KAOS: Ferske bilder fra søndagen viser store mengder mennesker som forsøker å forlate millionbyen London. Dette skyldes trolig både frykt for det nye viruset, samt varsel om ytterligere innstramninger i byen. Foto: ANDY RAIN / EPA

Kaos i London: Mange flykter byen

Den hyppige spredningen av det muterte coronaviruset og nye innstramninger har sendt Londons innbyggere på flukt. Nå settes sikkerhetsstyrker inn for å holde folk hjemme.

Publisert: Nå nettopp

Etter at Storbritannia slo alarm om den nye covid-19-varianten som har spredd seg i Sørøst-England, og helseminister Matt Hancock omtalte situasjonen som ute av kontroll og varslet ytterligere innstramninger, kan det se ut til at det har blitt tilløp til panikk blant Londons innbyggere.

Søndag kveld melder britiske medier, blant annet Sky News, om at store mengder mennesker nå forsøker å ta seg ut av hovedstaden.

Det har ført til kaotiske tilstander på togstasjoner og flyplasser tilknyttet storbyen, der store mengder mennesker nå har samlet seg.

Helseministeren gikk selv ut og kalte de utreisende innbyggere for totalt uansvarlige, og myndighetene har nå satt inn ekstra sikkerhetsstyrker for å hindre at flere enn nødvendig flykter byen og bidrar til ytterligere reisekaos.

En Twitteroppdatering fra journalist Harriet Clugston viser togstasjonen St. Pancras i London sentrum, mellom British Library og King's Cross stasjon.

Videoen hennes vitner om kaoset som nå utspiller seg i byen:

– Som forventet er toget overfylt. Over høyttaleren har de annonsert at toget er så fult at det er umulig å holde avstand, og oppfordret folk til å gå av toget, skriver Clugston på Twitter.

Virusvarianten det er snakk om kan være 70 prosent mer smittsom enn det opprinnelige coronaviruset, men den ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.

Flere land har stanset innreise fra Storbritannia, blant andre Sverige.

Redaktør for den engelske TV-kanalen ITV har også publisert en video som viser store mengder mennesker på reisefot ut fra London:

– Hvis de ikke ville at denne nye virusmutasjonen skulle spre seg ut av London, så har den nettopp funnet en ny rute ut av byen, skriver han ved siden av videoen.

De seneste tallene fra Storbritannia viser at det nye viruset står for 62 prosent av alle nye rapporterte tilfeller i London, skriver Sky News. For sørøstlige og østlige deler av England utgjør det muterte viruset henholdsvis 59 og 62 prosent av tilfellene.

Virusvarianten helsemyndighetene er også påvist i prøver fra ni personer i Danmark, samt i Nederland og Australia.

Ifølge en pressemelding Folkehelseinstituttet (FHI) sendte ut søndag, er det ikke funnet en lignende mutasjon i Norge.

Det vurderes nå fortløpende hvilke tiltak Norge skal innføre for innreisende fra Storbritannia, og Helsedirektoratet har blant annet gått ut med en anbefaling om å teste alle som ankommer eller har ankommer fra landet i løpet av de siste 14 dagene.