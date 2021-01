Se dokumentar: Hevder bildene avslører kinesisk bløff

For nøyaktig tyve år siden ble det rapportert over hele verden at en koordinert masseselvmordsaksjon arrangert av Falun Gong-bevegelsen hadde funnet sted på Den himmelske freds plass midt i Beijing. Men kan hele hendelsen ha vært et komplott?

VG har kun rettigheter til å vise «Ask No Questions» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 12 år.