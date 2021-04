KREVER SANKSJONER: Forsvarsminister Florence Parly ønsker en gjennomgang av dem som har signert innlegget. Her er hun avbildet i Bern 22. mars. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Hevder Frankrike står overfor dødelig borgerkrig

Rundt 20 tidligere generaler har signert et åpent brev til presidenten som hevder at Frankrike er på vei mot borgerkrig, og at antirasisme har skylden for å splitte samfunnet og skape «rasekrig».

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Det åpne brevet til president Emmanuel Macron og regjeringen ble publisert som et innlegg i høyreorienterte Valeurs Actuelles.

Det skjedde 21. april, på 60-årsdagen for et mislykket statskupp mot Charles de Gaulle. Kuppforsøket hadde blant annet som mål å hindre Algeries uavhengighet.

Brevet er angivelig signert av rundt 20 tidligere generaler, rundt 100 med høytstående grader og over 1000 andre militære.

I det advarer de mot «flere potensielt dødelige farer» og skriver at landet er rammet av oppløsning.

Varsler tusenvis av døde

En oppløsning de mener «gjennom en viss antirasisme viser seg med ett mål: Å skape misnøye, og til og med hat, mellom ulike samfunnsgrupper. Noen snakker om teorier om rasisme, tilhørighet og avkolonisering, men det er «rasekrig»* disse hatefulle fanatikerne ønsker gjennom disse begrepene».

(*Direkte oversatt skriver de «rasekrig», men begrepet rase er utdatert og brukes ikke om mennesker på norsk. Overført mener de «krig mellom befolkningsgrupper.»)

Les mer om innholdet i brevet her:

Dette står i innlegget: Generalene fordømmer angrepene på historiske statuer og militære seire og hevder at dem som ønsker å se kritisk på historien «hater vårt land, våre tradisjoner og vår kultur og ønsker å se det falle sammen gjennom å fjerne fortiden og landets historie.» De advarer videre mot islamisme og «hordene i forstedene» som de mener fører til oppstykking av landet med det formål å gjøre del for del underlagt dogmer som står i motsetning til grunnloven. Videre mener de myndighetene bruker politiet som syndebukker blant annet overfor De gule vestene. De skriver at farene og volden øker dag for dag og at de ikke kan stå og se dette skje som passive tilskuere. De avslutter med en oppfordring til styresmaktene om å få bukt med farene og hevder «en stor majoritet av våre medborgere er lut lei av deres somling og skyldbevisste stillhet.» «Hvis ikke vil en nær forestående borgerkrig få slutt på dette økende kaoset og dere vil bære ansvaret for tusenvis av døde.» står det. OBS: Innlegget ble først publisert på bloggen Place d’armes 14. april. Kilde: Valeurs Actuelles Vis mer

De avslutter innlegget med en oppfordring til myndighetene om å få bukt med farene: «Hvis ikke vil en nær forestående borgerkrig få slutt på dette økende kaoset og dere vil bære ansvaret for tusenvis av døde.»

Forsvarsminister: Uakseptabelt

Reaksjonene har ikke uteblitt. Innlegget kommer ett år før presidentvalget og Le Figaro skriver at det har satt fyr på den politiske debatten.

Forsvarsminister Florence Parly krever sanksjoner mot dem som har undertegnet, ifølge Le Monde. Det kan gjelde både pensjonerte og aktive i militæret.

«Dette er uakseptable handlinger», sier Parly i en uttalelse til France Info.

STØTTE: Partileder Marine Le Pen støtter innlegget og sier hun deler oppfatningen i det. Her er hun avbildet 22. mars. Foto: IAN LANGSDON / EPA

Hun understreker at alle har rett til egne meninger, men at disse i militæret er forbeholdt den private sfære. Parly mener de som har signert brevet har fornærmet tusenvis av andre militære som opprettholder verdien av å forsvare Frankrike ut fra prinsipper om nøytralitet og lojalitet mot styresmaktene.

Le Pen støtter generalene

På den andre side har den nasjonalistiske politikeren Marine Le Pen kastet seg inn i debatten. Hun har sagt hun deler «deres smerte og deres vurderinger», og har oppfordret generalene til å følge henne «i kampen som er på vei».

Ifølge France Info står tre av dem som har underskrevet også på listene til Le Pens parti Rassemblement national i de lokale valgene. Le Pen har avvist å stå bak eller ha tatt initiativ til innlegget.

Ifølge France Info har en rekke politikere utenom Le Pen tatt avstand fra innlegget.

Innenriksminister Gérald Darmanin er blant dem som reagerer. Han sier til France Inter onsdag at han ikke vil gi oppropet legitimitet, siden han mener Valeurs Actuelles her hverken demokratisk eller republikansk og går mot alle hans politiske verdier.

Flere partier på venstresiden gikk ut offentlig mot det åpne brevet tirsdag.