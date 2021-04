DØDSFALL: Farmasøyt Alison Astles sier hun er forbannet etter at broren døde av vaksinerelatert blodpropp, men ber folk likevel ta vaksinen. Foto: University of Huddersfield

Broren døde av blodpropp etter vaksinering - ber folk fortsette å ta AstraZeneca

Farmasøyt Alison Astles mistet broren Neil (59) til blodpropp etter at han ble vaksinert med AstraZeneca. Hun mener likevel at alle bør ta vaksinen.

Av Andreas Løf

Publisert: Nå nettopp

Astles, som leder farmasi-programmet ved Huddersfield University i England, sier til flere britiske medier at hun var i sjokk da hun først fikk nyheten om brorens dødsfall.

59-åringen døde søndag etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen den 17. mars. Ifølge søsteren er legene ved Royal Liverpool University Hospital, der han døde, 99,9 prosent sikre på at blodproppen skyldtes vaksinen.

– Selvfølgelig er man veldig sint etterpå. Man er forbannet på livets urettferdighet, rett og slett, sier Astles til Sky News.

Etter å ha sett den britiske regjeringens vaksine-pressekonferanse torsdag, der det blant annet ble anbefalt at de under 30 tilbys en alternativ vaksine, besluttet hun å stå frem i mediene med en oppfordring.

– Trass i hva som skjedde med Neil og hvordan det påvirket familien vår, mener jeg likevel sterkt at folk burde ta vaksinen. Dette vil redde flere liv enn at folk ikke tar vaksinen, sier Astles til BBC.

– Risikoen for blodpropp er veldig, veldig liten og broren min var ekstremt uheldig.

Fikk hodepine og synsforstyrrelser

Britiske helsemyndigheter oppdaterte retningslinjene for AstraZeneca-vaksinering etter at vaksinen ble knyttet opp mot det de beskriver som «ekstremt sjeldne og veldig uvanlige» blodpropper.

I Storbritannia har 79 mennesker utviklet blodpropper etter å ha fått vaksinen frem til 31. mars. 19 av dem, deriblant tre mennesker under 30, døde senere.

Innen da hadde 20,2 millioner doser blitt satt i Storbritannia – hvilket tilsier at risikoen for blodpropper av denne typen er om lag fire per en million som får vaksinen. I Norge er det undersøkt seks slike sykdomstilfeller.

EUs legemiddelverk EMA uttalte i går at de ser en mulig sammenheng mellom vaksinen og den sjeldne blodpropp-tilstanden Astles skal ha dødd av. De har nå konkludert med at dette skal føres opp som en uvanlig bivirkning av AstraZenecas vaksine.

Astles forteller til The Telegraph at broren, som var advokat, begynte å bli kvalm og få hodepine om lag en uke etter han fikk vaksinen.

Han ble tatt med til akutten ved Royal Liverpool University Hospital natt til fredag, der legene fant en «enorm blodpropp». Astles er ennå ikke formelt sett obdusert og dødsårsak er ikke fastsatt helt sikkert ennå.

– Ingen feilfri medisiner

Astles, som selv er farmasøyt, vet hvilke avveininger legemiddelverket må gjøre når de vurderer medisiner. På spørsmål om hvorvidt hun skulle ønske broren aldri fikk vaksinen, svarer hun at hun ikke har mistet troen på AstraZeneca.

Hun sier hun håper det som skjedde med familien kan bidra til å redde liv gjennom at folk fortsetter å ta vaksinen dersom de får tilbud om den.

– Det hadde vært lett å si han ikke skulle fått den. Men vanskeligheten i min situasjon er at, som farmasøyt, forstår jeg legemiddelsikkerhet og jeg forstår prosessene legemiddelverket går gjennom når de godkjenner medisiner. Og jeg vet også at ingen medisin er 100 prosent trygg. For hver medisin vi tar er det en balanse mellom risiko og fordeler, sier hun.

I Norge er bruken av vaksinen satt på vent. Det er varslet en ny vurdering innen 15. april. Sverige, Tyskland og Finland er blant landene som har valgt å fortsette å bruke den for eldre aldersgrupper.