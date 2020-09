FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre Aisha Shezadi, som har ett barn; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn. Foto: VG/Privat

Ber Norge hente IS-kvinner, så barna ikke blir terrorister

QAMISHLI/OSLO (VG) Dersom barn av IS-kvinner tvinges til en oppvekst i leirene i Syria, danner de en ny generasjon av enda farligere terrorister. Det advarer kurdernes utenrikssjef.

En alvorstynget Dr. Abdulkarim Omar, utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene, tar imot VGs tolk i Nord-Syria, for å besvare spørsmål om de norske IS-kvinnene som han har ansvaret for:

– I tilfeller der fedrene er døde eller savnet, jobber vi for å overføre kvinner og barn direkte til sine hjemland, og koordinerer dette arbeidet med den norske regjeringen, sier Omar til VG.

– Vi er klare til å samarbeide med Norge, og med alle andre land som har sivile her i Nord-Øst Syria som har vært tilknyttet ISIS. Vi venter på at Norge skal være villig til å jobbe videre med denne saken, fortsetter han.

UTENRIKSSJEF: Dr. Abdulkarim Omar er utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene i Nordøst-Syria. Foto: Mohammed Hassan

Fire kvinner, fire barn

Totalt fire kvinner med norsk statsborgerskap, med totalt fire barn som kan bli norske statsborgere, holdes fortsatt i syriske interneringsleirer. Norsk UD har ikke noe pågående arbeid for å hjelpe disse kvinnene, som heller ikke har søkt om konsulær bistand.

– Det er ikke noen kommunikasjon med norske utenriksmyndigheter akkurat nå. Vi har ikke hatt noen ny kontakt siden den forrige repatrieringen, sier Omar.

I fjor sommer ble fem foreldreløse norske barn hentet ut fra Syria i en hemmelig operasjon, der spesialsoldater fra forsvaret deltok. Og i januar ble én norsk kvinne og hennes to små barn hentet hjem. VG kunne fortelle at også den operasjonen ble jobbet med i hemmelighet over flere måneder.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: Privat

Læres opp av ekstreme

I forrige uke fikk VG bekreftelse fra kurdiske myndigheter om at utenlandske IS-kvinner skal flyttes fra den gigantiske leiren al-Hol, til den mindre og tryggere leiren i Roj. Tre av de norske kvinnene har det siste året vært i al-Hol med tre barn, mens én kvinne har vært i Roj med ett barn.

– Det er riktig at mange av familiene til ISIS-terrorister er blitt overført fra al-Hol leiren til Roj-leiren, der sanitetsforholdene er bedre, sier Omar.

– I al-Hol er det et stort antall radikale kvinner. Barn blir oppdratt med en mentalitet preget av terrorisme. Hvis situasjonen fortsetter slik, så vil vi stå overfor en ny generasjon av terrorister som blir enda farligere.

– Barna vil både være trent i terror, og ha et ønske om hevn, fortsetter han.

– Jeg mener at for barnas skyld må de hentes. De har rett til å leve i et normalt område der de kan gå på skolen. Barna er ofre for sine foreldres handlinger. Leirene, særlig al-Hol, er veldig farlig for barna.

MANGE BARN: Flertallet av de 66.000 som holdes internert i al-Hol leiren er barn, mange av dem med mødre som var gift med IS-krigere. Foto: Harald Henden, VG

Ute av kontroll

Omar forklarer at situasjonen i al-Hol er i ferd med å komme helt ut av kontroll, men at de vil forsøke å rehabilitere kvinnene etter flytting til Roj.

– I al-Hol smugles personer ut av leiren hver dag. Det er trening av kvinner og barn, og radikale kvinner truer de andre til delta. Det er avstraffelser, drap og telt som blir satt fyr på.

– Derfor ber vi det internasjonale miljøet hjelpe oss med denne saken. Dette er den største byrden på det kurdiske selvstyret. I møter vi har hatt med norske myndigheter, så har vi tatt dette opp. Vi må raskt bygge en ny leir, og så isolere de mest radikale og ekstreme kvinnene, slik at barna kan rehabiliteres.

– Min beskjed til den norske regjeringen og det internasjonale samfunnet er at de må bidra. Vi har ofret oss på vegne av verden og vi klarte å bekjempe ISIS. Men vi har ikke mulighet til å stille dem for retten. Vi trenger hjelp til en internasjonal domstol for terroristene og til rehabilitering av kvinner og barn.

KLINIKK: Det var allerede et begrenset helsetilbud i al-Hol leiren, og dette er redusert etter at grensen mellom Syria og Irak ble stengt. Foto: Harald Henden, VG

Corona er en fare

Redd Barna har advart om at coronaviruset er påvist i al-Hol, men Omar sier man så langt har klart å hindre utbredt spredning.

– Heldigvis har vi ikke fått noen stor spredning inne i leiren ennå, men viruset sprer seg nå i området rundt. Dersom vi får et utbrudd inne i leiren, så har vi veldig få muligheter til å bekjempe sykdommen.

Omar sier de ikke har mottatt testutstyr som kan påvise viruset, og at de ikke har smittevern som plasthansker eller ansiktsmasker.

– Støtte fra Verdens helseorganisasjon (WHO) sendes via Damaskus, men kommer ikke frem hit. Dersom det internasjonale samfunnet ikke hjelper oss, så står vi overfor en humanitær katastrofe.

