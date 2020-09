Trump-supportere nekter å bruke munnbind: – Det er mot min grunnlovsrett

MOSINEE, WISCONSIN (VG) Like før USA runder 200.000 registrerte corona-dødsfall holdt president Donald Trump nok et stort valgmøte der svært få av de oppmøtte brukte munnbind eller holdt anbefalt avstand.

– Det burde ikke være et tema, for munnbindene hjelper ikke mye. Jeg tror ikke de gjør det. Kanskje litt. Men jeg tror ikke de beskytter slik alle sier at de gjør. Blir du syk så blir du syk, sier Leonora Rehborg (38) til VG noen timer før presidenten ankom Mosinee i vippestaten Wisconsin.

Hun står på utsiden og venter på å slippe inn. Uten munnbind. Det samme gjør Mason Johnson (17).

– Jeg tror ikke på alle løgnene som mediene forteller oss om viruset, sier han og forteller at han selv føler seg frisk.

GJEMMER MUNNBINDET: Nancy Milhouse tok imot et munnbind i det hun gikk inn på området i forkant av Trumps valgmøte, men hun puttet det raskt i vesken. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nancy Millhouse (66) rister på hodet når vi spør henne om hun skal bruke munnbind når hun skal stå tett i tett med noen tusen mennesker.

– Jeg tror ikke på det. Jeg tror på covid, men ikke at det påvirker så mange folk. Bare de som allerede er syke.

Vi påpeker at 200.000 mennesker snart har mistet livet av viruset i USA.

– Folk dør hver dag, sier hun, og trekker på skuldrene.

– Veldig farlig

Den siste tiden har presidenten fått svært mye kritikk for at han har holdt store valgmøter under pandemien. Flere av dem har vært i flyhangarer med en åpen vegg og tre vegger, men forrige helg holdt et møte i Las Vegas som var fullstendig innendørs. Det selv om delstaten Nevada har forbud mot arrangement som samler flere enn 50 mennesker.

fullskjerm neste IKKE MUNNBIND: Leonora Rehborg har ikke tro på at munnbind hjelper.

Møtet fikk Nevadas guvernør til å rase. Det samme har flere medisinske eksperter gjort. Også mot møtene som har vært delvis utendørs.

– Disse valgmøtene der folk ikke holder avstand og ikke bruker munnbind, særlig de som har vært innendørs, er veldig farlige. Er bare én person smittet der uten å ha symptomer, så vil denne personen kunne smitte veldig mange andre, sier Robert Klitzman til VG.

Han er professor i sosialmedisin ved Columbia School of Public Health, som er en del av det velrenommerte Columbia University i New York.

Også natt til fredag norsk tid holdt Trump et stort valgmøte med flere tusen tilhørere. Det bare timer før landet han leder kommer til å registrere corona-dødsfall nummer 200.000. Når du leser dette har det kanskje allerede skjedd.

Riktignok sto alle tilhengerne denne gang på utsiden av flyhangaren på Central Wisconsin Airport utenfor småbyen Mosinee.

Men de sto svært tett. Skulder mot skulder. Ingen av dem holdt to meters avstand, som er anbefalt av helsemyndighetene i USA.

Misliker presidenten sterkt: Derfor selger han Trump-effekter

fullskjerm neste FOLKSOMT: Trump-tilhengerne stod først noen timer på utsiden av flyplassen hvor valgmøtet ble holdt, før de slapp inn på området. Begge steder stod de tett innpå hverandre. Dette bildet viser at nesten ingen hadde maske på.

– Ødelegge for Trump

Kjæresteparet Sheryl Bee (58) og Rick Hagen (62) har tatt turen helt fra Illinois. De har munnbind på når VG stopper dem, fordi de fikk de utdelt ved inngangen. Men de har ikke tenkte å beholde dem på. Hagen sier de ikke tror at viruset er så ille som ekspertene vil ha det til.

– Det er en fæl influensa, men dette er overdrevet. Dersom du ikke føler deg bra så bli hjemme.

– Men folk kan være syke uten å vite det?

– Men betyr det at vi ikke kan være rundt folk resten av livene våre? Hvor lenge skal dette vare? spør 62-åringen, før kjæresten overtar:

– Det er faktisk færre som blir syke av dette enn av influensa. Jeg tror det er en politisk agenda. Jeg tror viruset eksisterer og jeg føler med dem som har fått det, men det har blitt politisert fra den andre siden for å ødelegge for Trump gjennom økonomien, sier hun.

– Det er bare enda en måte å få ham ut på, legger han til.

BARE I STARTEN: Kjæresteparet Sheryl Bee og Rick Hagen tok på seg munnbind på vei inn på området fordi de fikk dem utdelt. De sa likevel at de kom til å ta dem av igjen. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Da er deres tid kommet

Robert Larson (66) har derimot tenkt å bruke munnbind. Han har fått seg et som står «Trump 2020» på, og viser det stolt frem.

– Jeg bruker det for å beskytte familien i tilfelle noe skjer. Bare for å være på den sikre siden. Det er som å bruke bilbelte, sier han.

Grant Goodness (45) kunne ikke vært mer uenig.

– Det er et falsk virus.

– Du tror ikke på det?

– Nei.

fullskjerm neste SIER NEI TIL MUNNBIND: Grant Goodness vil ikke bruke munnbind, og mener grunnloven gir ham rett til å la være.

– Men 200.000 har snart mistet livet av dette viruset?

– Folk med underliggende sykdommer ja.

– Vil du ikke bruke maske for å være på den sikre siden?

– Nei.

– Hvorfor?

– Jeg mener det er mot min grunnlovsrett

– Hva om folk dør av det da?

– Da er det vel det som skjer da, sier Goodness, peker på himmelen og sier at det i så fall er Guds avgjørelse.

– Da er deres tid kommet.

MÅLER FEBER: Ingen fikk komme inn på området dersom kroppstemperaturen var for høy, men det er et faktum at man kan være coronasmittet uten å ha symptomer. Foto: Thomas Nilsson / VG

Flere amerikanske medier har den siste tiden påpekt at et munnbind-påbud ikke ville vært grunnlovsstridig. En president kan for eksempel innføre det på føderal grunn.

Det er korrekt at mange av dem som mister livet har underliggende sykdommer, men de fleste av disse ville ikke ha mistet livet om de ikke ble coronasmittet, har Centers for Disease Control and Prevention (CDC), den amerikanske versjonen av norske FHI, vært tydelige på.

– Fryktelig uheldig

Professor Robert Klitzman blir oppgitt over dem som hevder det er deres grunnlovsrett å ikke bruke munnbind.

– Vi respekterer retten til selvstendig frihet i dette landet, men den stopper der det blir en trussel mot andre. Når det kommer til helse så gjør vi ofte ting som innskrenker friheten vår, men vi gjør det fordi vi vet det er det riktige å gjøre.

MØTTE TILHENGERNE: Donald Trump på talerstolen i Wisconsin natt til fredag norsk tid. Foto: Thomas Nilsson / VG

Klitzman blir også opprørt når han hører folk si de ikke trenger bruke munnbind fordi de ikke føler seg syke.

– Munnbind er til både for å beskytte oss selv fra andre, men også – og dette er like viktig – for å beskytte andre fra oss selv dersom vi har viruset, men ikke symptomer. Mange vet ikke at de har dette viruset.

Han mener problemet nå er at bruken av munnbind har blitt politisert.

– Det er fryktelig uheldig. På grunn av det har vi ikke kontroll på pandemien. Noe vi kunne ha hatt, slik for eksempel Sør-Korea klarte, sier professoren, som mener Donald Trump må ta skylden for det.

Skuffet og sint

Han trekker frem at presidenten ikke forholdt seg til pandemien i starten, men blant annet kalte den for en bløff, og holdningen Trump har hatt til munnbind. Han har knapt vist seg offentlig med dem selv, men har derimot gjort narr av Joe Biden, som bruker munnbind hele tiden.

– Det har ført til at de som ikke vil innrømme at presidenten gjør noe galt benekter trusselen fra viruset, fordi dersom du bruker munnbind så vil det være en innrømmelse av at Trump tar feil og at dette er en seriøs trussel.

Det gjør ham fryktelig frustrert. Han er klokkeklar på at tusenvis av liv ville vært spart dersom presidenten hadde fulgt rådene fra medisinske eksperter.

– Jeg er skuffet og sint over at presidenten har politisert dette. Tusener av dødsfall kunne vært unngått om han lyttet til medisinske eksperter og vitenskapen, men han er villig til å ofre tusenvis av menneskeliv fordi han tror dette vil hjelpe ham til å bli gjenvalgt, sier professoren, som selv kjenner flere folk i New York som har mistet livet av viruset.

PÅ TRUMP-MØTE: VGs Thomas Nilsson og Jostein Matre i Misonee i Wisconsin.

