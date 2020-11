STOR SKILPADDE, SMÅ BARN: Barnehagebarna samlet seg rundt det spektakulære funnet på stranden ved Vadehavet sør på Jylland. Foto: RITZAU SCANPIX

Danske barnehagebarn fant giga-skilpadde

De danske barnehagebarna fikk seg litt av en overraskelse da de fant en to meter lang lærskilpadde som hadde drevet i land.

Den døde skilpadden hører egentlig hjemme i Stillehavet rundt Mexico, skriver dansk TV 2 som har snakket med naturveileder Frands Soberaa ved Naturcenter Tønnis.

– Først fikk vi at vite, at barnehagen hadde funnet noe som de trodde var en skilpadde som var litt bløt. Jeg tenkte derfor at det nok var en lærskilpadde. En slik drev også i land ved Blåvand i fjor. Den var levende, så jeg håpet at det var tilfellet igjen, sier Soberaa.

Men denne skilpadden var død. Ifølge dansk TV 2 er det femte gang siden 1948 at en lærskilpadde, som er verdens største skilpaddeart, har drevet i land i Danmark.

Havlærskilpadden er ifølge Store norske leksikon den største skilpaddearten og den fjerde tyngste nålevende reptilart. Den kan bli over 2,5 meter lang og veie inntil 700 kilo. Den spiser først og fremst maneter og legger egg på tropiske sandstrender.

Barnehagebarna kom selvsagt fra barnehagen «Havbrisen».

Publisert: 04.11.20 kl. 14:08

