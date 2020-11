MASSESLAKT: Det er anslått at det er et sted mellom 15 og 17 millioner mink i Danmark. Alle skal avlives. Foto: Morten Stricker, Jysk Fynske Medier / Jysk Fynske Medier

WHO om avlivingen av mink: Ikke nødvendig

Mens danske minkavlere er i full gang med å avlive all mink i landet, sier Verdens helseorganisasjon at de ikke synes det er nødvendig.

– Den globale risikoen som er forbundet med den nye minkrelaterte varianten, anser vi for å være meget lav. Helt sikkert, sier talsperson for WHO Margaret Harris i det danske talkshowet «Lippert» onsdag.

I forrige uke fikk alle danske minkavlere beskjed om at alle mink i landet må avlives etter at et mutert coronavirus har begynte å spre seg hos mink i Nordjylland.

Frykten er at det muterte viruset skal spre seg. Problemet var bare at den danske regjeringen ikke hadde lovhjemmel for beordre avliving av friske dyr.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier nå at de ikke finner avlivingen nødvendig, og at det ikke er deres anbefaling, skriver dansk TV 2.

– Det er en mulighet for at det forhindrer og kontrollerer smitten. Men vi overlater til de enkelte myndigheter å ta den riktige avgjørelsen for det enkelte samfunn og de berørte menneskene, sier Harris.

Massegraver

Den danske regjeringen sendte tirsdag ut et nytt brev der den endrer formulering fra at den beordrer massedrap av mink, til at den ber om det. Samtidig jobbes det med mulige lovendringer som kan gjøre at regjeringen får hjemmel til å kreve det.

Danske minkavlere sier imidlertid det ikke er noen vei tilbake, og at avlivingen er i full gang.

DEMONSTRASJON: Nedgravingen av minken skjer tett på et lokalt badevann og søndag demonstrerte omkring 200 mennesker og holdt ett minutt stillhet for badevannet. Foto: MORTEN STRICKER / RITZAU SCANPIX

Fordi den skal skje så raskt har det nå blitt gravd flere kilometer lange massegraver på et militært treningsområde i Holstebro, skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Både i Danmark og flere internasjonale medier har det blitt spekulert i om den nye virusvarianten kan sparke i gang en ny epidemi med utspring i Danmark. Flere har kaldt Danmark det nye Wuhan, men det mener WHOs talsperson er helt misforstått.

– Det er ingen tvil om at vi må holde øye med varianten, men det virkelige problemet er å få stoppet spredningen av coronaviruset, som for tiden øker over hele verden, sier Harris.

– Heldige at det var Danmark

Oppdagelsen av den nye virusvarianten mener Harris er et eksempel på utmerket forskning.

– På mange måter er verden heldig at det har skjedd i Danmark, fordi man holder så godt øye med på mutasjoner.

Danmark er på mange måter et banebrytende land når det gjelder å dele forskningsresultater med hele verden, mener hun.

– Selv om det er gode eksempler som Danmark, hvor informasjon deles i solidaritet når nye forskningsresultater blir gjort, er det ikke overalt det er samarbeid. Så det bekymrer oss når informasjon ikke blir det. Bare med solidaritet kommer vi ut av dette rotet, sier Harris.

BEKLAGER: Statsminister Mette Frederiksen beklaget tirsdag overfor minkavlerne. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Statsminister Mette Frederiksen beklaget tirsdag overfor minkavlerne at det ble sendt ut ordre om avlivning også av friske dyr, når det bare var lovhjemmel for å sende ut en oppfordring om dette.

Det er tidligere beregnet at avliving av samtlige minkbestander kan koste opp mot 5 milliarder danske kroner.

Publisert: 12.11.20 kl. 03:29

