Reagerer på regjeringen: - 50 er for lite

Å hente 50 asylsøkere fra Hellas til Norge er ikke nok, mener SV og flere hjelpeorganisasjoner. «Naive Norge», sier Frp.

Etter nattens brann i Moria-leiren henter Norge 50 asylsøkere fra den greske øya.

Flere politikere, privatpersoner og hjelpeorganisasjoner mener det er på høy tid at regjeringen handler i denne krisesituasjonen, men at antallet som hentes, ikke er nok.

– Det er bra at regjeringen endelig kommer i gang, men sånn som situasjonen er nå, er 50 for lite, sier Lars Haltbrekken (SV) til VG onsdag morgen.

– Nå er det en svært kritisk situasjon med brannen i natt. Det er på høy tid at regjeringen reagerer, for det som skjedde i natt var en varslet katastrofe og regjeringen har i altfor stor grad sittet på hendene og ventet på at andre skal gjøre noe, mener Haltbrekken.

– Utilgivelig

At Norge og Europa ikke har reagert tidligere, er utilgivelig, mener Haltbrekken. Nå bør vi også bidra der ulykken har rammet, sier SV-politikeren til VG.

– I tillegg til å ta imot flere, bør vi sende hjelpemannskaper nedover for å bidra i det arbeidet som trengs nå. Vi bør gi økonomisk støtte til helsepersonell, som Røde Kors på stedet, mener han.

Frp: «Naive Norge»

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim har lenge markert seg som en motstander mot å relokalisere fra Moria-leiren. Han mener det ikke er rett å hente hjem de 50.

– Greske myndigheter må behandle asylsøknader, noe de nå nekter å gjøre. De må sende tilbake de som ikke får opphold. Det nekter de å gjøre i påvente av at naive nasjoner som Norge skal løse problemene for dem. De vil ikke løse problemene selv, sier innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim i Frp til VG.

Helgheim sier det «ender med katastrofe når det går politisk spill i det». Han mener det med dette ligger an til at det kommer flere asylsøkere om kort tid.

– Vi må prioritere de som virkelig er i nød. De hører vi ikke noe om fordi de er i en fastlåst situasjon andre steder med krig og forfølgelse. De som er i Moria er de som har hatt råd til å komme til Hellas via trygt opphold i Tyrkia. Målet er å leve et liv i Europa og det viser problemene i asylsystemet, sier han til VG.

MDG: - Bør tidoble

MDG-leder Une Bastholm er den som er mest konkret i hvor langt fra målet hun synes det å hente 50 asylsøkere, er.

– Det er en lettelse at vi endelig er blant landene som bidrar, men 50 er et skrekkelig lavt tall når 13.000 står uten hjem, håp og helsehjelp, og norske kommuner har uttrykt kapasitet og vilje til å ta imot mange ganger flere, skriver MDG-politikeren i en e-post til VG.

– Regjeringen bør minst tidoble antallet vi tilbyr å evakuere. Dette er en akutt og prekær nødssituasjon. 500 er ikke et høyt antall, og de kan tas imot i Norge kontrollert og forutsigbart. Hvis alle EU-land nå tar imot 500 flyktninger, så hadde alle i leiren fått beskyttelse og asylsøknaden sin behandlet, mener Bastholm.

– Mange kommuner er klare

De dårlige forholdene i Moria-leiren er det flere hjelpeorganisasjoner som lenge har forsøkt å få oppmerksomhet rundt. SOS barnebyer jobber med barn i Hellas og har lenge appellert til regjeringen om å respondere på denne nødssituasjonen raskt, sier generalsekretær Sissel Aarak.

– 50 er jo en god start, men vi har jo kapasitet til å hente flere. Det er jo også behov for å hente flere. Nå vet vi mange av de norske kommunene står klare til å ta imot, og de har ressursene til å gjøre det godt, sier hun til VG.

Hun viser til at over 100 norske kommuner har sagt seg villig til å ta imot flyktninger. Organisasjonen samarbeider nå med flere kommuner om en bosetningsmodell, som de akkurat har evaluert med gode resultater, ifølge Aarak.

– Det vi vet er at behovet er enormt og Norge er et land med god kapasitet og god økonomi. Vi kan dette og vi vet godt hvordan vi tar imot dem på rett måte, sier generalsekretæren i SOS barnebyer.

– For sent allerede

Organisasjonen Dråpen i havet har lenge drevet hjelpearbeid i Hellas, og drives av norske Trude Jacobsen.

De har måttet redusere antallet som jobber direkte mot Moria, på grunn av coronasituasjonen. Nå er det et team på tre som hovedsakelig jobber for å hjelpe enslige mindreåringe i leiren som er satt i karantene. Jacobsen beskriver svært tøffe forhold for flyktningene.

– Alle er litt i sjokk nå, har jeg inntrykk av. Men dette var en varslet katastrofe, man har lenge fryktet at dette ville skje.

Jacobsen er ikke tilfreds med antallet asylsøkere som hentes ut nå.

– Jeg synes Norge er altfor seint ute allerede. Nå er det virkelig ikke noe mer å vente på. Tenk på hvor lang tid det kommer til å ta å finne steder hvor alle 13.000 kan bo. Det er 5.000 barn der. Nå er det på tide at Norge tar ansvar og gjør noe. Ikke bare i solidaritet for menneskene på flukt, men også for øysamfunnet - nå har de nådd tålegrensen, sier Dråpen i havet-stifteren.

