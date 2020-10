I SITT ESS: Donald Trump på et valgmøte i Pennsylvania 3. september. Den nærmeste tiden må den coronasmittede presidenten drive valgkamp fra Det hvite hus. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Coronasyk Trump vil drive valgkamp på video

Alle valgkampmøter med Donald Trump blir enten virtuelle er utsatt inntil videre, kunngjør presidentens kampanjeleder Bill Stepien.

– I tillegg blir tidligere kunngjorte arrangementer som involverer medlemmer av presidentens familie også midlertidig utsatt, heter det i kunngjøringen.

Redaktør for nettstedet amerikanskpolitikk.no, Are Tågvold Flaten, mener det ikke nødvendigvis er så dumt for Trump å drive valgkamp fra Det hvite hus.

– Han har allerede deltatt direkte på video under en del valgkamparrangementer, som da han talte på republikanernes landsmøte, sier Flaten.

President Donald Trump og ektefellen Melania testet positivt for coronaviruset fredag. Begge har milde symptomer, ifølge Det hvite hus.

Alle andre tilstelninger i forbindelse med kampanjen blir vurdert fra tilfelle til tilfelle. Hva som skjer, vil bli opplyst dager i forveien, ifølge Trumpkampanjen.

Visepresident Mike Pence, som har testet negativt for covid-19, planlegger å gjenoppta sine planlagte kampanjearrangementer, heter det i kunngjøringen.

Trump hadde planlagt en rekke valgkampmøter i forbindelse med presidentvalget om 32 dager. På grunn av smitten vil arrangementer derfor bli utsatt eller utført digitalt.

Et valgkampmøte i Florida lørdag er det første som avlyses. Deretter skulle han til Janesville i delstaten Wisconsin.

Flaten er ikke i tvil om at Trump ville foretrukket valgkamp på vanlig vis.

– Folkemøtene er hans måte å drive valgkamp på slik han selv ønsker. Helt siden han lanserte sitt kandidatur, har vi sett hvordan han trives foran store folkemengder.

Redaktøren minner om at Donald Trump i nasjonale meningsmålinger stort sett ligger bak Joe Biden, også i vippestatene.

– Ikke gunstig for gjenvalgssjanser

– Han trenger et vendepunkt i valgkampen for å snu vinden. Sånn sett er ikke den nye situasjonen helt gunstig for hans gjenvalgssjanser, påpeker Flaten.

Han sier at valgkampanjen til Joe Biden har hatt et fokus på president Trumps håndtering av coronapandemien.

– Da Trump i den første presidentdebatten gjorde narr av Bidens bruk av munnbind, for så selv å bli smittet like etter, blir det økt fokus på pandemien og Trumps håndtering av det hele. Det er til fordel for Joe Biden, sier statsviteren Are Tågvold Flaten.

UTFORDRER: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden testet negativt for coronaviruset fredag. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Gjennom dette sammen

Det var natt til fredag norsk tid at Donald Trump kunngjorde at han og kona Melania var smittet av coronaviruset. Paret skal tilbringe karantenen i Det hvite hus.

– I kveld har FLOTUS (førstedamen, red.anm.) og jeg testet positivt for covid-19. Vi vil begynne med karantenetiden og prosessen for å bli frisk umiddelbart. Vi skal komme oss gjennom dette sammen, skriver den amerikanske presidenten på Twitter.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden og hans kone Jill har testet negativt for coronaviruset. Det samme har hans visepresidentkandidat Kamala Harris.

