for å ha forsøkt å ta seg til Syria for å bli med i terrorgruppen IS. Det bekreftet innenriksminister Karl Nehammer på en pressekonferanse tirsdag, skriver Reuters.

Bare måneder senere ble han imidlertid løslatt på grunn av ung alder, ifølge innenriksministeren.

På pressekonferansen kom det i tillegg frem at terroristen har vært med i et avradikaliseringsprogram etter dommen.

– Til tross for alle de ytre tegnene på at han integrerte seg i samfunnet, gjorde angriperen tilsynelatende akkurat det motsatte, sa Nehammer under pressekonferansen.

På spørsmål fra Der Standard om hvordan han kunne gå under radaren svarte innenriksministeren:

– Fordi han lurte avradikaliserings-systemet så brutalt, så lidenskapelig, at det ikke var noen indikasjoner.

Gjerningspersonen sonet i et lokalt fengsel i Østerrike og ble av domstolen satt i et avradikaliseringsprogram der, ifølge Der Standard. Avisen skriver at fordi tiden i varetekt teller, hadde gjerningspersonen sonet to tredjedeler av straffen allerede i desember.

MINISTER: Innenriksminister Karl Nehammer i Østerrike under pressekonferansen i Wien tirsdag. Foto: ALEX HALADA / AFP

– Trodde han hadde lært

VG har snakket med advokaten Nikolaus Rast, som forsvarte gjerningspersonen i retten i 2018, da han ble dømt for forsøk på å reise til Syria.

– Det var en dum guttunges idé å skulle reise dit. Inntrykket man satt igjen med etter høringene var at han hadde lært av sine feil. Jeg trodde han hadde lært forskjellen på rett og galt etter han kom ut av fengsel. Åpenbart tok jeg feil, sier Rast.

Advokaten sier at jobben hans var over da mannen slapp ut av fengsel i desember i fjor.

– Uttrykte han noensinne overfor deg at han ønsket å gjennomføre noe som mandagens angrep?

– Nei, aldri. Vi kan bare forestille oss hva som har hendt med han siden sist jeg snakket med han for nesten et år siden, svarer han.

Ifølge professor Tore Bjørgo ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen, er det en veldig lav andel av terrordømte som begår nye terrorhandlinger etter endt soning.

Samfunnet har likevel liten toleranse for slike tilbakefall.

– Det blir en skandale når en løslatt terrordømt går tilbake til terroraktivitet. Det er politisk uakseptabelt at kanskje fem av hundre straffedømte terrorister gjenopptar sin terrorvirksomhet, sier Bjørgo til VG.

FORSKER: Professor Tore Bjørgo ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen. Foto: Robert Rønning/NRK

– Kan ikke kalle programmene en fiasko

Ifølge Bjørgo sier forskning på dette feltet at «det bare er mellom tre og åtte prosent av straffedømte terrorister» som har gjort terrorhandlinger etter at de har blitt løslatt.

Til sammenligning, sier Bjørgo, er det «mellom 25 til 60 prosent som ender tilbake i strafferettssystemet» av vanlige straffedømte.

For terrordømte vil disse tallene si at langt over 90 prosent ikke går tilbake terroraktiviteter, ifølge forskeren.

– Jeg kjenner til et par alvorlige tilfeller i England hvor løslatte terrordømte, som har vært gjennom avradikaliseringsprogram, likevel har begått ny alvorlig terror etterpå. Samtidig er det svært mange som har vært gjennom de samme programmene, som ikke har begått slik terrorkriminalitet etterpå.

– Man kan altså ikke si at slike avradikaliseringsprogram er en fiasko, selv om det finnes enkelte mislykkede tilfeller, med tragisk utfall.

Mener programmene må bli tilpasset

Bjørgo får støtte av førsteamanuensis David Hansen ved Kriminalomsorgens høgskolen og utdanningssenter, med doktorgrad i blant annet politisk islam, radikalisme og voldelig ekstremisme.

I en e-post til VG skriver han at han er enig med Bjørgo om at man ikke kan kalle programmene for mislykkede, men legger til:

– Man kan jo lure på om resultatet hadde blitt det samme uansett – slike programmer må, dersom de skal være effektive, ha skreddersøm og være tilpasset den enkelte.

Ifølge Hansen kan noe av innholdet i programmene vekke motstand blant noen av de innsatte. Dette innholdet kan for eksempel være «religiøse budskap som de innsatte ikke er enig i», skriver han og legger til:

– Men som de tilsynelatende velger å ta til seg fordi det er negativt for soningsforløpet å «droppe ut» av slike programmer.

Ifølge Hansen kan det også være at man i andre tilfeller ikke har «adressert de reelle utfordringene».

– Den innsatte kan også ha utvist god progresjon og blitt stemplet som avradikalisert underveis – for så å falle tilbake i gamle mønstre, eller gjennomføre annen type kriminalitet etter soning, skriver Hansen.

FORSKER: Førsteamanuensis David Hansen ved Kriminalomsorgens høgskolen og utdanningssenter. Foto: Privat

Var ikke under overvåkning

Ifølge Nehammer er det mye som tyder på at terroristen fremdeles sto nært terrorgruppen IS. I forkant av angrepet skal han ha postet et bilde av seg selv på Instagram hvor han poserte med våpen.

Under angrepet skal han ha vært bevæpnet med en automatisk rifle, et håndvåpen og en machete.

Etter løslatelsen i desember i fjor var han ikke lenger under overvåkning av Østerriksk sikkerhetstjeneste, ifølge Der Standard.

Innenriksminister Nehammer snakket under pressekonferansen om en «feilinje» blant de ansvarlige – politiet, påtalemyndigheten og domstolene – som førte til at gjerningspersonen ble skrevet ut av avradikaliseringsprogrammet og tidlig løslatt fra fengsel.

Tirsdag ettermiddag forsvarte justisministeren i landet den tidlige løslatelsen med at det er vanlig at straffedømte kan bli løslatt etter å ha sonet to tredjedeler av straffen.

Totalt er 16 personer så langt pågrepet i forbindelse med terrorangrepet.

