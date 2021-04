INNLAGT: Quinita Glyn (42) var dager unna å bli vaksinert. Så ble hun smittet. Nå har hun vært innlagt i rundt to uker på Sparrow Hospital i Lansing i Michigan. Foto: Thomas Nilsson / VG

Michigans tredje bølge: − Alderen på pasienter har endret seg

LANSING (VG) Mens tallene gikk ned i store deler av USA, ble delstaten Michigan truffet av sin største bølge. De innlagte er yngre denne gangen.

Det er tidlig morgen og ledelsen på Sparrow Hospital i delstaten Michigan har samlet seg på et pregløst møterom for å koordinere sykehusets innsats mot viruset.

Tallene de har foran seg er langt fra pregløse. De er ildrøde og viser at alle sengeposter er fulle. I tillegg har de lagt til 50 ekstrasenger.

Sist søndag satt Sparrow-sykehusene i Michigan en dyster rekord med 166 innlagte covid-pasienter på samme tid.

– Dette er vår tredje bølge, og vår største bølge. Vi var allerede utslitte og så kom det mer, sier sykepleier Maddie Schrauben.

KOMMANDOSENTER: Sparrow Hospital har etablert «incident command» under den tredje coronabølgen i delstaten. Her møtes sykehuset ledere om morgenen for de siste tallene og veivalgene de står overfor. Sykehuset er helt fullt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kurven på vippen

Det er gått to måneder siden USAs nasjonale tall for antall smittede flatet ut. Omtrent samtidig begynte landets massive vaksineringskampanje å finne formtoppen.

De siste ukene har kampen mellom vaksiner, viruset og tiltak holdt den nasjonale smittekurven på omtrent samme nivå – med små krusninger ned mot 55.000 daglige smittede og opp til rundt 70.000.

Over en fjerdedel av USAs befolkning er nå fullvaksinert. Den siste ukens utvikling gir håp at viruset finner stadig færre veier til å gjøre folk alvorlig syke.

Kurven under viser at tallene nå ser ut til å peke nedover igjen.

Femdoblet antall innlagte

I Michigan, helt nord i USA, er historien en annen. Da tallene begynte å øke i slutten av februar, forsøkte den demokratiske guvernøren Gretchen Whitmer å vinne over smitten med å styrke vaksineringen.

Hun tapte.

1. mars var rundt 850 innlagt på de ulike sykehusene i delstaten med oppunder ti millioner innbyggere. Tirsdagen denne uken var antall innlagte 4350.

Whitmer innførte ikke ytterligere tiltak, men viste til de som allerede var på plass med kapasitetsbegrensninger og påbud om munnbind.

Forklaringene på dette har blant annet vært den politiske kostnaden for guvernøren ved å stenge mer ned for en svært pandemitrett befolkning.

Selv har Whitmer pekt på delstatens høyesterett, som slo ned en lov hun tidligere brukte til å innføre strengere tiltak.

42 ÅR: Quinita Glyn har fire barn som venter på henne hjemme. Alt tyder på at hun er over det verste og kommer seg ut av sykehuset snart. Foto: Thomas Nilsson / VG

Smittet dager før vaksinen

Quinita Glyn er 42 år. Hun kom seg usmittet gjennom Michigans første bølge, så den andre.

5. april åpnet Michigans vaksinering for at hun kunne melde seg og få en time.

Omtrent samtidig begynte hun å føle seg tung i kroppen. Nå har hun vært på Sparrow-sykehuset i et par uker.

– Jeg prøvde å stå løpet ut, holdt meg i karantene, og klarte det nesten, forteller hun fra sykesengen til VG.

Hjemme venter fire barn fra 11 år og oppover. Glyn puster bra nå og har blitt vesentlig bedre. Hun er fast bestemt på å bli vaksinert når hun får muligheten igjen.

– Jeg var desorientert og utmattet. Jeg trodde ikke det var covid først, men jeg har astma og ble sendt på akutten, sier hun.

WALMART: Annette Cyphert (62) jobber på et Walmart-bakeri og jobber stort sett alene. På en eller annen måte kom viruset inn i kroppen hennes. Hun venter sitt tredje barnebarn. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ensomt!

I et rom litt lenger ned i gangen ligger Annette Cyphert (62). Hun har store problemer med å snakke, og må ta flere pauser for å uttale korte setninger.

Vi spør hvorfor hun orker å ta imot journalister på rommet sitt.

– Det er så ensomt her inne! Det er den største grunnen. Jeg har tre ansikt her inne nå, sier hun.

LEGE: Michael Zaroukian er en av de ledende legene ved Sparrow Hospital. Foto: Thomas Nilsson / VG

Yngre pasienter

– Vi gikk tilbake på smittevern, samtidig som variantene gjorde sitt inntog. Her i Michigan så i vi praksis ingen varianter for to måneder siden. Nå er den britiske varianten den mest dominerende her, sier lege Michael Zaroukian ved Sparrow om den tredje bølgen.

– Ser dere noe annerledes denne gangen?

– Alderen på pasienter har endret seg. De er yngre. 14 år, 24 år, 34 år. De som blir syke, blir like syke, de er bare yngre. Selv vil de ofte se på seg selv som sunne, men vi ser at de har risikofaktorer på grunn av fedme og diabetes, svarer han og viser til at store deler av den eldste befolkningen er blitt vaksinert.

SLITSOMT: For å gå inn til covid-pasientene må helsepersonellet ta på seg en tett hette som blåser ventilert luft inn. Innenfor der igjen er det vanlig å også bruke de tette N95-munnbindene. Foto: Thomas Nilsson / VG

På sykehusets barneavdeling med 16 sengeplasser, opptas nå fire av dem av barn med covid-19. Det yngste barnet de har hatt innlagt med symptomatisk – men ikke alvorlig – covid-19 var et spedbarn på seks uker.

Men Zaroukian ser nå likevel lyspunkter for Michigan.

– Våre covid-tall, som gikk opp, opp og opp, ser endelig ut til å ha flatet ut og begynte å gå noe ned. R-tallet vi har kalkulert, er på rundt 1 nå, mens det tidligere har vært oppe på 1,5 tidligere, sier Zaroukian.

UTSLITT: Amelia Conklin (til venstre) og Maddie Schrauben er inne i sitt tredje løft siden pandemien brøt ut i mars i fjor. Lyspunktet er at medisinfaget nå kan så mye mer om hvordan man behandler covid-19. Men de er utmattet og fortvilte over at ikke flere praktiserer strengt smittevern. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Zombie-mamma»

Men noen etasjer opp på sykehusets corona-avdeling merker de fortsatt ikke noe til det. Avdelingen er helt full, og pasienter dør.

– Døden er fortsatt der. Hver dag du kommer på jobb håper du bare at en pasient ikke skal dø, sier sykepleier Maddie Schrauben.

Medarbeiderne her ser også noe annet som er annerledes med den tredje bølgen i delstaten.

– Ettersom folk er så lei av denne pandemien, så føler du at du som helsearbeider blir mye mindre verdsatt. Når folk da ikke bruker munnbind eller følger annet smittevern så knuser det hjertet mitt. Du er bare så utslitt at du ikke vet hva du skal gjøre, sier avdelingsleder Amelia Conklin.

Conklin forteller om medarbeidere som er «badet i svette». Når hun selv endelig er hjemme hos familien føler hun seg som en «zombie-mamma» med skyldfølelse overfor ungene.

– Denne sykdommen er ekte. Jeg skulle ønske kunne ta folk med meg og vise dem det jeg ser. Folk kan bokstavelig talt ikke puste bare de skal gå på do, sier Schrauben.