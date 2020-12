PRESIDENTORDRE: En ordre fra USAs president Donald Trump gjør det lettere å sparke byråkrater som har jobbet lenge hos landets føderale myndigheter. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Trump anklages for å forsøke å sabotere regjeringen

Karrierebyråkrater i USAs departementer og byråer sier de frykter å miste jobben og bli erstattet med Donald Trump-lojalister etter iverksettelsen av en ny presidentordre.

Ordren ble utstedt av presidenten i oktober. Den innebærer at byråkrater som jobber med konfidensiell informasjon, utforming av politikk, politiske beslutninger eller jobber med å få gjennomslag for politikk, får en ny klassifisering.

Dette er typiske ansatte som blir med videre inn i en ny administrasjon, altså som trolig ville fått fortsette under Joe Biden. Den nye klassifiseringen de potensielt kan få, innebærer at de mister jobbsikkerheten de tidligere hadde og blir lettere å fjerne.

Det er administrasjonens budsjettkontor, OMB, som har jobbet mest intensivt med å iverksette Trumps ordre. Eksperter sier den potensielt kan føre til at titusenvis av føderalt ansatte risikerer å få sparken uten god grunn.

– Dette er et forsøk fra regjeringen på å sabotere sin vei ut av døren, sier Richard Loeb, politisk rådgiver ved den amerikanske hovedorganisasjonen for regjeringsansatte, til CNN.

Deep state-anklager

Det er Office of Personell Management som har siste ord når det gjelder å identifisere hvilke posisjoner i regjeringen som skal få den nye klassifiseringen. I forrige måned ble det sendt ut en beskjed om hvordan det nye systemet skal innføres.

Selv om de ulike byråene i regjeringen har frem til 19. januar på å identifisere hvilke posisjoner som skal endres, har flere begynt å lage lister umiddelbart, viser dokumenter CNN har fått tilgang til.

Også OMB, Office of Management and Budget, har begynt før tiden. Det har også RealClearPolitics omtalt.

Ifølge CNNs kilder har flere titalls karrierebyråkrater i OMB uttrykt frykt for at jobbfremtiden deres nå ligger i hendene på en president som er kjent for hevnaksjoner. En tidligere ansatt sier de nåværende ansatte har lite håp om at OMB-direktør Russ Vought kommer til å redde dem. De beskriver angivelig den Trump-lojale direktøren som en «veldig merkelig og ukvalifisert direktør».

Presidenten selv har over lengre tid svartmalt karrierebyråkrater som den såkalte «deep state», altså dype staten. Han har også uttrykt vilje til å kvitte seg med «illojale» ansatte og erstatte dem med tilhengere av politikken hans.

Kritikere advarer om at Trumps ordre gjør det mulig for presidenten å erstatte den føderale arbeidsstyrken med lojalister i løpet av de siste ukene som president.

– En trussel mot systemet

Slik har det ifølge CNN ikke vært siden Pendleton Act ble vedtatt i 1883. Denne loven gjorde det ulovlig å straffe enkelte ansatte i regjeringen av politiske grunner.

I en uttalelse til CNN kaller lederen av Den nasjonale foreningen for ansatte i skattevesenet, Tony Reardon, presidentordren en «trussel mot systemet med meritt-basert sivil tjeneste».

– Dette kan føre til at upartiske karriere-tjenestemenn kan bli sparket og ansatt av rent politiske grunner, sier han.

Flere juseksperter CNN har snakket med sier Trumps ordre potensielt kan bli vanskelig å reversere raskt for Biden når han trer inn den 20. januar. Selv om han raskt kan oppheve presidentordren, kan det derimot bli en vanskeligere prosess å ansette de som eventuelt får sparken på nytt igjen.

Det kan også bli et spørsmål om hvordan Biden skal håndtere å potensielt ha massevis av Trump-lojale ansatte.

