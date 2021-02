«AOC»: − Jeg har overlevd et seksuelt overgrep

En tårevåt Alexandria Ocasio-Cortez avslørte mandag kveld at hun tidligere har vært utsatt for seksuelt overgrep.

I en nesten 90 minutter lang Instagram-video forteller den demokratiske kongresskvinnen om frykten under angrepet i Washington 6. januar, da Kongressen ble stormet.

Ocasio-Cortez deler flere detaljer fra de dramatiske minuttene og redselen i Kongress-bygget.

Men hun deler også et tidligere traume i livet.

– Jeg har overlevd et seksuelt overgrep. Jeg har ikke fortalt det til mange i mitt liv, sier hun i videoen ifølge BBC.

Hun sier ikke så mye mer om hva som skal ha skjedd den gangen, men forteller at minnene kom tilbake under Kongress-angrepet.

Forberedt på kritikk

Ocasio-Cortez sier at det selv er vanskelig å innrømme for seg selv at man har vært utsatt for et overgrep.

– Idet øyeblikket en person faktisk innrømmer at «nei, dette skjedde med meg» og de kan innrømme det for seg selv, er det et viktig første steg, sier hun.

– Når man opplever traumatisk opplevelser, forbinder de seg med hverandre, fortsetter hun.

Videre sier hun at hun er forberedt på kritikk for å ha delt at hun har blitt seksuelt misbrukt.

– Folk kommer til å si: «Hun prøver bare å få alt til å handle om henne», sier hun i videoen.

Ifølge New York Times fulgte over 150.000 livesendingen på Instagram.

TRAUMATISK: Alexandria Ocasio-Cortez har tidligere åpnet opp om opptøyene i Kongressen og fortalt at hun var redd hun ikke skulle overleve. Foto: SAUL LOEB / AFP / NTB

Da hun annonserte at hun skulle ha en livesending på Instagram sa hun at hun ikke har hatt mulighet til å dele så mange detaljer fra Kongress-angrepet av sikkerhetsmessige årsaker, men at hun nå skulle dele sin opplevelse av hva som skjedde 6. januar. Samme dag skulle Kongressen godkjenne valgmannsstemmene og offisielt kåre Joe Biden til vinner av presidentvalget.

Hun forteller blant annet at hun gjemte seg på toalettet på kontoret sitt, da en politimann skal ha kommet inn og ropt: «Hvor er hun? Hvor er hun?».

Ocasio-Cortez hevder politimannen ikke identifiserte seg som en politimann, og at hun og hennes ansatte derfor ikke visste om han var der for «å hjelpe eller skade dem».

– Min historie er ikke den eneste, det er heller ikke den sentrale historien om hva som skjedde 6. januar. Det er bare en av mange historier der liv ble truet som følge av løgner, trusler og volden utøvd av feigheten til mennesker som setter egen vinning over demokratiet, skriver hun på Twitter.

I videoen snakker en tydelig preget kongresskvinne til personer som har opplevd traumer i livet sitt.

– Bare det å erkjenne det og innrømme det, er et stort steg. Spesielt i en verden der folk hele tiden forteller deg at du ikke opplevde det du har opplevd, eller sier at du lyver.

Ocasio-Cortez forteller om frustrasjonen hun har følt på etter å ha blitt fortalt at hun bare må «komme seg videre» etter angrepet. Hun mener det ikke å bli trodd gjør alt ekstra ille.

– Det er også en traume at folk ikke tror deg, prøver å ydmyke deg offentlig eller gjøre deg flau. Og noen ganger blir man påvirket, fordi man ikke ønsker å tro at det har skjedd selv. Du vil ikke tro at det har skjedd med deg, eller at person X ønsket å skade deg. Du vil ikke innrømme at du har blitt mishandlet, angrepet og så videre, fordi du ikke vil være et offer.