Danmark strammer inn etter rekordhøy smitte– strengere tiltak fra mandag

KØBENHAVN/OSLO (VG) Dansker må nå bruke på alle offentlige steder – også innendørs.

Det siste døgnet er det registrert 856 nye smittetilfeller i Danmark, det høyeste tallet som er registrert noen gang.

– Corona er ikke overstått. Tvert imot er den tilbake i full styrke, sier statsminister Mette Frederiksen på pressekonferansen fredag kveld.

Statsministeren sier at de prioriterer å holde skoler og arbeidsplasser åpne, og at de til gjengjeld blir nødt til å begrense sosiale møter.

Dette er de nye tiltakene:

Påbud med munnbind på offentlige steder, også innendørs. Unntaket er når man er hjemme er eller sitter ned.

Forsamlingsforbud senkes fra 50 til 10 personer

Forbud mot salg av alkohol etter klokken 22

Grensekontrollen skjerpes

Tiltakene skal vare til 2. januar.

STATSMINISTER: Statsminister Mette Frederiksen har innkalt til pressekonferanse klokken 18.30 fredag og varsler nye, landsdekkende tiltak etter den rekordhøy smitten. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det er nå 125 pasienter innlagt på danske sykehus. Av disse er 13 i respirator og 18 i intensivbehandling.

– Vi skal forberede oss på en akutt og drastisk stigning i innleggingstallene. Målet er at helsesystemet ikke skal overbelastet. Viruset sprer seg lynraskt. Det handler derfor om å være i forkant. Smittesporing og isolasjon er nøkkelen, sier han.

NYE TILTAK: Statsminister Mette Frederiksen har innkalt til pressekonferanse klokken 18.30 fredag og varsler nye, landsdekkende tiltak etter rekordhøy smitte i landet. Foto: Paul Kleiven / NTB

Bølge nummer to skyller over store deler av Europa. Flere land har strammet kraftig inn de siste ukene, som statsministeren viser til i sitt Facebook-innlegg:

Irland: I praksis stengt ned samfunnet i seks uker. Innbyggerne får bevege seg maks fem kilometer hjemmefra.

Frankrike: Store deler av landet har portforbud etter klokken 21:00

Tsjekkia: Skoler er stengt. All ferdsel er forbund, med unntak av transport til arbeid, innkjøp av nødvendige varer eller legebesøk

Belgia: Restauranter og barer er stengt en måned. Portforbud mellom midnatt og klokken 05:00. Tett kontakt med andre enn egen husstand er redusert fra fire til en person.

Frederiksen legger til at Danmark ennå ikke er på nivå med disse, men at innstramningene er tiltak for å klare å stanse økningen før den tar for høy fart.

Publisert: 23.10.20 kl. 18:20 Oppdatert: 23.10.20 kl. 18:51