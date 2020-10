Foto: David Joles / Star Tribune

Siktet for drapet på George Floyd - løslatt mot kausjon

Derek Chauvin ble filmet da han 25. mai presset kneet mot halsen til 46-åringen, som kort tid etter ble erklært død.

NTB

Nå nettopp

Nå er han løslatt mot kausjon, melder AFP.

Både Chauvin og de tre andre politifolkene som var til stede under pågripelsen, fikk sparken dagen etter. Chauvin er siktet for forsettlig drap, de øvrige tre for medvirkning.

I et rettsmøte tidligere i september hevdet Chauvin at Floyd døde som følge av en overdose fentanyl, og han anklaget også to av de andre siktede politimennene for ikke å ha sjekket Floyds tilstand tilstrekkelig i løpet av minuttene Floyd lå på bakken.

Påtalemyndigheten avviste Chauvins påstand om overdose som «latterlig» og sa at alle de fire siktene må stilles for retten samtidig med den begrunnelse at de alle samarbeidet tett med hverandre under pågripelsen.

Både Chauvin og de tre andre politimennene forsøker å få overbevist retten om at det må holdes fire separate rettssaker. Chauvins forsvarere ønsker også at rettssaken flyttet til en annen delstat.

Publisert: 07.10.20 kl. 19:42