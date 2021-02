RAMMET: En gutt gråter etter å ha blitt skadet i kryssild i kamper mellom grupper støttet av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, og Houti-opprørerne i byen Taiz i 2017. Norge solgte lenge dødelig forsvarsmateriell til Emiratene. Foto: Anees Mahyoub Reuters

Sterk kritikk av UDs kontroll med norsk våpeneksport: − En skandale

Utenriksdepartementet har i en årrekke skrytt av kontrollen over bruken av solgte norske våpen. Nå kritiserer Riksrevisjonen departementet for manglende oppfølging og «overfladiske og lite oppdaterte vurderinger».

– Vår undersøkelse viser mange svakheter i Utenriksdepartementets saksbehandling. Mange av departementets vurderinger av mottagerland er knappe, overfladiske og lite oppdaterte. I flere tilfeller mangler det en tilfredsstillende skriftlig vurdering i departementets behandling av enkeltsøknader om eksportlisens, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding tirsdag.

Blant annet kritiserer Riksrevisjonen vurderingene som er gjort i forbindelse med salg av våpen til Emiratene, som er sterkt engasjert i borgerkrigen i Jemen. I tillegg har landets innkjøpsselskaper gjentatte ganger brutt FNs våpenembargo mot Libya, skriver Riksrevisjonen i rapporten.

Våpen og ammunisjon som er produsert i Norge, skal i utgangspunktet ikke selges til områder der det er krig, eller krig truer, som følge av et stortingsvedtak i 1959.

UD kalte kritikk «spekulativt»

UD har i en årrekke skrytt av hvordan Norges kontrollregime har fungert. I 2017 sa departementet, for eksempel til VG at «de norske reglene for eksport av forsvarsmateriell er meget strenge og omfattende».

Den gang statssekretær kalte Marit Berger Røsland (H) kritikken av våpeneksporten «uredelig, spekulativt og useriøs».

Riksrevisjonen er nå av en annen vurdering.

VG har bedt om intervju med utenriksministeren, men departementet har foreløpig lagt ut en uttalelse på regjeringens nettsider. Der sier UD at de tar kritikken på alvor:

– Riksrevisjonens undersøkelser er viktige og gir flere nyttige anbefalinger og påminnelser, som vi vil bruke i arbeidet med eksportkontroll. Vi tar med oss de positive funnene, og tar kritikken alvorlig. Vi er opptatt av å styrke arbeidet vårt der det er behov for det, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Emiratene anses som frihavn

Utenriksdepartementet (UD), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Tolletaten skal gjøre grundige vurderinger av de politiske forholdene i alle land Norge eksporterer våpen til. I tilfellet Emiratene har PST og Tolletaten ansett landet som en slags frihavn, med lite kontroll på videresalg av våpen, ifølge rapporten.

Dette har ikke UD tatt opp med de to etatene, påpeker Riksrevisjonen.

– Norge skal være en ansvarlig eksportør av våpen. I denne saken mangler Utenriksdepartementets beslutningsgrunnlag viktig informasjon som utdyper risikoen for at materiellet havner på uønskede hender. Det er alvorlig at departementet ikke har ivaretatt Stortingets forutsetning om at grundige forhåndsvurderinger er den viktigste sikringen mot at norsk materiell havner på avveie, sier Foss.

Refs også til PST og Tolletaten

Selv om det er Utenriksdepartementet som får mest refs i rapporten, går heller ikke PST eller Tolletaten fri.

Alle etatene får kritikk for nedprioritering av arbeidet med våpeneksport. Riksrevisjonen mener PST nedprioriterer det forebyggende arbeidet, mens Tolletatens manglende kontroller gjør at uærlige aktører ikke oppdages. Utenriksdepartementet får kritikk for svært mange formalfeil når de journalfører ugraderte dokumenter.

– Lite etterkontroll fra myndighetene svekker eksportørenes incentiver til å etterleve regelverket, er konklusjonen.

Redd Barna: – En varslet skandale

– Dette er en varslet skandale. Riksrevisjonen sier i dag det Redd Barna har advart mot siden krigen i Jemen startet for fem år siden, sier leder for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes til VG.

Hun mener rapporten må få store konsekvenser for måten norsk eksportkontroll sikres for fremtiden.

– Vi mener all våpeneksport må midlertidig stanses til man har fått kontroll, det som er eksportert må granskes og regelverket må endres for å få på plass bedre kontroll.

Hun sier videre at det er veldokumentert at Saudi-Arabia og Emiratene driver en krigføring i Jemen som bryter menneskerettighetene og humanitærretten.

– Med Riksrevisjonens avsløringer bør det sitte mange med en vond smak i munnen. Funnene i denne rapporten viser at ingen på Stortinget kan si med hånden på hjertet at norsk ammunisjon ikke har bidratt til krigen i Jemen, eller at Norge ikke er medskyldig i drap på uskyldige mennesker, sier Knag Fylkesnes.

SV: «Systematisk svikt»

– Dette er en skandale, en systematisk svikt og akkurat det vi har fryktet i flere år. Arbeidet blir nedprioritert av PST, Tolletaten kontrollerer nesten ingenting. Kommunikasjonsflyten i eksportkontrollsystemet er under enhver kritikk, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

– Det verste av alt er det at Utenriksdepartementet ikke har gjort jobben for å vurdere risikoen ved å eksportere våpen og forsvarsmateriell. Undertrykking av egen befolkning virker nærmest fraværende i vurderingene. Da er det ikke rart at eksporten til autoritære regimer har fått gå sin gang så lenge, sier han videre.

SV er ett av partiene som lenge har vært svært bekymret for at vi tar en uakseptabel risiko for at norske våpen kan komme på avveie.

– Gjentatte ganger har utenriksministeren forsikret om at vi har en streng praksis. Nå viser det seg at UD ikke har fulgt opp dette skikkelig, sier han.