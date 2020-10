FORLATER STOLEN: I klippet Trump har publisert kan man se at han avbryter intervjuet, etter å ha vist økende misnøye til programlederen. Foto: Skjermdump fra Facebook

Trump la ut omstridt intervju på sin egen Facebook-side

Da den amerikanske presidenten skulle intervjues under CBS-programmet «60 minutes» forrige tirsdag, avbrøt han seansen etter rundt tre kvarter, ifølge CNN. Intervjuet skulle etter planen gå på luften denne helgen.

For mindre enn 10 minutter siden

President Donald Trump har publisert intervjuet med CBS-programmet 60 Minutes på sin Facebook-side.

Tidligere denne uken meldte CNN at presidenten avbrøt intervjuet, og kom ikke tilbake til en planlagt seanse med Mike Pence etter 45 minutter.

Ifølge kilder nyhetskanalen har vært i kontakt med, skal Trump ha hevdet at CBS hadde nok materiale før han avbrøt intervjuet.

– Se på forutinntattheten, hatet og frekkheten fra 60 minutes og CBS, skriver presidenten i Facebook-posten.

Trump har tidligere truet med å publisere sin egen versjon av intervjuet.

– Dette vil bli gjort for slik at alle kan få et innblikk i hva et falskt og forutinntatt intervju handler om, skrev presidenten på Twitter.

Trump skal angivelig ikke ha fått tillatelse av CBS til å publisere intervjuet selv, skriver Forbes.

Krangler med programlederen

– Er du klar for noen tøffe spørsmål, spør programleder Lindset Stahl i begynnelsen av klippet.

– Nei, det er jeg ikke. Bare vær rettferdig, svarer Trump.

Allerede tidlig i intervjuet blir det uenighet mellom programlederen og presidenten når han sier at USA har den beste økonomien noensinne.

Mot slutten av intervjuet blir det til tider munnhuggeri når programlederen blant annet spør om presidenten ønsker å fengsle guvernøren i Michigan. Han blir også konfrontert med at han har sagt at justisminister Barr må undersøke Biden.

Trump nekter for å ha sagt at han vil fengsle guvernøren i Michigan.

– Jeg har ikke sagt det. Hvorfor skulle jeg det?

Like før Trump reiser seg for å gå, kritiserer han programlederen for å gå kraftig ut fra start og si «er du klar for noen vanskelige spørsmål».

– Det sa du ikke det til Joe Biden? Han fikk softball etter softball, sier presidenten.

Han blir så spurt av noen rådgivere utenfor bildet om de skal gjøre klart til seansen med Pence, men da svarer Trump:

– Jeg tror vi har nok med dette intervjuet. Det er nok. La oss gå.

Saken oppdateres

–

Publisert: 22.10.20 kl. 18:36