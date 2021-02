FRYKTER LANGVARIG MILITÆRMAKT: Thinzar Shunlei Yi (29) bor i Yangon. Foto: Privat

Våknet til militærkupp: «Folk føler seg helt ødelagt»

Mandag morgen våknet Thinzar Shunlei Yi (29) og resten av Myanmars befolkning til nyheten om militærkupp. Hun forteller til VG at folk er rasende.

Det har vært en svært dramatisk morgen i Myanmars største by Yangon.

Først kom nyheten om at regjeringslederen Aung San Suu Kyi, presidenten og flere regjeringsmedlemmer var pågrepet av landets militære styrker.

Noen timer senere erklærte hæren, via en TV-kanal tilhørende dem, at de har tatt kontroll over landet og skal beholde makten i ett år. Hærsjef Min Aung Hlaing skal være fungerende president.

Store militære styrker rykket inn i byen.

Da 29-åringen Thinzar Shunlei Yi hørte nyhetene visste hun ikke hva hun skulle si.

Hun befinner seg i Yangon, og sier at byen er svært preget det som har skjedd.

Til daglig leder hun en grasrotorganisasjon for unge i Myanmar, og har jobbet med det demokratibygging i landet i syv år.

– Folk i Myanmar føler seg nå helt ødelagt. Folk hamstrer mat, kjøper ekstra simkort, siden det nå bare er militærets simkort som fungerer ordentlig, sier hun i et intervju med VG.

Hun sier videre at det er satt opp militære veisperringer utover i byen og militæret hat tatt over mange av Yangoon og hovedstadens viktigste bygninger. Banker er midlertidig stengt, minibanker virker ikke. Teleministeriet skal også være inntatt av militæret, samt kontrollen over telefonlinjene.

Ifølge Thinzar er også en rekke aktivister og politikere pågrepet og arrestert.

Mandagens kupp skjedde få timer før nasjonalforsamlingen etter planen skulle tre sammen for første gang etter valget som ble holdt 8. november.

Den omstridte tidligere fredsprisvinneren Aung San Suu Kyis parti NLD vant valget, som var landets andre demokratiske valg etter 49 år med militærdiktatur.

De siste ukene har landets mektige militære påstått at valget var preget av omfattende fusk, og hærsjefen Min Aung Hlaing utelukket i forrige uke ikke muligheten for at hæren kunne gripe makten. Frykt for kuppforsøk førte til advarsler fra verdenssamfunnet.

Lørdag forsikret hæren at den skulle overholde grunnloven.

Hæren forsøker å rettferdiggjøre maktovertagelsen med anklager mot valgkommisjonen i og hevder at den har oversett det de militære kaller «store uregelmessigheter» i valget.

I GATENE: Soldater holder vakt i hovedstaden Neyoyidaw mandag. Foto: STR / AFP

Thinzar Shunlei Yi, i Yangoon, er opprørt.

– Militærkupp er ingen spøk, for når Myanmars militære gjennomfører kupp har de pleid å vare i 30 år, sier hun.

Militæret styrte Myanmar, som tidligere het Burma, i 50 år, før de i 2010 startet overgangen til demokrati. Likevel har hæren fortsatt stor makt ved at de, ifølge grunnloven, har krav på 25 prosent av setene i parlamentet, og kontroll over en rekke sentrale departementer.

– Alle er rasende på militæret fordi de gjør dette mot oss igjen, uten å tenke på alle de ekstra byrdene folket går igjennom. Vi er midt i en pandemi og etniske minoriteter flykter fra deres hjem for å overleve krig. Nå, med kupp i tillegg, kan jeg ikke forestille meg hvor hardt livet vårt skal bli, sier Shunlei Yi.

OMSTRIDT OG ELSKET: Aung San Suu Kyi ble i tiår sett på som et menneskerettighetsikon, men har den siste tiden blitt sterkt kritisert internasjonalt som følge av folkemordet mot Rohingya-befolkningen i Myanmar. Foto: THET AUNG / AFP

Aung San Suu Kyi, som fikk Nobels fredspris for sitt arbeid for menneskerettigheter i 1991, har de siste årene tatt kontroll over stadig flere institusjoner i landet, samtidig som folket har sluttet opp om hennes håndtering av regjeringsstyrkenes offensiv mot rohingya-folket.

Over 800.000 rohingyaer er drevet på flukt til nabolandet Bangladesh siden høsten 2017, i det som av FN er beskrevet som folkemord.

I senere år har Suu Kyi internasjonalt blitt sterkt kritisert for den massive volden mot rohingyaene, og har derfor mistet mye av den positive internasjonale statusen hun før hadde.

Rett før hun ble pågrepet mandag morgen, skrev Suu Kyi en uttalelse der hun ber folk om ikke å finne seg i det som skjer.

– Jeg ber folk om ikke å akseptere dette og å respondere og helhjertet protestere mot militærkuppet, heter det i uttalelsen som mandag ble lagt ut på en av Facebook-sidene til Suu Kyis parti NLD.