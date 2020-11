GIR UT BOK: Brasils tidligere helseminister Luiz Henrique Mandetta forteller hvordan det var å være helseminister under begynnelsen av coronapandemien til VG, og i en ny bok. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Brasils tidligere helseminister om Bolsonaro: − Han kan ikke si at han ikke ble advart

Han fikk sparken av Brasils president Jair Bolsonaro. Nå tar han et nådeløst oppgjør med presidentens coronahåndtering.

Martin Tonholt

I et intervju med VG via Zoom forteller nå den tidligere ministeren Luiz Henrique Mandetta (55) til VG hva som skjedde på bakrommet da den brasilianske presidenten valgte sin corona-strategi.

Mandetta fikk sparken etter en konflikt med presidenten om regjeringens håndtering av viruset i april. Han forteller at mens han fremdeles var helseminister, laget han en PowerPoint og sendte skriv til presidenten der han hevdet at så mange som 180.000 mennesker kunne komme til å miste livet.

– Det var det tallet vi fortalte presidenten at vi sloss mot, at vi måtte kjempe for å unngå. At liv ville gå tapt, det visste vi, men det ville være mulig å unngå så høye tall dersom vi satte inn tøffe tiltak, sier Mandetta, som nå også kommer med en bok om hva som skjedde.

Den tidligere helseministeren, som er tobarnsfar og utdannet lege, beskriver en president som var lite interessert i å lytte til sin egen helseminister, som henter politiske ideer fra internett, og som nærmest følger den amerikanske presidenten Donald Trump skritt for skritt.

I MARS: Daværende helseminister Luiz Henrique Mandetta (til venstre) gir Antibac til president Jair Bolsonaro under en pressekonferanse om corona 18. mars. Begge er for anledningen iført munnbind. Foto: Andre Borges / AP

– Han omfavnet folk

Da den tidligere helseministeren skulle sette opp landets styrker og svakheter i kampen mot viruset, havnet den brasilianske presidenten på minussiden.

– Måten presidenten håndterte pandemien på, og særlig måten han oppførte seg på, var til virusets fordel, sier han.

Han forteller at Bolsonaro nektet å følge rådene fra sitt eget helsedepartement.

– Vi sa: Unngå store folkemengder, han dukket opp midt i en folkemengde. Bruk maske, sa vi. Han brukte ikke maske. Hold avstand! Han omfavnet folk. Når vi hadde møter og vi ba om at han ikke skulle oppføre seg på den måten var han enig. Så gikk det to dager, og så var han i gang igjen.

Å nå tidlig ut med viktig informasjon på tross av at det gikk imot det presidenten selv sa og gjorde, var en utfordring, men veldig viktig mener han.

– Det hjalp helsevesenet å unngå kollaps i de to første månedene, og ga tid til å opprette nye sengeposter, og skaffe til veie viktig utstyr.

«En liten forkjølelse»

Presidentens håndtering av coronaviruset kaller Mandetta for ren fornektelse.

Den 25. mars holdt presidenten en direktesendt TV-tale til det brasilianske folk. I talen kalte han viruset «en liten forkjølelse». Reaksjonene var sterke, og innledet en bølge av protester der folk slo på gryter og lokk fra vinduene sine i de store brasilianske byene.

– Den talen ble så dårlig tatt imot av det brasilianske samfunnet at det bare en eller to dager etter ble holdt et regjeringsmøte, og det var første gangen jeg opplevde at nesten alle ministrene som var til stede var enige i at den talen ikke burde vært holdt, sier Mandetta.

– Mange av ministrene hørte denne talen for første gang da de slo på TV, forteller han.

Mandetta hevder Bolsonaro i liten grad søkte råd om pandemien fra sine egne ministre.

– Presidenten har rundt seg en gruppe mennesker som er veldig nære, som ikke har noen formell stilling innenfor regjeringen, det er sønnene hans, folk han jobbet med under presidentkampanjen, og folk med bakgrunn fra internett. Han liker veldig godt denne virtuelle verden, forteller han.

– Du vet, det finnes folk som bare lytter til dem som sier det de vil høre.

Besøkte Trump

Bolsonaro har aldri lagt skjul på sin beundring for Donald Trump, og på spørsmål om han tror den amerikanske presidenten har påvirket Bolsonaros korona-politikk, er Mandetta soleklar:

– Veldig. Veldig.

– Jeg husker godt at de reiste til USA i begynnelsen av mars, til Florida, der de møtte Trump. Det ble holdt en middag på ferieanlegget til Trump i Mar del Lago, og etter dette besøket, når presidenten kommer tilbake, presenterer flere i følget hans symptomer på sykdommen.

Twitter-trøbbel

Trump har tidligere kalt koronaviruset for «det kinesiske viruset», og Mandetta forteller at Bolsonaro i samtaler med han åpent ga uttrykk for det han kaller konspirasjonsteorier.

– Jada. Han sa ting som «det der er en kinesisk greie,» og «det kommer fra den gjengen der». På sitt karakteristiske vis, men det var ingen dyptpløyende analyse, det var det ikke.

Da en av presidentens sønner tvitret nedsettende om Kina, og den kinesiske ambassadøren svarte med samme mynt, sier den tidligere helseministeren at det førte til vanskeligheter for ham.

– På det tidspunktet hadde jeg behov for et godt forhold til Kina for å få tak i viktig medisinsk utstyr, forteller han.

Mandetta måtte gå gjennom en tredjepart (den panamerikanske organisasjonen for helse) for å få tilgang til de kinesiske produktene.

– Både Trump og Bolsonaro forsøker å finne noen å legge skylden på, fortsetter han.

– Først Kina, deretter Verdens helseorganisasjon. Da Trump begynte å kritisere guvernørene i de ulike delstatene for sine tiltak, begynte presidenten i Brasil med en gang å kritisere guvernørene her, særlig i São Paulo som er vår største by. De reagerer likt hele veien.

– Vanskelig valg

Den tidligere helseministeren tegner et lite flatterende bilde av presidenten som ledet regjeringen han selv satt i. At han selv takket ja til å bli en del av regjeringen, forklarer han slik:

– Velgerne sto ovenfor et virkelig vanskelig valg, på den ene siden Lulas parti PT, en moralsk katastrofe, etter årevis med endemisk korrupsjon, og på den andre siden et alternativ som representerte et brudd, som på mange måter var et uklart alternativ. Det var helt uforutsigbart hvordan det ville gå, hevder han, en påstand mange av Bolsonaros kritikere nok vil være uenige i.

Avviser at han er illojal

Samtidig er det mange av Bolsonaros tilhengere som ser på Mandetta som illojal og en som nå forsøker å utnytte populariteten han hadde da han gikk av til å fremme sin egen politiske karriere. Det er ikke Mandetta enig i:

– Lojalitet går begge veier, sier han.

– Hvis ikke er det underkastelse. Og jeg er lojal mot landet mitt. Jeg er lojal mot det brasilianske samfunnet.

Selv mener han at han ikke gjorde noe annet enn å handle ut ifra den kunnskapen han hadde.

Som lege mener han at Bolsonaro mangler empati.

– I en situasjon der det ikke finnes noen kur, og man ikke kan kontrollere pandemien hundre prosent, skal du i det minste stå ved pasientens side, sier han.

– Jeg så ikke denne solidariteten med familiene som ble rammet på noe tidspunkt.

– Vil du stemme på Bolsonaro dersom han stiller til valg i 2022?

– Jeg bare håper at jeg ikke blir stilt ovenfor valget mellom Lula og Bolsonaro. Jeg håper på et demokratisk alternativ som er bedre enn det.

