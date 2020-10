MARKERING: Manchester United Odion Ighalo før kampen mot Linzer i Europa League i august. Foto: OLI SCARFF / AFP / NTB

United-profil ut mot egen regjering: − Dere er en skam

Tirsdag skal flere demonstranter ha blitt skutt og drept av sikkerhetsstyrker i Nigeria. Nå ber Manchester United-profilen Odion Ighalo verden rette blikket mot sitt hjemland.

– Jeg er lei meg og knust. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte. Jeg er ikke typen til å snakke om politikk, men jeg kan ikke være stille lenger, sier han i en video på Twitter.

Videoen er filmet på Parc des Princes i Paris, etter at Manchester United og Ole Gunnar Solskjærs menn slo Paris St. Germain i Champions League.

les også Bakgrunn: Store demonstrasjoner mot politivold

Ighalo, som tidligere har spilt i Lyn, satt hele kampen på benken, og det kunne virke som tankene hans først og fremst var rettet mot hjemlandet – ikke det som skjedde i regnværet i Frankrikes hovedstad.

– Jeg vil si til regjeringen: Dere er en skam for verden. Dere dreper deres egne innbyggere, sender militæret til gatene. Å drepe demonstranter, fordi de demonstrer for sine rettigheter, er ikke greit. Til dere som mistet livet 20. oktober 2020: Dere vil bli husket.

Skjøt mot demonstrasjoner

Ifølge Amnesty International skal flere ha blitt drept av regjeringens sikkerhetsstyrker, da de skjøt mot en gruppe på over tusen demonstranter. Så langt er det meldt om 18 dødsfall knyttet til demonstrasjonene som startet 8. oktober, skriver NTB.

– Forsvarsdepartementet sender militæret til gatene og dreper sine egne. Jeg skammer meg over den regjeringen. Vi er lei dere. Dette holder vi ikke ut lenger, fortsetter Ighalo.

Videre har han en bønn til den britiske regjeringen, FN og andre verdensledere:

– Se hva som foregår i Nigeria.

– Til mine brødre og søstre hjemme, hold dere inne, ikke gå ut. Denne regjeringen er moderere. Hold dere trygge, avslutter han.

– Utvikler seg til et monster

Tirsdag ble det innført portforbud i 24 timer fra kl. 16 i landets største by Lagos, etter at en politistasjon ble brent ned og to personer ble skutt og drept av politiet.

Da flere demonstranter valgte å bryte portforbudet, skal det ha oppstått sammenstøt med myndighetenes sikkerhetsstyrker.

– De startet å skyte mot demonstrantene, sier sikkerhetsvakten Alfred Onoungbo til Reuters.

– Regjeringen har beordret en etterforskning, sier Gbenga Omotoso statskommisjonær i Lagos ifølge nyhetsbyrået AP.

Også Amnesty International sier de vil etterforske drapene.

Ifølge AP skjedde dette bare timer etter guvernør Babajide Sanwo-Olu advarte mot demonstrasjonene.

– Jeg har sett med sjokk hvordan dette som begynte som en fredelig #EndSARS-demonstrasjon, har utviklet seg til et monster som truer velferden i samfunnet vårt. Liv har gått tapt fordi kriminelle gjemmer seg under paraplyen av disse demonstrasjonene for å skape kaos. Vi vil ikke tillate anarki, skriver han på Twitter.

Demonstrasjoner mot politivold

Demonstrasjonene, som snart har pågått i to uker, startet etter en video der en mann blir brutalt banket opp av det som tilsynelatende er politiet-enheten Special Anti-Robbery Squad (SARS).

– Politiets spesialenhet er blitt skyteskive for masse frustrasjon og sinne over en hverdag i Nigeria som blir vanskeligere og dyrere, har forsker Camilla Houeland med Nigeria som spesialfelt uttalt.

Menneskerettighetsgrupper har i lang tid beskyldt SARS for utpressing, trakassering, tortur og drap, skriver Reuters.

Regjeringen svarte med å avvikle spesialenheten, men de ansatte ble bare flyttet til andre avdelinger, og var ikke nok til å få demonstrasjonene til å avta. De krever en stopp av politiets maktmisbruk og at hele politistyrken respekterer menneskerettighetene.

Nigeria er Afrikas største oljeprodusent, men også et land der 70 prosent lever i fattigdom.

Publisert: 21.10.20 kl. 04:41

