Benjamin Netanyahu ferdig etter tolv år

Etter en amper debatt og avstemning i Knesset søndag ettermiddag, er tiden som statsminister i Israel ute for Benjamin Netanyahu (71), for denne gang.

Den nye koalisjonsregjeringen i Israel ble godkjent søndag kveld, med liten margin.

60 av medlemmene i Knesset stemte for, 59 mot, skriver New York Times.

Israels statsminister gjennom tolv år, Benjamin Netanyahu, gir seg imidlertid ikke i politikken.

– Hvis det er bestemt for oss å være i opposisjonen, vil vi gjøre det med ryggen rett til vi velter denne farlige regjeringen og kommer tilbake for å lede landet på vår måte, sa han. Netanyahu leder det konservative partiet Likud.

Søndag kveld ble han stemt ut av sine politiske motstandere, som har klart kunststykket Netanyahu ikke har greid de to siste årene: Å få til regjeringsdannelse.

Selv etter fire valg i denne perioden lyktes ikke Netanyahu med å danne ny regjering. Netanyahu har vært Israels statsminister i tolv år.

I stedet ble åtte partier enige om en regjeringskoalisjon 2. juni.

Partiene undertegnet den formelle avtalen fredag 11. juni. Mandag er det ventet at den nye regjeringen presenteres i Knesset.

NY MANN I TET: Påtroppende statsminister Naftali Bennett startet sin tale til forsamlingen i Knesset med å takke Netanyahu for mange års tjeneste for staten Israel. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Knapt flertall

Benjamin Netanyahus skjebne var ikke gitt foran søndagens avstemning, ettersom den nye koalisjonsregjeringen har knappest mulig flertall, med 61 av 120 seter, melder NTB.

Den politiske veteranen Benjamin Netanyahu hadde mobilisert sine støttespillere for å lokke over opposisjonsparlamentarikere i avstemningen.

BRØT UT KAOS: Parlamentsmedlem i Knesset, Betzalel Smotrich fra ytre Høyre-partiet Otzma Yehudit, ropte ut protester i Knesset og måtte roes ned, skriver New York Times. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Ampert

I debatten i forkant var det ampert i Knesset.

Høyrenasjonalisten Naftali Bennett (Yamina), som ifølge regjeringsavtalen skal være statsminister i to år før sentrumspolitikeren Yair Lapid tar over, ble møtt med buing fra salen da han entret talerstolen.

Tilhengere av avtroppende statsminister Benjamin Netanyahu forstyrret Bennett gjentatte ganger under talen i Knesset søndag ettermiddag, melder den Israelske avisen Haaretz.

Til tross for Bennetts bønner om taushet, haglet det med høylytte anklager fra tilsynelatende rasende parlamentarikere, som nå må se frem til en opposisjonstilværelse.

Under talen buet og skrek Netanyahu-lojalister, inkludert transportminister Miri Regev og regionalt samarbeidsminister Ofir Akunis, ifølge Haaretz.

Netanyahu-lojalistene ropte «skam» og «løgner», skriver Reuters.

Den nye statsministeren sa i sitt innlegg at den nye regjeringen «representerer hele Israel».

Deretter advarte han sterkt mot en fornying av den internasjonale atomavtalen med Iran og kalte det en stor feiltagelse.

– Israel vil aldri tillate Iran å væpne seg med atomvåpen, sa han.

DEN GANG DA: Benjamin Netanyahu møter tidligere rresident Donald Trump på det Israelske museum i Jerusalem i mai 2017.

Etterforsket for korrupsjon

Netanyahu har vært statsminister i Israel siden 2009, og var også statsminister i tre år fra 1996 til 1999.

Han har vært under etterforskning for korrupsjon siden 2016, og ble i 2019 tiltalt for anklager om tillitsbrudd, bestikkelser og svindel. Han har benektet alle anklagene.

– Nå må han møte i retten og risikerer å bli dømt for korrupsjonsanklagen. Kronen på verket av hans statsministergjerning kan bli å ende i fengsel. Det israelske rettsvesenet er nådeløse og har dømt andre statsministre før, sa historiker og professor ved Universitetet i Oslo, Hilde Henriksen Waage til VG tidlig i juni, da koalisjonen var klar.

Ifølge AP er Netanyahu desperat etter å bli i jobben mens han står for retten, da han har brukt sin posisjon til å samle støttespillere og utagere mot politi, aktorat og mediene.

Fakta om Benjamin Netanyahu Født i Tel Aviv 21. oktober 1949.

Israels FN-ambassadør fra 1984 til 1988.

Valgt inn i Knesset for høyrepartiet Likud i 1988

Partileder for Likud fra 1993 til 1999.

Statsminister fra 1996 til 1999.

Utenriksminister 2002–2003.

Finansminister fra 2003 til 2005, men forlot regjeringen i protest mot Ariel Sharons tilbaketrekning fra Gazastripen.

Ble samme år igjen leder i Likud etter at Sharon brøt ut og dannet sentrumspartiet Kadima.

Statsminister siden 31. mars 2009.

21. oktober 2019 tok Israels riksadvokat ut tiltale mot ham for tillitsbrudd, bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser.

Rettssaken startet for alvor i februar 2021. Netanyahu avviser anklagene. (Kilde: NTB) Vis mer

NESTE UT: Leder av sentrumspartiet Yesh Atid, Yair Lapid, skal etter planen ta over statminsterjobben etter to år. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Åtte partier fra ytterst til ytterst

Den nye regjeringssammensetningen er det opposisjonsleder og sentrumspolitiker Yair Lapid som har satt sammen, med partier fra høyre, venstre og sentrum, samt et lite islamistparti.

Sentral i samlingsregjeringen blir Naftali Bennett, som tilhører høyrefløyen.

– Dette setter punktum for to og et halvt år med politisk krise, har den vordende statsministeren Naftali Bennett fra Yamina-partiet sagt.

OVER OG UT: Benjamin Netanyahu gir seg ikke, selv om det ikke blir statsministerpost fremover: – Jeg vil fortsette på mitt livs største oppdrag, som er å sørge for sikkerheten til Israel, sa han i parlamentsdebatten. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Første arabiske parti

Den nye regjeringen består av 27 ministere, hvorav ni er kvinner, skriver Haaretz.

Det lille arabiske partiet Raam (United Arab List), blir det første partiet av sitt slag til å bli med i en israelsk regjeringskoalisjon.

Leder Mansour Abbas sa i sin tale i Knesset:

– Vi står foran en stor mulighet, vi vil ikke gi opp våre prinsipper.

I sin arabiske tale forklarte Abbas hvordan koalisjonen vil oppnå mange gjennomslag for det arabiske samfunnet, inkludert økte midler til arabiske samfunn.

Flere eksperter spår en vanskelig fremtid for den nye regjeringen.

– Det er et så stort sprik innad at Lapid. Jeg har liten tro på at dette vil overleve særlig lenge, sa historiker og professor ved Universitetet i Oslo, Hilde Henriksen Waage til VG tidlig i juni, da koalisjonen var klar.