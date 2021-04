TØYER GRENSEN: Ifølge Tom van Oossanen er skipet helt på grensen av det som er mulig å transportere gjennom kanalen. Foto: Tom van Oossanen

Se superyachtens kanalferd: − De kan ikke bli større enn dette

Forrige uke fikk en superyacht på 94 meter sin jomfruferd gjennom nederlandske kanaler. Bildene vekker oppsikt.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

– De kan ikke bli større enn dette hvis de skal gå gjennom kanalene, sier fotograf Tom van Ooossanen om superyachten som går under navnet «Project 817».

Yachten, som er bygd på av selskapet Feadskip på kanaløya Kaag midt i Nederland, ble slept via kanaler til Rotterdam forrige uke, forklarer van Oossanen.

Neste uke skal båten testes på havet før den skal videre mot Amsterdam via sjøveien.

– Planlegging av både konstruksjon og transport kan typisk ta fem år for båter av denne typen, sier van Oossanen og understreker at yachter regnes som store når de er mellom 50 og 80 meter lange.

HUS: «Project 817» troner over de nederlandske murhusene på landsbygda. Foto: Tom van Oossanen

– Et syn!

Oossanen forklarer at den 94 meter lange yachten har vakt oppsikt både i småbyene den har passert langs ruten og i internasjonale medier. CNN har blant andre omtalt saken. Det samme har Børsen i Norge.

– Å se en 94 meter lang yacht er virkelig et syn! Bildene har fått god respons verden over, sier fotografen og legger til at folk kanskje er litt lei av nyheter om coronaviruset.

Proporsjoner: Selv nederlendere, kjent som et av verdens høyeste folkeferd, ser små ut i forhold til superyachten. Foto: Tom van Oossanen

Den erfarne fotografen understreker at det er tauemannskapet som er stjernene som muliggjør den millimeter-presise slepeoperasjonen.

– Vi snakker om veldig erfarne slepemannskap. De er stjerne i dette showet. Det ser kanskje lett ut, men det er det virkelig ikke, sier van Oossanen.

Til tross for at «Project 817» er et av de mest spektakulære prosjektene fotografen har vært med på trekker van Oossanen også frem de norske fjordene som et yndet sted for skipsfotografier:

– Sannsynligvis har jeg gjort noe av mitt beste arbeid der, sier han til VG.