I FENGSEL: Lisa Montgomery (52) soner dødsdommen sin i det føderale fengselet i Terre Haute, Missouri. Foto: ATTORNEYS FOR LISA MONTGOMERY / REUTERS

Hun blir første kvinne USAs regjering henretter på nær 70 år

Lisa Montgomery drepte en høygravid kvinne, skar ut og kidnappet babyen hennes. Nå blir hun den første kvinnen henrettet av USAs regjering siden 1953.

Bobbie Jo Stinnett (23) fikk besøk av venninnen Lisa Montgomery, 4. desember 2004 i Missouri, USA. Stinnett var høygravid, i 8. måned.

Montgomery kvelte venninnen, skar opp magen og kidnappet babyen. Det vesle barnet overlevde det bestialske drapet, tilsynelatende uten skader.

Montgomery tok den vesle jenta med hjem til sin mann, som trodde at konen var gravid.

BARNET: Victoria Jo Stinnett ble skåret ut av morens liv, i 8. måned. Da hun ble funnet etter et døgn, var hun ikke synlig preget av den dramatiske fødselen. Foto: Anonymous / MSNBC

Det var Stinnetts mor som fant datteren død i sitt eget hjem. Et døgn senere ble babyen funnet hjemme hos Montgomery, i forbausende god form.

Faren Zeb Stinnett ble gjenforent med datteren og ga henne navnet Victoria Jo Stinnett.

Lisa Montgomery ble dømt til døden av en jury i 2008. Hun er den eneste kvinnen som soner en dødsstraff i føderalt fengsel.

På den 8. desember i år, nesten på dagen 16 år senere, skal Lisa Montgomery henrettes i fengsel. Hun skal få en dødelig sprøyte, som en av to dødsdømte fanger den dagen.

SPORET: Politiet klarte å spore opp Lisa Montgomery på ett døgn. Offeret og drapskvinnen ble kjent gjennom et chatterom om hundeoppdrett. Foto: ED ZURGA / AP

Første kvinne på nær 70 år

Montgomery blir historisk, ettersom ingen kvinner har blitt henrettet av den føderale stat siden 1953. Det året ble to kvinner henrettet, for kidnapping og drap, og for spionasje.

Inntil i år, hadde ikke den føderale staten i USA henrettet en dødsdømt fange på nesten 20 år. Også før dette var det vært sjelden Justisdepartementet beordret at fanger dømt til døden skulle få dommen sin utført.

Den nåværende amerikanske regjeringen har derimot utført åtte henrettelser siden juli. Montgomery og hennes medfange, Brandon Bernard, blir nummer ni og ti.

Selve henrettelsene skal skje den 8. desember, med en dødelig sprøyte i fengselet i Terre Haute, Missouri.

DØMT: Lisa Montgomery ble dømt til døden av en jury, i 2008. Slike dødsdommer blir sjelden utført av USAs regjering, før i år. Foto: WYANDOTTE COUNTY SHERIFF'S DEPAR / EPA

Mener Montgomery er for psykisk syk

Deres forsvarsadvokater mener staten nå begår en stor urett.

Forsvarer Kelley Henry sier at Lisa Montgomery har en mental lidelse, ble utsatt for seksuelle overgrep som barn, og hadde et svært dårlig forsvar i retten da hun ble dømt.

Medfangen Brandon Bernard var 18 år da han og en venn tok livet av to prester ved en militærleir i 1999. Hans forsvarer, Robert C. Owen, påpeker at tenåringen hadde ingen andre voldsdommer bak seg.

Han skal ha vist god oppførsel i de 21 årene han har vært innsatt i fengsel.

