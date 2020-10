Kayleigh McEnany da hun ble intervjuet av Fox News søndag. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Trumps pressesekretær bekreftet coronasmittet

Nå har 15 av Donald Trumps nærkontakter testet positivt.

Nå nettopp

Mandag ble det kjent at hans pressesekretær Kayleigh McEnany har testet positivt. På Twitter skriver hun at hun er symptomfri og at den positive testen mandag morgen kommer etter flere negative tester siden torsdag.

Hun er nå den 15. i rekken som tester positivt i den amerikanske presidentens krets.

Det hele begynte da Trumps nære rådgiver Hope Hicks testet positivt. Få timer senere ble det bekreftet at også presidenten og førstedamen var smittet.

Donald Trump ligger for tiden på Walter Reed-militærsykehus, hvor han får behandling.

Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES

I tillegg til å bekrefte smitten skriver McEnany at hun ikke kjente til at Hicks var smittet da hun holdt en pressebrief torsdag i forrige uke. Hun går nå i gang med sin karantene mens hun fortsetter å jobbe.

Publisert: 05.10.20 kl. 17:46