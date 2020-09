GIKK VIDERE TIL FREDAGENS FINALE: Alf Hagström, Nadja Holm, Paulina Pancenkov, Nova Luther, Maya Arctaedius, Mattias Nederman, Simon Karlsson, Gabriel Abdulahad, Niklas Hultberg, Indra Elg, Ella Hedström, Herman Silow er finalistene som konkurrerte fredag. Caspar Camitz er også blant finalistene, men er ikke med på bildet. Nå er halvparten smittet av coronaviruset. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Svenske «Idol»: Halvparten av deltagerne coronasmittet

Seks av 13 gjenværende deltagere i svenske «Idol» er smittet av corona, skriver Aftonbladet.

Nå nettopp

Forrige tirsdag, 22. september, ble første smittetilfelle blant deltagerne påvist.

Fredag ble det kjent at ytterligere to personer var smittet. TV4, som sender «Idol» i Sverige, holdt krisemøte og bestemte seg for at deltagernes opptredener i sendingene videre skulle filmes på hotellrommene deres i stedet for i studio.

– Alle deltagerne er i karantene etter at noen av dem har testet positivt for covid-19. Det er en av de nødvendige tiltakene som tas for å forhindre smittespredning, sier produsent Malin Knave til Aftonbladet.

Risikerer disking

Dersom de ikke følger de strenge reglene produksjonsselskaper har satt for å forhindre videre smittespredning risikerer deltagerne å bli sendt hjem.

– Man kan ikke fortsette å være med i konkurransen om man ikke tar isoleringen og restriksjonene på alvor. Vi befinner oss i en alvorlig situasjon, både i «Idol»-redaksjonen og i samfunnet. Å stoppe smittespredning og verne om alles helse setter vi først, sier Knave til Aftonbladet.

Så langt er det bekreftet at Caspar Camitz (25), Nadja Holm (22), Affe Hagström (21), Herman Silow (23), og Indra Elg (17) er smittet. Ifølge den svenske avisen skal også en annen deltager ha blitt bekreftet smittet.

les også «Farmen»-Jostein ber om unnskyldning etter «butikk-kritikk»: – Mange føler seg nok litt såret

– Samtlige deltagere har det bra etter omstendighetene. «Idol» skal være en så sikker innspillingsplass som mulig. TV4 følger derfor de anbefalingene som finnes og vil ta ytterligere nødvendige tiltak får at ikke deltagerne skal smitte hverandre eller andre, skriver svenske TV4 på Instagram.

I tillegg til de seks gjenværende deltagerne som er smittet, skal også ytterligere to av de 22 deltagerne som fremførte under kvartfinalen ha fått påvist coronasmitte, ifølge Aftonbladet.

Publisert: 28.09.20 kl. 23:25

Mer om Coronaviruset Idol Reality-TV Karantene Smittevern