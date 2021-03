FLAGGERMUSFANGST: Forskerne går forsiktig frem i jakten på virusprøver. Foto: Eloisa Lopez, Reuters

«Virusjegerne» håper dette kan stoppe den neste pandemien

Ikledd fullt beskyttelsesutstyr fanger de filippinske forskerne flaggermus med nett. Målet er å finne ut hvilke virus som sirkulerer blant dyrene og om de kan smitte videre til mennesker.

Forsiktig blir de bitte små dyrene frigjort fra nettene de er fanget med og plassert i tøyposer.

Så blir de målt og tatt spytt- og avføringsprøver av og før de til slutt slippes løs i det fri igjen.

Forskerne kaller seg selv virusjegere. Målet er å fange og ta prøver av tusenvis av flaggermus for å utvikle en simuleringsmodell som de håper vil hjelpe verden å unngå en ny pandemi lik den skapt av covid-19.

– Det vi prøver å se på er andre coronavirus som har potensiale til å hoppe over til mennesker, sier Phillip Alviola, lederen av forskningsgruppen, som har studert flaggermusvirus i mer enn et tiår.

BITTE SMÅ: Forsker Phillip Alviola holder en flaggermus for å ta prøver. Foto: ELOISA LOPEZ / REUTERS

I et japanskfinansiert prosjekt skal forskerne ved University of Phillipines Los Banos jobbe med å utvikle simuleringsmodellen i tre år.

De håper flaggermusjakten vil bidra til å kunne forutsi dynamikken til coronavirus, ved å analysere faktorer som klima, temperatur og hvor lett de sprer seg, inkludert til mennesker.

– Hvis vi kjenner selve viruset, og vi vet hvor det kommer fra, vet vi hvordan vi skal isolere viruset geografisk, sier han til Reuters.

I tillegg til laboratoriearbeidet, krever forskningen lange ekskursjoner med trasking i timevis gjennom regnskog og utrygge nattlige tur i fjellsider.

Gruppen jakter også på sovende flaggermus i bygninger ved å sette opp finmaskede nett før skumringstimene.

SKUMRING: Nettet settes opp ved steder hvor flaggermus sover, for å fange dem i skumringstimene. Foto: Eloisa Lopez, Reuters

Hver og en av flaggermusene blir holdt forsiktig i hodet, mens forskerne putter små bomullspinner i munnen på dem og måler vingespennet for å finne ut hvilke av de mer enn 1.300 flaggermusartene og 20 flaggermusfamiliene som er mest utsatt for virus og hvorfor.

Forskerne er iført fullt beskyttelsesutstyr for å unngå å selv bli smittet av virus.

– Det er skummelt i disse dager. Du vet aldri om en flaggermus er smittet. Det vi prøver å finne ut er om flere virus fra flaggermus kan smitte mennesker, sier forsker Edison Cosico.

forrige











fullskjerm neste FLAGGERMUSFORSKER: Kirk Taray jobber med å frigjøre en flaggermus de har fanget.

De fleste som fanges er ekte hesteskoneser (Rhinolophidae), en familie av små flaggermus kjent for å kunne ha coronavirus, inkludert forkjølelsesvirusets næreste virusslektning.

Ekte hesteskoneser opptrer i to av de mulige scenarioene til ekspertene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som forsøker å finne opprinnelsen til covid-19-pandemien.

Dødelig virus som stammer fra flaggermus inkluderer Ebola, SARS og MERS.

Sykdommer som covid-19 kan bli vanligere etter hvert som mennesker ødelegger ville dyrs levesteder og tvinger smittespredende dyr til å bo tettere på oss, skriver NTB.

Det viser forskning fra en gruppe amerikanske forskere publisert i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Forskerne har undersøkt mer enn 140 virus som har smittet fra dyr til mennesker og kryss-sjekket det med en oversikt over truede dyrearter.

Rundt 70 prosent av sykdomsfremkallende organismer i mennesket kommer fra andre dyr til mennesker, såkalte zoonotiske sykdommer.

Flaggermusforsker Kirk Taray understreker også at det at mennesker er tettere på dyrelivet enn før øker risikoen for overføring av virus mellom dyr og mennesker.

– Ved å ha basisdata om arten og forekomsten hos flaggermus av potensielle virustyper som kan smitte mellom dyr og mennesker, kan vi på en eller annen måte forutsi mulige utbrudd, sier flaggermusforskeren.