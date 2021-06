GÅTT NED: Bildet til venstre er fra et partimøte 8. februar, mens bildet til høyre er tatt i et møte 15. juni. Foto: KCNA via KNS

Kim Jong-uns vektnedgang vekker oppsikt

Helsen til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un har vært gjenstand for mye spekulasjoner, da hans etterfølger ennå ikke er kjent. Denne gangen er det vektnedgang som vekker oppsikt.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Bilder publisert av myndighetene i Nord-Korea viser en slankere Kim Jong-un på et partimøte 15. juni, enn på et møte 8. februar.

Observatører anslår at diktatoren har gått ned 10–20 kilo, skriver National Public Radio (NPR). Kim Jong-un har tidligere veid rundt 140 kilo, skriver nettstedet.

Nord-Korea har aldri kunngjort hvem som skal lede landet dersom Kim Jong-un ikke lenger er i stand til å styre, og helsen hans har dermed blitt interessant for mange å følge med på.

Jong-un sin vektnedgang er mest sannsynlig et forsøk på å bedre helsen enn et sykdomstegn, mener senioranalytiker ved Seoul's Korea Institute for National Unification, Hong Min.

– Hvis han opplevde helseproblemer, ville han ikke ha kommet ut i offentligheten og deltatt på partimøte, sier Hong til NPR.

MØTE: Nord-Koreas diktator Kim Jong-un på partimøte 15. juni. Foto: KCNA via KNS

Diktatoren kommer fra en familie med en historikk med hjerteproblemer. Hans far og bestefar, som styrte landet før ham, døde begge av hjerteproblemer, skriver NPR.

Eksperter har sagt at Kim Jong-uns vekt kan øke sannsynligheten for hjertesykdommer, og det er ikke første gang vekten hans er et tema.

Spekulasjonene svirret også rundt diktatorens helsetilstand da han var borte fra mediebildet en periode i april i fjor.

Spekulasjonene startet etter at Kim Jong-un ikke møtte opp på markeringen av fødselsdagen til sin avdøde bestefar, Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung, 15. april. Senere meldte Reuters at et medisinsk team fra Kina var sendt til Nord-Korea.

Kim har forsvunnet flere ganger fra offentligheten – i 2014 var han borte i seks uker, og i 2019 var han borte i tre uker.

Ekspertene tror Nord-Koreas sjefspropagandist og Kim Jong-uns lillesøster Kim Yo-jong kommer til å overta.