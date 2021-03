SMILENDE: Putin smiler mens han tar seg en kopp kaffe på ferie i Sibir. Foto: Presidential Executive Office’s Information Office.

Putin med nye ferie-bilder: − Ikke tilfeldig

Søndag sendte Vladimir Putins kontor ut en serie med koselige bilder av den russiske presidenten på helgetur i Sibir. – Det er ikke tilfeldig, mener Russland-kjenner

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Mohr, som blant annet har skrevet boken «Hvorfor stemmer russerne på Putin» forteller at slike bilder sendes ut som regel en gang i året og det er det en hensikt med.

– Tanken er å vise at deres president er i god form, han er sunn og frisk. En ekte russisk mann som er i stand til å ta seg ut i skog og mark, sier Russland-kjenner Bernhard Mohr til VG.

Putins feriebilder er velkjent fenomen, og når de offentliggjøres pleier de å gå sin seiersgang i russiske medier. Spesielt bildene av presidenten i bar overkropp på fisketur har vært svært populære.

Dette har skjedd de 20 årene Putin har hatt makten:

KONTROLL: Vladimir Putin har selvfølgelig full kontroll på beltebilen der han sitter bak rattet. Men samtidig stiller kritiske medier søndag spørsmåltegn ved hva bruken av en slik beltebil koster. Foto: Presidential Executive Office’s Information Office.

Mohr sier videre at svært mange russiske medier har publisert disse nye feriebildene søndag. Medier som deler seg i to grupper.

– De regimevennlige som skriver at «se her – slik har du aldri sett presidenten vår». Mens de kritiske mediene på sin side ettergår hva alt dette koster, klærne han bruker. Beltebilen som han reiser rundt med. Alt for å få frem kontrasten mellom presidenten og vanlige russere, fortsetter Berhard Mohr.

Også denne gangen har Putin med seg forsvarsminister Sergei Shoigu. Han har i en årrekke stått ved Putins side på denne typen turer.

RUSSISK-PRODUSERT: Vladmir Putin reklamerer gjerne for denne skinndressen som er russisk-produsert. - Det er viktig, sier Russland-kjenner Bernhard Mohr. Foto: Presidential Executive Office’s Information Office.

– Shoigu er alltid veldig synlige i nærheten av Putin. Det er ikke tilfeldig at han fremstår som presidentens høyre hånd. Dette med sikkerhet er en sentral del av Putins image. Forsvarsministeren er en garantist for sikkerhet – og det er viktig for russere flest. Dessuten har det vært spekulert det i om han kan være Putins etterfølger, sier Mohr.

Det er ingen hemmelighet at Vladimir Putin liker å vise seg fram som en villmarkens mann.

Som for eksempel da han var i Sibir sommeren 2017 – også da sammen med Shoigu. Den gang kastet gutta skjorten og poserte i bar overkropp for fotografene. Det gjorde de naturlig nok ikke denne gangen.

BAR OVERKRROPP: Putin publiserte dette bildet fra en ferietur i 2017. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK

– Det er i hvert fall ikke et uttrykk for at Putin ønsker å fremstå noe mer lavmælt. Denne typen bilder som Putins kontor har sendt ut søndag, har helt siden 1999 vært en sentral del av merkevarebyggingen av Vladimir Putin. Han skal fremstå som en russer som er frisk og i god form for alderen.

Mohr understreker at det er viktig at Putin oppfattes en landsfader for russerne: En som kan komme til å styre landet i mange år til.

– På hjemmebane heves Putin høyt over hele det øvrige politiske livet i landet. Når han nesten aldri deltar i politiske debatter på fjernsyn, slik andre russiske politikere gjør, er det nærmest fordi han er løftet over «smålige» diskusjoner om utviklingen i Russland, sier Bernhard Mohr.