NEDBRUTT: Shruti Saha lette Delhi rundt, desperat etter hjelp til sin syke mor. Foto: ADNAN ABIDI / X90166

Tryglet om oksygen til sin coronasyke mor – så kom dødsbudskapet

Verdens nest mest folkerike land kneler, og har satt ny global smitterekord med 401.993 tilfeller siste døgn. Forskergruppe hevder India ignorerte advarslene.

Av Emil Mogård

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er ikke oksygen igjen i Delhi, sier Shruti Saha.

Hun har lett timevis i den indiske hovedstaden etter steder å fylle oksygen-sylinderen til sin covidsyke mor, skriver Reuters. Oksygen har blitt den store mangelvaren i Indias kamp mot pandemiens andre bølge.

En kamp de foreløpig taper. Bare det siste døgnet ble 401.993 nye smittetilfeller registrert – som er ny global rekord.

I Delhi må befolkningen sette sin lit til frivillige instanser for å hjelpe syke familiemedlemmer.

– Vi har forsøkt å få seng på et av sykehusene de siste to dagene, sier Saha.

Hun ender opp utenfor et anlegg for påfyll av oksygen, og trygler de ansatte om å åpne. Etter timevis på leting, mottar hun den tunge beskjeden om at hennes mor er død.

Og hun er ikke alene.

KRISETILSTANDER: Scener av coronasyke pasienter som mottar med oksygenbehandling i såkalte rickshaws har blitt en sedvanlig skue i India den siste tiden. Foto: PRAKASH SINGH / AFP

Graver ned lik 24 timer i døgnet

Det dør rundt én person hvert fjerde minutt i landet. Så langt har 211.853 coronasyke indere mistet livet.

– Dette er vår eneste jobb. Vi henter liket fra ambulansen og begraver dem, sier Sayyed Munir Kamruddin, som har gravlagt døde i 25 år.

– Det er Ramadan, og jeg kan ikke faste. Vi jobber 24 timer i døgnet.

Krematoriene er også overbelastet, og har sett seg nødt til å ta i bruk parkeringsplassene for å kremere døde.

GRAVLAGT: Gayesh Ansari er på at hans avdøde kone Gulshan Ansar, som var gravid i åttende måned, senkes i jorden. Foto: FRANCIS MASCARENHAS / X06596

Hevder India ignorerte varsler

En forskergruppe satt opp av den indiske regjeringen hevder de advarte landet allerede i mars om en ny, og mer smittsom variant av viruset, skriver Reuters.

I India er det oppdaget en ny mutert virusvariant kalt B. 1.617, men WHO har ennå ikke fastslått om varianten er mer smittsom eller farligere enn andre varianter.

Tross advarslene, var ikke regjeringen villige til å innføre de foreslåtte restriksjonene for å stagge et nytt og mer dødelig oppsving i virustilfeller, ifølge forskerne.

Det skriver Reuters. En rekke religiøse arrangement og politiske samlinger trakk millioner av mennesker, uten munnbind, i perioden etter.

I tillegg fortsetter protestaksjonene fra tusenvis av indiske bønder i New Delhi. Dette mot en ny lovendring som myndighetene hevder vil modernisere landbruket og deregulere markedet.

Statsminister Narendra Modi er under kraftig press, og står utvilsomt overfor sin største krise siden han overtok statsministerembetet i 2014.

– Sviktet oss alle

Flere av Modis politiske rivaler har vært ute og kritisert regjeringens håndtering av pandemien.

– Myndighetene har sviktet oss alle, sier generalsekretær i opposisjonspartiet Kongresspartiet Priyanka Gandhi Vandra til CNN.

Det er ikke lenge siden statsministeren sto foran Verdens økonomiske forum (WEF) og posisjonerte India som en hjelper til andre land.

– India har reddet verden og hele menneskeheten fra en stor tragedie ved å ha kontrollert coronaviruset på en effektiv måte, uttalte Modi da.

Totalt er det registrert 19,1 påviste smittetilfeller i landet i dag, og India har for øyeblikket det verste utbruddet i verden.

En rekke nasjoner har varslet sin bistand til den kriserammede nasjonen. Også Norge har uttalt at det kan bli aktuelt å hjelpe til.

– Situasjonen i India er veldig alvorlig, med svært høye smittetall og mange døde. Indias helsevesen er under svært hardt press. Vi vurderer nå hvordan vi best mulig kan bidra med støtte, og er allerede i dialog med indiske myndigheter og ulike organisasjoner om dette, sa statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet til VG tirsdag.