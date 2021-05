Unmute video

Exit Afghanistan

Dette er norske soldaters ukjente historier, fra en krig som aldri blir vunnet.

Publisert: Nå nettopp

31. august 2010, Badghis-provinsen, Afghanistan. Major Christian Slinning laster et esel med norsk krigsmateriell.

Dette er ikke noe vanlig oppdrag. Området de skal inn i er fullt av veibomber og terrenget så ulendt at pakkdyret, med tilnavnet «Kølla», er det best egnede fremkomstmiddelet.

Åtte norske soldater skal følge et lite kompani fra de afghanske sikkerhetsstyrkene (ANA) under en amerikanskledet operasjon for å ta tilbake en landsby. Innbyggerne har flyktet fra krigen, men skal geleides tilbake, slik at det kan holdes valg.

Den norske majoren vet turen inn i fjellene vil bli strabasiøs og farlig. Oppdraget skal føre nordmennene inn i et inferno av ild fra Taliban.

Hovedstyrken kjører langs et elveleie i bunn av dalføret. Nordmennene er mentorer i felt for den afghanske fortroppen. De skal gå til fots langs åsryggen og innta et utkikkspunkt over landsbyen.

På den andre siden av dalen, på et tilsvarende høydedrag, har Taliban sin post. Slinning og hans menn skal hindre at Taliban-krigerne bruker høyden til et motangrep.

– Da vi kommer frem, ser vi ikke snurten av fiender. Vi laster av og begynner å grave skyttergraver, forklarer han.

Det skal vise seg å være lurt.

– Først kommer det fire angrep, der skarpskyttere fyrer av mot oss fra avstand. Det smeller rundt ørene, men det er håndterbart fra skyttergravene.

Timene blir til dager i den støvete og trange gropen. Angriperne rykker stadig nærmere.

– På den tredje dagen danner de en halvsirkel rundt oss, og kuler og granatild kommer inn fra alle kanter, forteller Slinning.

Privat Sunnmøringen er en veteran på sitt fjerde utenlandsoppdrag i Afghanistan. Med ham i skyttergraven er Lars Øivind Authen.

Authen er medic (sanitetssoldat) i enheten. Men under operasjonene i felt er han i praksis «geværmann».

Authen er heller ingen førstereis. Anestesisykepleieren er sivilt tilknyttet Forsvaret, men har tjenestegjort i Libanon og Bosnia, og er på sitt andre utenlandsoppdrag – deployering som de militære sier – i Afghanistan.

– Inne i skyttergraven er det vanvittig varmt, og sand raser ned på oss. Bak oss er det stigning i terrenget, så da det kommer ild fra 180 grader, føler jeg at vi er fanget, forteller Authen.

– Vi må holde dem på avstand eller bli overkjørt. Man må dukke opp av skyttergraven og tømme magasinet mot dem. Hver gang besvares ilden fra en ny retning. Det føles som en sverm med veps som bare venter på å ta oss, fortsetter han.

Privat Flere ganger ser det ut til at Taliban skal nå frem til skyttergraven. Med det bratte terrenget bak dem, finnes ingen mulighet til retrett.

Kampene blir så intense, at nordmennene blir nødt til å kalle inn granatild fra baktroppen.

Det må skytes så nær deres egen posisjon at en liten siktefeil vil bety at granatene treffer skyttergraven, i stedet for de fremrykkende Taliban-krigerne.

Men bombekasterne treffer der de skal, og Taliban må trekke seg tilbake lenge nok til at de norske og afghanske soldatene kan evakuere.

Da angrepet endelig er over, innser Slinning at de har hatt englevakt. Utstyrsvesken, som lå rett bak dem, har et kulehull i seg. En kule har gått gjennom to magasiner og stoppet i utløseren på en håndgranat. Noen millimeter lenger inn, og begge hadde vært døde.

I dag bærer Slinning (46) den revnede granatarmen med seg som et minne om hvor heldig han var.

For Authen (51) er minnene fra Afghanistan tyngre å bære.

Dette er fortellingen om Norges styrkebidrag gjennom 20 år i Afghanistan.

Til høsten, på den symboltunge dagen 11. september, trekker amerikanerne seg ut, og de norske styrkene følger etter.

Hva har de norske soldatene egentlig vært med på?

Og hva tenker de som risikerte livet om at hele oppdraget avsluttes med at hovedfienden gjennom to tiår – Taliban – ser ut til å gå seirende ut av det?

les også USA bekrefter tilbaketrekking: Norge klare til å følge etter

På slutten av 2001 dro de første norske styrkene til Afghanistan for å delta i Operasjon «Enduring Freedom». Siden har over 9.000 norske soldater tjenestegjort i landet.

I den første perioden ble de skarpeste oppdragene utført av soldatene i Forsvarets spesialkommando (FSK). Den myteomspunne eliteavdelingen satt sammen et team av særlig erfarne krigere.

Én av dem var mannen som i september skal hente de norske troppene hjem – forsvarssjef Eirik Kristoffersen (51).

Den syvende januar 2002 fløy han ut til Kandahar, som 32 år gammel «sprengningsmann» i et lag på seks mann. Oppdraget var å finne verdens mest ettersøkte: Osama bin Laden.

Al-Qaidas leder var hjernen bak terrorangrepet på USA den 11. september 2001, hendelsen som hadde brakt den amerikanske krigsmaskinen til Afghanistan.

Rett etter den amerikanske invasjonen klarte bin Laden å slippe unna i slaget i Tora Bora-fjellene. Amerikanerne var fast bestemt på at det ikke skulle få skje igjen.

– Den 15. januar, en drøy uke etter at jeg landet, fløy vi ut for å sjekke et utbombet hus som hadde vært et hovedkvarter for al-Qaida, forteller Kristoffersen.

De norske soldatene skulle lete etter bevis knyttet til 11. september. I de utbombede ruinene oppdaget de et kart over Manhattan.

To agenter fra FBI var også med, og de fant spor som tydet på at ledelsen i al-Qaida hadde reist videre til Shahi-Kot, en fjelldal 2700 meter over havet, som har vært afghanske geriljakrigeres gjemmested gjennom flere generasjoner.

I mars 2002 ble «Operasjon Anaconda» iverksatt, et storstilt slag der amerikanske og afghanske styrker hadde som mål å bekjempe al-Qaida og dets afghanske allierte i Taliban én gang for alle.

– Mistanken var at Osama bin Laden var der. Vi forventet at fienden ville trekke ut for å unnslippe bakkestyrken. Vi norske skulle ligge i fjellsiden, observere og være forberedt på å kalle inn luftangrep, forklarer Kristoffersen.

Men fienden flyktet ikke til fjells. De ble i dalen, gjemte seg i huler og fjellsprekker og sloss tilbake. Da slaget var tapt, trakk de seg unna og forsvant.

Slått, men langt fra beseiret.

RAHIMULLAH YOUSAFZAI / TT NYHETSBYRÅN Det skulle gå ni år før amerikanerne tok livet av Osama bin Laden. Taliban har de aldri klart å bekjempe.

les også Frykt i Kabul: – Taliban står klare til å overta

Etter det første oppdraget i 2002 har Kristoffersen vært tilbake fire ganger, i 2003, 2005, 2007 og 2008.

I løpet av de årene opplevde han at motstanden ble hardere og hardere, og sikkerheten dårligere og dårligere.

Særlig én hendelse markerte at oppdraget i Afghanistan gikk fra vondt til mye verre: Angrepet på «Banken».

Fredrik Utnes er 25 år gammel matros i Kystjegerkommandoen, men befinner seg milevis fra hav og kyst da han i oktober 2005 ankommer PRT Meymaneh, en leir under norsk kommando i Faryab, nord i Afghanistan.

Leiren lå i et gammelt bankbygg, og internt i Forsvaret gikk den under navnet «Banken».

– Jeg husker den første tiden som et fantastisk oppdrag. Vi kjørte i sivile biler og ble godt mottatt på landsbygda, forteller Utnes, som er 40 år i dag.

Bokstavene PRT i leirens navn står for Provincial Reconstruction Team. Men utfordringen var at Utnes og de andre soldatene i begrenset grad kunne bidra til rekonstruksjon av skoler, helsevesen og infrastruktur.

– Det var mange løfter man ikke fikk fulgt opp, og i realiteten kunne vi heller ikke levere sikkerhet til de enkelte landsbyene.

Utnes forteller at de norske soldatene ble møtt med lite misnøye i begynnelsen. I ettertid har han innsett at det boblet under overflaten.

PÅ LANDSBYGDA: Utnes under en patruljering utenfor leiren. Foto: Privat

Den 6. februar 2006 får soldatene en brifing om at en demonstrasjon ventes neste dag.

Årsaken, at en kristenkonservativ avis i Norge hadde trykket de omstridte karikaturene av Profeten Muhamed, hadde Utnes og medsoldatene knapt fått med seg.

– Vi var forberedt på en demonstrasjon og skulle forsvare oss med pepperspray og gummikuler.

Rundt klokken ti på morgenen hører soldatene i leiren hvordan det hamrer med stein mot blikkporten i betongbarrieren rundt leiren. På vei mot post blir de møtt av en så kraftig steinskur at de først må snu.

Protesten er nøye planlagt: Store hauger med stein er blitt kjørt frem i løpet av natten, og det er over tusen rasende demonstranter på utsiden.

I sonen der seks norske soldater skal vokte porten, skjønner Utnes og resten av laget at det også er bevæpnede opprørere blant demonstranente. Stein erstattes av hardere skyts.

– De kastet inn håndgranater, men heldigvis klarte vi å ta dekning.

Forsvaret Soldatene blokkerer porten med en Toyota Land Cruiser. Demonstrantene setter fyr på bilen, men flammene beskytter mot inntrengere.

I løpet av de seks timene angrepet pågår, hives 30 håndgranater inn mellom betongbarrikadene og leiren. Etter to timer blir Utnes truffet av en splint. Den går inn helt oppe i lysken.

– Jeg kjenner en sviende følelse og frykter at hovedpulsåren har røket. «Nå er jeg ferdig», tenker jeg.

Men splinten stanser i vevet, uten å skade arterien. Etter en kort legesjekk inne i leiren vender Utnes tilbake til post. Nå skytes det mot de norske soldatene.

– Krigens regler tilsier at blir man skutt mot, så skyter man tilbake. Jeg besvarte ild, traff og forventet dødelig utfall. Synet av personen som faller sammen er lagret på netthinnen. Det bærer jeg med meg, forteller Utnes.

– Men hadde ikke jeg tatt livet av ham, så hadde han tatt livet av meg.

Totalt fire afghanske angripere blir drept.

Forsvaret Det gamle bankbygget som leiren lå i var i sentrum av Meymaneh. Skadene på bygget vitner om det voldsomme angrepet. I etterkant ble leiren flyttet ut av byen.

Utnes mener god trening og sterk lagfølelse førte til at de mestret oppgaven. Eksperter som vurderte hendelsen i ettertid, konkluderte med at det var et under at ingen nordmenn mistet livet.

Utnes gikk rett over til Krigsskolen ved retur til Norge. Dermed ble det ikke noen nytt oppdrag i Afghanistan.

Men som mange andre norske soldater har han likevel opplevd et tap der.

Norge har mistet ti soldater under oppdragene i Afghanistan.

Totalt har landene som har deltatt i Enduring Freedom og dens etterfølger International Security Assistance Force (ISAF), mistet over 3500 soldater.

I samme periode har ti ganger så mange sivile afghanere blitt drept i krigshandlinger, mens det anslås at over 110.000 afghanere har mistet livet i konflikten totalt.

Men for et lite land som Norge, er ti et høyt tall. Og for Forsvaret, der man opererer etter mottoet om at ett dødsfall er ett for mye, så har hver av de ti bårene vært en dyster påminnelse om krigens pris.

Det har etterlatt sår som aldri gror, aller mest for familien, men også for dem som tjenestegjorde sammen med de falne.

Den verste enkelthendelsen var da fire soldater mistet livet samtidig, den 27. juni 2010.

DREPT PÅ OPPDRAG: Andreas Eldjarn, Trond Andre Bolle, Simen Tokle og Christian Lian drept da deres kjøretøy, en Iveco Light Multirole Vehichle, kjørte på en veibombe. Foto: Forsvaret

Én av dem var 31 år gamle Christian Lian, en nær venn av Fredrik Utnes, som hadde vært sammen med ham under angrepet på «Banken» i Meymaneh.

– Jeg kjente ham godt, og savnet har vært tungt. Jeg har tenkt mye på hva hans kone har gått gjennom, forteller Utnes.

De fire soldatene døde da det pansrede kjøretøyet deres traff en veibombe i Faryab-provinsen. Med i bilen var etterretningsoffiseren, spesialsoldaten og krigshelten Trond Bolle (41). Mange av soldatene og offiserene som VG har intervjuet i denne saken, kjente Bolle godt og savner ham sårt.

Torbjørn Kjosvold / Forsvaret Brigader Rolf Folland fra Luftforsvaret ledet det norske luftbårne sanitetsteamet (NAD) i Meymaneh. Ett kvarter etter beskjeden om veibomben kom, er helikopteret på vingene.

– Vi visste med en gang at det var alvorlig da vi hørte om veibomben. Men allerede innen vi hadde landet ved trefningen, hadde vi fått beskjed om at alle i kjøretøyet var momentant døde.

Uten håp om å redde liv ble det et annerledes oppdrag for sanitetssoldatene og helikopterpilotene: De døde måtte hentes hjem til leiren. Bårer med norske flagg ble satt opp, og transporten hjem til Norge organisert.

– Sommeren 2010 var en ekstrem periode med mange angrep, så det ble flere sterke opplevelser. I en slik situasjon er helhetlig debrif, en gjennomgang av det som har skjedd, ekstremt viktig for å opprettholde høyt prestasjonsnivå på beredskap, forklarer Folland.

– Og så må man finne tid til å sørge. De som hadde mistet livet, var personer vi gjenværende i leiren hadde rukket å bli kjent med, fortsetter han.

SENDT TIL NORGE: Båremottak på Gardermoen militære flyplass. Foto: Taral Jansen, Forsvaret

Flere av dem VG har intervjuet har hatt kommandoen da noen mistet livet. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er blant dem som har kjent på følelsen av ansvar for en operasjon som går galt.

Sommeren 2007 var han fungerende leder for de norske spesialstyrkene, og den 23. juli sendte han en patrulje ut på det som tilsynelatende var et rutineoppdrag. Men spesialsoldatene kom i kamp med en opprørsgruppe.

Den kjente opprørslederen ble drept, men også spesialjeger Tor Arne Lau-Henriksen ble skutt, og døde 33 år gammel.

Under minnestunden i Kabul holder Kirstoffersen en tale om den drepte spesialsoldaten. Soldatene setter opp et minnesmerke for å hylle Lau-Henriksen.

Den dag i dag bærer Forsvarssjefen dødsfallet med seg.

– Han var en god venn. Vi hadde tjenestegjort sammen i 2002 og 2003. Den hendelsen er noe jeg aldri glemmer, sier Kristoffersen.

En annen utfordring for dem som har tjenestegjort i Afghanistan er den psykiske belastningen.

Flere av veteranene sliter med angst og posttraumatisk stress.

Én av dem som har valgt å være åpen rundt problemene han har opplevd etter retur til Norge, er Lars Øivind Authen, sanitetssoldaten som kjempet mot Taliban i skyttergraven i fjellene.

HAR SLITT: Lars Øivind Authen under oppdraget i fjellene der de kjempet tre dager i skyttergraver mot Taliban. Foto: Privat

– Flere ganger under det angrepet var jeg så redd at jeg tenkte «nå mister jeg det». Men det er en påfølgende hendelse som har plaget meg mest.

Noen dager etter kampen mot Taliban på fjelltoppen, måtte soldatene ta veien nede i dalen for å rekognosere. Denne gangen ble eselet stående igjen i leiren, og de dro ut i pansret bilkolonne.

Et afghansk kjøretøy foran nordmennene traff en veibombe. Som sanitetssoldat var Authen raskt på plass ved de skadede.

– Noen var så hardt såret at jeg ikke kunne hjelpe dem, men en ung afghansk soldat forsøkte jeg å redde.

ØDELAGT: Slik så det ødelagte kjøretøyet til de afghanske soldatene ut etter å ha truffet em veibombe. Foto: Privat

Authen har bred erfaring fra dramatiske og tragiske hendelser ved norske sykehus.

– I Norge har man et helt team av spesialister rundt seg. Her ble det etter hvert klart at jeg ikke kunne gjøre noe. Han lå med hodet i fanget mitt og ble stadig dårligere. Da vi sendte ham videre til sykehuset, visste jeg at han ville dø.

Authen begynte å gjenoppleve hendelsen i mareritt, og når han våknet klarte han ikke å bli kvitt følelsen av å stå midt i det. De vonde drømmene ble med ham hjem til Norge.

– Jeg har fått god oppfølging av Forsvaret og av helsetjenesten. Ti år i behandling for posttraumatisk stresslidelse. Det har vært tungt, forteller han i dag.

– Men jeg føler ikke bitterhet over at jeg takket ja til oppdragene. Jeg følte vi gjorde en viktig jobb, selv om jeg innser at den totale belastningen ble for stor.

Mange av hendelsene som har etterlatt de vondeste arrene på norske soldatsjeler, ble forårsaket av en trussel de ikke kunne se: De fryktede IED-ene.

27. juni 2011, noen timer vest for den norske leiren i Meymaneh. 150 norske og 200 afghanske soldater er på vei mot en utpost kalt «Russian Hill», som har vært beleiret av Taliban.

Kolonnen snegler seg fremover. Foran kjøretøyene går Elise Toft (20 år) og to andre norske stormingeniører som mineryddere. Det er ikke ordinære miner de søker etter, men IED’er – veibomber – slike som har tatt livet av flere norske soldater.

IED står for «improvised explosive devise», men de er mer målrettet enn navnet tilsier. Taliban vet nøyaktig hvor deres motstandere må kjøre.

Jevnlig piper det i metalldetektorene til minerydderne.

Kim A. Gulbrandsen / Forsvaret Plutselig er det en annen lyd som fanger Elise Tofts oppmerksomhet. En vislende kule som passerer tett ved får henne til å stoppe opp.

– Men vi må beholde fokus på veien og IED-faren. Vi må samarbeide med dem i bilene bak oss, som har oppgaven med å identifisere angripere. Vi er avhengige av hverandre, og har spesialiserte oppgaver.

– Jeg vet at hvis jeg gjør en feil, så vil det gå ut over andre i kolonnen.

Under hele fremrykkingen hagler det skudd mot de tre minerydderne. Flere ganger må de løpe i dekning, med fare for å trå på en veibombe.

Unmute video

Men helt frem til målet fortsetter de å gå i front.

I etterkant fikk Toft og fire andre stormingeniører Forsvarets innsatsmedalje med rosett, Toft som den første og eneste kvinnelige soldaten som har fått medalje for krigsinnsats i Norge siden andre verdenskrig.

– Opplevelsene i Afghanistan har lært meg å være ekstremt grundig, det har jeg tatt med meg inn i min sivile jobb som anestesisykepleier. Det var ikke rom for å gjøre feil, det kunne koste deg livet, sier Toft.

Ingen av de norske oppdragene har balansert så tett på feilmarginen mellom liv og død, som de norske spesialstyrkene.

På papiret har det lengstvarende norske oppdraget i Afghanistan bestått av trening, opplæring og rådgivning. Men «lærerne» har ikke befunnet seg i noe klasserom.

I 14 år har Forsvarets spesialstyrker hatt ansvaret for å bekjempe noen av verdens aller verste urbane terrorister, som mentorer i felt for den afghanske spesialstyrken CRU-222 i hovedstaden Kabul.

Forsvaret – I 2007 ble terrorangrepene i Kabul verre og verre, forteller generalmajor Torgeir Gråtrud. De norske spesialstyrkene ble bedt om å trene opp en antiterrorstyrke i det afghanske politiet.

– Den utfordringen tok vi, og lagde en helhetlig plan som vi har revidert helt fram til i dag, sier Gråtrud.

59-åringen er tidligere sjef for Forsvarets spesialkommando (FSK) og i dag leder for Forsvarets spesialstyrker.

– Vi måtte trene dem opp fra bunn. «Den norske modellen» betyr at vi bor sammen, trener sammen, spiser sammen, forteller Gråtrud.

– Når det smeller, rykker vi ut sammen. Og når liv har gått tapt, sørger vi sammen, fortsetter han.

CRU-222 anses i dag som en av verdens skarpeste antiterror-enheter, i en av verdens mest terrorrammede byer.

Forsvarets spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK), to av enhetene som utgjør Forsvarets spesialstyrker (FS), har vekslet på å utføre mentoroppdraget siden starten i 2007.

Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret De norske spesialsoldatene har arrangert og gjennomført treningen. Men de har også deltatt i en rekke skarpe kamper mot terrorister.

les også Norske spesialsoldater i Afghanistan: – De vi slåss mot, kjemper til døden

Terrorangrepet mot Serena Hotel i Kabul den 14. januar 2008, der journalisten Carsten Thommasen ble drept, skjedde i en periode der de norske spesialstyrkene hadde et opphold i oppdraget, og ikke var utplassert i Afghanistan.

Råskapen de norske spesialstyrkene er blitt vitne til i den afghanske hovedstaden i de påfølgende årene, er noe av det aller verste Gråtrud har opplevd, og han har selv hatt fire utenlandsoppdrag i felt i Afghanistan.

Taliban, og i stadig større grad IS, har fulgt et mønster der målet er å drepe så mange sivile som mulig, la angrepene vare så lenge som mulig, lokke de norske og afghanske soldatene inn i feller – og slåss til døden.

Et slikt angrep var rettet mot Hotel Intercontinental i Kabul i januar 2018.

I over 17 timer kjempet de afghanske og norske soldatene mot terroristene. I toppetasjen hadde terroristene forskanset seg med gisler.

Ved operasjonens slutt var syv angripere drept. Hverken CRU-222 eller de norske mentorene led tap.

22 sivile mistet livet. Men langt flere liv var reddet, blant dem den norske forskeren Arne Strand.

– I løpet av vår lange periode sammen med CRU-222 har vi sammen reddet mer enn 2000 personer som har vært utsatt for terroranslag, forklarer Gråtrud.

– Først gikk vi i front, og de afghanske fulgte etter i støttefunksjoner. Nå er det CRU-222 som er «lead», og vi som støtter dem under operasjoner. Den utviklingen er vi veldig stolte av.

Å delta i krigen i Afghanistan siden 2001 har kostet Norge 10,5 milliarder kroner, ifølge Forsvarets Forum.

De norske styrkene vil bli blant de siste til å forlate landet, sammen med amerikanske tropper. Etter uttrekkingen i september står Taliban klare til å overta makten, advarer eksperter.

20 år med krig – hvorfor har ikke Vesten lyktes?

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener man i 2003 hadde «muligheten som glapp». De første årene hadde man nemlig nok militærmakt til å skape den stabiliteten som det sivile samfunnet trengte.

Så kom krigen i Irak i mars 2003.

– Etter hvert ble stadig mer av ressursene flyttet fra Afghanistan til Irak. Det største strategiske feilgrepet var at vi ikke gjorde oss ferdige i 2002/2003. Dermed kom aldri den sivile fremgangen man hadde lovet afghanerne, fastslår Kristoffersen.

Hanna Kristin Hjardar – Det mest bekymringsfulle nå er faren for borgerkrig. – Men konflikten med Taliban kan bare avsluttes ved forhandlingsbordet, oppsummerer Forsvarssjefen.

Fredrik Utnes, som stod i front under angrepet i Meymaneh, og nå er innsatsstyrkesjef i Heimevernet, mener det har vært tydelig lenge at man ikke ville vinne mot Taliban.

– Det kan ha påført afghanerne mer smerte at vi ble igjen så lenge, samtidig tror jeg ikke de sivile får det bedre når vi drar, sier han.

Torgeir Gråtrud, spesialstyrkesjefen, sier det vil bli vemodig å forlate den afghanske spesialenheten de har trent opp.

– Vi har lagt igjen blod, svette og tårer i 20 år for at Taliban i hvert fall ikke skal kunne ta makten alene, sier Gråtrud.

– Det er leit å forlate Afghanistan med den sikkerhetssituasjonen som er der nå. – Men jeg er sikker på at våre «brothers in arms» i CRU-222 viderefører oppdraget.

Christian Slinning, som ledet operasjonen mot Taliban fra skyttergraven i fjellene, er i dag sivilist og sikkerhetsdirektør i Norges Bank.

– Nå drar vi fra Afghanistan uten å ha lykkes strategisk, til tross for å ha vært militært overlegne. Det er nedtur. Norske soldater holder verdensklasse, og viser evne og vilje til seier. Vi har utgjort en forskjell, og det har vært verdt innsatsen.

– Men Vesten kan ikke stå i Afghanistan i evigheten, så tiden spiller på Talibans side. De har også en sterk vilje til å lykkes, sier Slinning – og utdyper: