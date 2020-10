Domratsjeva etter brorens arrestasjon: – Offentlig sinne fra meg vil ikke løse noe

Darja Domratsjeva (34) uttrykker seg forsiktig etter at broren Nikita ble utsatt for grov politivold.

Ole Einar Bjørndalens kone har lagt ut en post på Facebook om sine tanker etter at broren ble jult opp og pågrepet.

Domratsjeva mener at «alle må roe seg ned» og mener at hun selv ikke kan løse noe, selv om hun er en av Hviterusslands største helter:

– I øyeblikket ser jeg ikke at jeg kan ta noe skritt som virkelig kan hjelpe til å løse problemene i landet.

FLAGGET: Darja Domratsjeva med det hviterussiske flagget etter sitt VM-gull i 2015. Foto: Felice Calabro' / TT / NTB Scanpix

– På den ene side hjelper det ikke å bruke aggressive ord, og på den annen side er det absolutt unødvendig å skyte, arrestere og slå folk på gaten, skriver Domratsjeva.

– Offentlig sinne fra meg vil ikke løse offentlige problemer, skriver skiskytterlegenden.

OMDISKUTERT: Darja Domratsjevas Facebook-innlegg.

I kommentarfeltet på hennes egen Facebook-side får hun krass kritikk for at hun ikke tar en klar stilling mot Lukasjenko. Andre mener at hun gjør det riktige ved å bruke en diplomatisk stil.

LA OPP: Darja Domratsjeva og Ole Einar Bjørndalen under sitt avskjedsselskap i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

En av Hviterusslands mest kjente sportsjournalister heter Sergej Sjurko. Han har mange ganger intervjuet Domratsjeva. Han er også ivrig i opposisjonen. Han slapp nylig ut av skrekkfengselet i Minsk etter å ha sonet 15 dager der. Når VG ringer tirsdag morgen, sier han:

– Jeg forstår Darja at hun er forsiktig. Jeg forstår at hun ikke vil komme med ytterliggående meninger og være radikal. Mange vil at hun skal stå på barrikadene, men jeg forstår henne godt, sier Sjurko.

les også Her blir Bjørndalens svoger slått og pågrepet i Hviterussland: – Jeg fryktet for livet mitt

– Hvorfor?

– Fordi vi alle håper at det går an å sette seg ned ved forhandlingsbordet og komme fram til en fornuftig løsning. Uroen har pågått i månedsvis. Mange er utsatt for vold og arrestert. Det må ikke bli krig her i landet. Derfor synes jeg hun uttaler seg fornuftig.

«Nå er det på tide å høre på alle. Også på landets helter», skriver Sjurko på Domratsjevas profil.

Berit Lindemann i Helsingforskomiteen kjenner Hviterussland bedre enn de fleste. Hun forklarer:

– Darja har en en heltestatus i Hviterussland som er like stor som Ole Einar Bjørndalens i Norge. Jeg vet at hun tidligere ikke har uttalt seg om politikk. Allerede i august kritiserte hun voldsbruken, og det gjør hun igjen nå, men ber samtidig folk besinne seg. Hun mener at alle må bidra til at dette roer seg ned, og at hun ikke helt ser hva hun kan gjøre. Jeg kan forstå at noen mener at en person med hennes status ville uttale seg tydeligere. Det er en nokså forsiktig reaksjon, sier Lindemann.

les også Gjeninnsatt i hemmelighet: – Lukasjenko er redd for egen befolkning

Broren forklarte i intervjuer mandag at han var ute og syklet og skulle besøke sin mor, da han ble angrepet av uniformskledde menn - slått og pågrepet. Domratsjev pådro seg store skader i hodet og blåmerker over hele kroppen. Han skrev likevel under på at han hadde deltatt i demonstrasjonene, og det vil bli rettssak mot ham senere.

Protestene i Hviterussland pågått siden valget tidlig i august. President Aleksandr Lukasjenko har uttrykt klart at han ikke har noen planer om å gå av.

VG har ikke lykkes å komme i kontakt med Darja Domratsjeva.

