LEDER FOR REPRESENTANTENES HUS: Demokraten Nancy Pelosi på vei til sitt kontor i kongressbygningen i Washington D.C. før avstemningen mandag. Foto: SHAWN THEW / EPA

Representantenes hus stemte for å overkjøre Trumps forsvarsveto

Over to tredjedeler av de folkevalgte i Representantenes hus vil ikke godta president Donald Trumps veto mot Kongressens forsvarsbudsjett.

De stemte mandag for å overkjøre vetoet, i en avstemning som endte 322 mot 87. Det vil si at 109 republikanere stemte sammen med demokratene for å legge Trumps veto til side.

20 demokrater og 66 republikanere stemte mot å overstyre vetoet.

– Presidentens absurde veto har nå blitt slått ned på, skriver demokraten Val Demings, som representerer Florida i Kongressen, på Twitter.

Ifølge Washington Post er dette første gang Kongressen overkjører et av Trumps veto på denne måten. Det skjer under én måned før overlate styringen til demokratenes Joe Biden.

– Med denne tverrpolitiske avstemningen har Representantenes hus opprettholdt vårt ansvar for å holde landet og folket vårt trygge, skriver leder for Representantenes hus Nancy Pelosi i en uttalelse og legger til:

– Trump må slutte med å bruke sine siste øyeblikk i jobben på å prøve å ødelegge for tverrpolitiske handlinger som vil beskytte vårt militære og forsvare vår sikkerhet.

Videre til Senatet

Etter at Representantenes hus har stemt for å legge Trumps veto til side, sendes saken til Senatet, som får det endelige ordet.

Også her trengs to tredjedels flertall for å legge til side presidentens veto. Ifølge nyhetsbyrået AP er det ventet at dette vil skje; den republikanske flertallslederen Mitch McConnell har nemlig uttalt at det er viktig for Kongressen at avtalen består.

Dette er det niende vetoet Trump har lagt ned i sin presidentperiode. Kongressen har ikke tidligere hatt nok stemmer til å kunne utfordre noen av disse vetoene, skriver Washington Post.

Tidligere mandag stemte Representantenes hus også for å øke pengestøtten til amerikanere, som er en del av krisepakken som ble godkjent av Donald Trump søndag. I denne avstemningen stemte de med presidenten i hans krav om at støtten skulle økes fra 600 til 2000 dollar for millioner av mennesker.

Var misfornøyd med sosiale medier-lov

Trump la lille julaften ned veto mot forsvarsbudsjettet selv om det var vedtatt med stort flertall i både Representantenes hus og Senatet, skriver NTB.

LA NED FORSVARSVETO: USAs president Donald Trump har ikke kommentert avstemningen i Representantenes hus. Foto: SAUL LOEB / AFP

Presidenten var blant annet misfornøyd med at budsjettet ikke innebærer fjerning av en lov som gir sosiale medier som Facebook og Twitter rettslig beskyttelse.

Han var også i mot en ordlyd som åpnet for at militærbaser som er oppkalt etter sørstatsledere kan endre navn, i tillegg til at han mener at loven vil begrense hans handlingsrom.

Deler av avtalen innebærer nemlig visse betingelser for at hans planer om å trekke tusener av soldater ut av Afghanistan skal godtas, skriver AP.

Forsvarsbudsjettet er på 740,5 milliarder dollar, noe som tilsvarer cirka 6.500 milliarder kroner. Den inneholder blant annet en lønnsøkning for amerikanske soldater.

Flere republikanere har tatt til Twitter etter avstemningen for å uttrykke sin støtte til Trump. Andy Biggs, som representerer Arizona i Kongressen, skriver på Twitter at han var en av de 87 som stemte for å forsvare presidentens veto.

– Budsjettet tjener utenlandske interesser, ikke amerikanske interesser. President Trump har alltid vært en forkjemper for våre soldater, og dessverre prioriteres ikke disse i dette budsjettet eller i vårt lands fremtid, skriver han.

Også Ted Budd fra Nord-Caroline skriver at han stemte mot å legge vetoet til side.