KASTET UT AV NORGE: 22 år gamle Ahmed Imini. Foto: Gisle Oddstad

Ahmed (22) ble kastet ut av Norge - nå er han blant Moria-migrantene

UTENFOR MYTILENE (VG) Selv om Ahmed Imini (22) fikk avslag på å bli på Stord, forsøker han å komme seg tilbake til Norge.

For mindre enn 10 minutter siden

Omgitt av mennesker fra Moria-leiren møter VG Ahmed som har tilbrakt to år på Stord i Norge, men fikk avslag på sin asylsøknad av UDI.

Selv om han ble sendt tilbake til Afghanistan, har han ikke gitt opp drømmen om å komme tilbake.

– Jeg vil tilbake til Norge. Der har jeg kirken min, sier han til VG.

Han forklarer at han konvertere til kristendommen og at han har mye kontakt med sitt gamle miljø i Norge.

KLARE: Gresk politi passer på migrantene. Foto: Gisle Oddstad

Nå lever han på gata med Moria-migranter og flyktninger på Lesvos. Etter å ha blitt sendt tilbake til Afghanistan, dro 22-åringen til Iran og så Tyrkia.

- Det var veldig, veldig vanskelig i Tyrkia.

Han har vært syv måneder i Moria-leiren, som brant ned natt til onsdag.-

– Vi har ingen mat og medisiner. Vi bor på gata, sier han.

Samtidig som Ahmed snakker med VG, pågår det store demonstrasjoner blant menneskene som har dratt fra den nedbrente leiren. Mange er sinte og krever bedre levekår. Rundt dem står politiet klart til å slå ned et opprør.

Det har begynt å brenne i vegetasjonen like ved der mennesker fra den nedbrente leiren demonstrerer mot den nye leiren som greske myndigheter er i ferd med å sette opp.

Det er ikke klart om brannen er påtent. Brannvesenet jobber med å slukke brannen som ser ut til å spre seg.

BRANN: Det begynte å brenne i vegetasjon nær der migrantene demonstrerte for andre dag på rad lørdag. Foto: Gisle Oddstad

Menneskene som har dratt fra Moria etter den enorme brannen natt til onsdag demonstrerer på andre dagen. Mange av dem tar til orde for at de vil forlate Hellas. Samtidig roper de oppmøtte at de ikke vil settes i en ny leir.

De greske myndighetene er i ferd med å etablere den nye leiren etter stykke unna Moria-leiren som brant ned. Opprørspolitiet står klar til å slå ned et opprør hvis det skulle oppstå. Situasjonen er veldig spent.

I HELLAS: Gisle Oddestad og Jenny-Linn Lohne er VGs team på Lesvos. Foto: Gisle Oddstad

Publisert: 12.09.20 kl. 10:45

Mer om Moria Flyktninger Asylpolitikk Hellas